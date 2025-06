Hooggerechtshof Brazilië heft blokkade bankrekeningen X en Starlink op - update

Het hooggerechtshof van Brazilië heft de blokkade op bankrekeningen van Starlink en X op. Toegang tot de rekeningen werd eind augustus geblokkeerd omdat X boetes voor het niet blokkeren van bepaalde accounts niet betaalde. Intussen is het boetebedrag door het land geïnd.

Het zou gaan om een boetebedrag van omgerekend bijna 3 miljoen euro, zo schrijft Reuters. De bedrijven van Elon Musk hebben na inning van de boetes door de Braziliaanse overheid dus weer toegang tot de respectievelijke bankrekeningen in het Zuid-Amerikaanse land, maar het Braziliaanse hooggerechtshof heft de blokkade op X vooralsnog niet op.

Enkele weken geleden ontstond er een publiekelijk conflict tussen het Braziliaanse gerechtshof en Musks platformen, nadat de rechters het platform hadden opgedragen om bepaalde accounts te blokkeren om verspreiding van nepnieuws te voorkomen. Musk weigerde dit te doen en trok X terug uit Brazilië. Tegelijkertijd kreeg het bedrijf boetes van de rechter opgelegd, die vanwege een gebrek aan een vertegenwoordiger van X in het land niet betaald werden. Dit leidde tot de financiële maatregelen tegen X en Starlink.

Update, maandag: In het artikel werd gesuggereerd dat X de boetes vrijwillig had afgelost. Dit is niet het geval. De tekst is aangepast om dit beter te reflecteren. Tevens is het gehele Braziliaanse hooggerechtshof bij het artikel betrokken, niet slechts De Moraes.

Update, 24 september: Een laatste referentie naar een individuele rechter is uit het artikel verwijderd.