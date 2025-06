X was voor sommige Brazilianen tijdelijk weer te gebruiken dankzij Cloudflare

Sommige gebruikers van X in Brazilië konden het sociale medium woensdag tijdelijk weer gebruiken, al was dat niet de bedoeling. Het platform werd vermoedelijk weer toegankelijk in Brazilië door een verhuizing naar servers van Cloudflare.

"Om een optimale dienstverlening aan onze gebruikers te blijven leveren, zijn we van netwerkproviders veranderd. Die verandering zorgde voor een onbedoeld en tijdelijk herstel van onze dienst voor Braziliaanse gebruikers", zegt een woordvoerder van X tegenover de BBC. "We verwachten dat het platform snel weer ontoegankelijk is in Brazilië."

X trok zich enkele weken geleden terug uit Brazilië na een publiekelijk conflict tussen de omstreden rechter Alexandre de Moraes en Elon Musk. De rechter had X opgedragen om bepaalde accounts te blokkeren om de verspreiding van nepnieuws te voorkomen. Musk weigerde dat en besloot het platform terug te trekken uit Brazilië. Eind augustus bepaalde de rechter bovendien dat X helemaal niet meer in Brazilië gebruikt mag worden. Internet- en telecomproviders moeten de toegang tot het platform blokkeren.

Volgens Abrint, de grootste brancheorganisatie voor internetproviders in Brazilië, is X naar servers van Cloudflare verhuisd en lijkt de website nu dynamische IP-adressen te gebruiken. Dat wijst er volgens Abrint-adviseur Basílio Rodriguez Pérez op dat de toegang tot het platform opzettelijk hersteld werd. Het vorige systeem gebruikte namelijk specifieke IP-adressen die gemakkelijker geblokkeerd kunnen worden.

"Veel van deze IP-adressen worden gedeeld met andere legitieme diensten, zoals banken en grote internetplatformen. Daardoor is het onmogelijk om een IP-adres te blokkeren zonder dat het andere diensten raakt", zegt Pérez.