Meerderheid Hooggerechtshof Brazilië bekrachtigt verbod op gebruik X

Een meerderheid van het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft het verbod op socialemediaplatform X bekrachtigd. Een enkele rechter nam die beslissing vrijdag, inmiddels hebben drie van de vijf voor de blokkade gestemd.

X blijft geblokkeerd totdat het platform aan de eisen van de rechtbank voldoet, meldt NOS. Door de steun van twee andere rechters van het Hooggerechtshof heeft nu een meerderheid van dat hof zich uitgesproken voor het verbod op X, het voormalige Twitter. Rechter Alexandre de Moraes deed vrijdag de uitspraak dat providers X moesten blokkeren. Providers voldoen aan het bevel van het Hooggerechtshof, behalve Starlink.

Het verbod op X komt er nadat het Braziliaanse hooggerechtshof eerder deze maand had beslist dat het Amerikaanse bedrijf tegen donderdag een juridische vertegenwoordiger moest aanstellen in het land. Die zou aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat X een eerder rechterlijk bevel van de Moraes had genegeerd waarin geëist werd dat bepaalde accounts met nepnieuws en desinformatie worden geblokkeerd. Topman Elon Musk had dit bevel naast zich neergelegd en noemde de eisen 'censuur'. Hij zei kort daarop dat X zich onmiddellijk zou terugtrekken uit Brazilië. Rechter de Moraes had eerder deze week ook al beslist om de bankrekeningen van Starlink in Brazilië te blokkeren. De rechter zou Elon Musk op die manier willen dwingen om de openstaande boetes van X in het land te betalen.