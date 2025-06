Starlink negeert eis Braziliaanse rechter om X te blokkeren

Starlink gaat het gerechtelijke bevel van een Braziliaanse rechter om sociaal medium X te blokkeren niet honoreren totdat maatregelen tegen het bedrijf opgeheven worden. De dienst wordt volgens Elon Musk verantwoordelijk gehouden voor boetes die aan X zijn opgelegd.

Dat meldt de Braziliaanse telecomtoezichthouder tegenover Reuters op basis van een statement van Starlink. Het bedrijf zou in het land 200.000 klanten hebben, die volgens Musk gratis van Starlink gebruik mogen maken totdat het conflict tussen de internetdienst en een Braziliaanse hooggerechtshofrechter opgelost is.

Het protest van Starlink volgt op een initieel losstaand conflict tussen X en de betreffende rechter, Alexandre de Moraes. In eerste instantie droeg de rechter het verwijderen van bepaalde X-accounts op, wat volgens topman Musk censuur zou zijn. Het platform kondigde het vertrek uit Brazilië aan, waardoor er geen vertegenwoordigers van X meer in het land actief zijn. Sindsdien kreeg het platform boetes voor het niet verwijderen van accounts, die het nooit betaald zou hebben. Om betaling af te dwingen droeg De Moraes het bevriezen van de bankrekeningen van Starlink in Brazilië op.