Gerard Sanderink is geschorst als bestuurder IT-bedrijf Centric

De Ondernemingskamer heeft Gerard Sanderink geschorst als bestuurder van Centric. In plaats van Sanderink worden er twee nieuwe bestuurders benoemd bij het IT-bedrijf. Wie de nieuwe bestuurders van Centric worden, is nog niet bekend.

Het Openbaar Ministerie (OM) stapte in oktober naar de Ondernemingskamer voor een onderzoek naar Sanderink. Centric had de topman toen namelijk benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder, wat volgens het OM tot extra onrust zou leiden binnen het bedrijf. Centric kreeg tot maandag 24 oktober de tijd om Sanderinks aanstelling terug te draaien. Toen dat niet gebeurde, stapte het OM naar de Ondernemingskamer.

Nu heeft het OM dus gelijk gekregen. De Ondernemingskamer vindt dat Sanderink als topman het 'voortbestaan van Centric in gevaar brengt'. Naast de schorsing van Sanderink, heeft het OM geëist dat hij al zijn aandelen in Centric aan een derde partij in beheer moet geven. De Ondernemingskamer heeft die eis ingewilligd, schrijven onder meer RTL Nieuws en de NOS. Sanderink en zijn vriendin Rian van Rijbroek waren aanwezig bij de uitspraak. Ze hebben nog niet tegenover de pers gereageerd.

Het is volgens het OM al langer onrustig binnen het bestuur van Centric. Zo wijst het op 'telkens vertrekkende bestuurders'. "Ook werd de onderneming betrokken bij meerdere civielrechtelijke procedures rondom een privékwestie van dhr. Sanderink", zei de instantie vorige maand. Daarbij verwijst het OM naar het voortdurende conflict tussen Sanderink en zijn ex-vriendin en -zakenpartner Brigitte van Egten. Sanderink heeft sinds enkele jaren een relatie met Rian van Rijbroek. Van Rijbroek kwam in 2018 in het nieuws nadat ze als cybersecuritydeskundige werd uitgenodigd bij Nieuwsuur en daar een warrig, onjuist verhaal vertelde. Toen Sanderink een relatie met Van Rijbroek kreeg, verbrak hij zijn banden met Van Egten.

Het conflict tussen Sanderink en Van Egten speelde mee in de beslissing van de Ondernemingskamer, die eraan twijfelt 'of Sanderink nog wel rationele beslissingen kan nemen en geschikt is om Centric te leiden'. "Sanderink kan zijn persoonlijke vete met zijn ex-vriendin niet scheiden van het belang van de onderneming".

De volledige uitvoerende directie van Centric wilde eerder dit jaar vanwege alle onrust ook naar de Ondernemingskamer stappen, maar dit werd toen geblokkeerd door niet-uitvoerende bestuursleden. Daarom stapten de drie uitvoerende bestuursleden in juni op.