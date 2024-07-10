Investeringsbedrijf wil FritzBox-fabrikant AVM overnemen - update

Een investeringsbedrijf wil de Duitse FritzBox-maker AVM overnemen. Dat blijkt uit een melding van de Oostenrijkse concurrentietoezichthouder. Al in september vorig jaar gingen geruchten over een mogelijke verkoop van AVM.

Rucio Investment wil AVM overnemen, blijkt uit de melding van het Bundeswettbewerbsbehörde. Rucio is een in Luxemburg gevestigd bedrijf dat onderdeel is van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf Imker. In de melding wordt geen overnamebedrag genoemd en de partijen hebben nog niet in het openbaar gereageerd. Partijen die iets te maken hebben met de overname, kunnen tot 5 augustus bezwaar indienen tegen de overname. De overname is dus nog niet definitief.

De Duitse krant Handelsblatt meldde vorig jaar september op basis van anonieme bronnen dat de oprichters van AVM het bedrijf mogelijk wilden verkopen. Destijds werd een waardering van 750 miljoen tot 1 miljard euro genoemd, onder meer op basis van een omzet van 620 miljoen euro in 2022. De vier eigenaren van AVM hadden het bedrijf in 1986 opgericht, toen ze nog student waren. Vanwege hun leeftijd van richting de zeventig, gaf een AVM-woordvoerder vorig jaar al aan dat er werd gekeken naar 'een overgang' van het bedrijf. AVM had vorig jaar bijna 900 werknemers en is vooral bekend van modems en routers.

Update, 11.08 uur - AVM bevestigt in een persbericht een overeenkomst te hebben afgesloten met Imker. De oprichters houden een minderheidsbelang in het bedrijf en blijven betrokken bij het bedrijf als leden van een adviesraad. Ceo Johannes Nill zegt dat Imker de visie van AVM's oprichters deelt en zegt dat AVM wil groeien met nieuwe producten en door internationaler te werken.