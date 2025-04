Investeringsmaatschappij Imker Capital wil Centric overnemen

Het Nederlandse ict-bedrijf Centric wordt overgenomen. Dat gebeurt door een consortium van andere ict-bedrijven, waarbij investeringsmaatschappij Imker Capital Partners een meerderheidsbelang krijgt. De ACM moet daar nog wel akkoord op geven.

Centric zegt dat alle dochterondernemingen van Centric Holding worden overgenomen door een consortium van ict-bedrijven en -ondernemers. Onder hen zit onder meer Adriaan Mol, die bekend is van betaaldienst Mollie. Verder zitten Ronald Bezuur van Uniserver en Bram Bastiaansen van ACT Group in het consortium, maar het meerderheidsbelang daarvan ligt bij Imker Capital Partners. Dat is een investeringsmaatschappij die eerder deze maand ook al aankondigde FritzBox-fabrikant AVM over te willen nemen.

De overname is nog niet rond; het gaat om een voornemen waar de markttoezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt, nog goedkeuring voor moet geven. Ook moet de ondernemingsraad van Centric nog akkoord gaan, al lijkt het onwaarschijnlijk dat die negatief zullen adviseren. Centric verwacht dat de overname in september al kan worden afgerond.

Met de verwachte overname komt er een eind aan een lange saga rondom het geplaagde ict-bedrijf van Gerard Sanderink. Die richtte het bedrijf op en was jarenlang de ceo en grootaandeelhouder, maar enkele jaren geleden begon hij opvallende keuzes te maken. Zo richtte hij een cybersecurityafdeling op, waar hij de controversiële Rian van Rijbroek de baas van maakte. Van Rijbroek, die meerdere boeken vol fouten en plagiaat over cybersecurity publiceerde, kreeg de afgelopen jaren een steeds grotere rol in het bedrijf. In 2023 trouwde Gerard Sanderink met Van Rijbroek.

Centric heeft sindsdien ook grote problemen met Sanderink. Er was chaos in het bestuur en veel bestuursleden traden af. In 2022 werd Sanderink zelf geschorst als bestuurder. De organisatie eiste daarnaast miljoenen terug van Sanderink en die raakte zijn zeggenschap over het bedrijf kwijt. De onrust had grote gevolgen voor veel Nederlandse ondernemingen en overheden. Onder andere gemeenten maken veelvuldig gebruik van Centric-software. Vorig jaar zegde De Nederlandsche Bank het contract met Centric al op vanwege de perikelen bij het bedrijf.

Het is niet bekend hoeveel Sanderink en zijn vrouw Van Rijbroek verdienen aan de verkoop. Centric maakt geen financiële details over de overname bekend. Centric zelf zegt blij te zijn met de overnameovereenkomst. "Met deze overeenstemming komt Centric definitief in rustiger vaarwater", zegt ceo Peter Wakkie. Imker Capital zegt niet expliciet wat het wil gaan doen met Centric, maar zegt dat het bedrijf 'een solide basis heeft die, ondanks een bewogen periode, perspectief biedt op een duurzame en zelfstandige toekomst'. Imker wil 'het fundament van Centric de komende jaren transformeren en verstevigen en toekomstige groeikansen benutten'.