Investeringsbedrijf wil FritzBox-fabrikant AVM overnemen - update

Een investeringsbedrijf wil de Duitse FritzBox-maker AVM overnemen. Dat blijkt uit een melding van de Oostenrijkse concurrentietoezichthouder. Al in september vorig jaar gingen geruchten over een mogelijke verkoop van AVM.

Rucio Investment wil AVM overnemen, blijkt uit de melding van het Bundeswettbewerbsbehörde. Rucio is een in Luxemburg gevestigd bedrijf dat onderdeel is van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf Imker. In de melding wordt geen overnamebedrag genoemd en de partijen hebben nog niet in het openbaar gereageerd. Partijen die iets te maken hebben met de overname, kunnen tot 5 augustus bezwaar indienen tegen de overname. De overname is dus nog niet definitief.

De Duitse krant Handelsblatt meldde vorig jaar september op basis van anonieme bronnen dat de oprichters van AVM het bedrijf mogelijk wilden verkopen. Destijds werd een waardering van 750 miljoen tot 1 miljard euro genoemd, onder meer op basis van een omzet van 620 miljoen euro in 2022. De vier eigenaren van AVM hadden het bedrijf in 1986 opgericht, toen ze nog student waren. Vanwege hun leeftijd van richting de zeventig, gaf een AVM-woordvoerder vorig jaar al aan dat er werd gekeken naar 'een overgang' van het bedrijf. AVM had vorig jaar bijna 900 werknemers en is vooral bekend van modems en routers.

Update, 11.08 uur - AVM bevestigt in een persbericht een overeenkomst te hebben afgesloten met Imker. De oprichters houden een minderheidsbelang in het bedrijf en blijven betrokken bij het bedrijf als leden van een adviesraad. Ceo Johannes Nill zegt dat Imker de visie van AVM's oprichters deelt en zegt dat AVM wil groeien met nieuwe producten en door internationaler te werken.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 08:43
89 • submitter: spnw

10-07-2024 • 08:43

89

Submitter: spnw

Lees meer

FritzBox-maker AVM verandert zijn naam officieel naar 'Fritz!'
FritzBox-maker AVM verandert zijn naam officieel naar 'Fritz!' Nieuws van 5 augustus 2025
AVM leidt domeinen voortaan om naar Fritz-websites
AVM leidt domeinen voortaan om naar Fritz-websites Nieuws van 13 maart 2025
FritzBox-fabrikant AVM krijgt Duitse boete van 16 miljoen euro
FritzBox-fabrikant AVM krijgt Duitse boete van 16 miljoen euro Nieuws van 4 juli 2024
FritzBox 7690 en 5690 Pro met Zigbee komen deze maand uit voor 329 en 359 euro
FritzBox 7690 en 5690 Pro met Zigbee komen deze maand uit voor 329 en 359 euro Nieuws van 12 juni 2024
'FritzBox-fabrikant AVM wordt mogelijk verkocht door oprichters'
'FritzBox-fabrikant AVM wordt mogelijk verkocht door oprichters' Nieuws van 14 september 2023
AVM introduceert FritzRepeater 3000 AX met Wi-Fi 6-ondersteuning
AVM introduceert FritzRepeater 3000 AX met Wi-Fi 6-ondersteuning Nieuws van 14 december 2022
AVM kondigt FritzBox 6690 Cable met docsis 3.1-ondersteuning aan
AVM kondigt FritzBox 6690 Cable met docsis 3.1-ondersteuning aan Nieuws van 1 oktober 2021
AVM introduceert driebandige FritzRepeater 6000 met twaalf antennes
AVM introduceert driebandige FritzRepeater 6000 met twaalf antennes Nieuws van 15 september 2021
Meer producten en artikelen
Modems en routers Bedrijfsnieuws AVM FRITZ!Box Fusies en overnames Investeringen

Reacties (89)

-Moderatie-faq
89
89
33
4
0
48
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
xFeverr 10 juli 2024 08:47
Oowjee… ze maken echt goed spul en goede software en zijn daarmee niet perse de goedkoopste optie. Maar je haalt wel kwaliteit in huis.

Hopelijk blijft dat zo
Tozz @xFeverr10 juli 2024 09:10
Ik ben steeds minder fan van Fritzbox. Er zitten best wel wat vervelende bugs in hun WebUI (met name bij portforwarding voor IPv6) en ik heb nu meer dan vroeger dat ik de Fritzbox af en toe moet herstarten omdat bv. IPTV hapert. De IPsec VPN heb ik nooit meer aan de praat gekregen sinds ze zijn gemigreerd naar een ander systeem. Logging is zwaar ondermaats waardoor je geen idee hebt waarom het niet lukt. Foutmeldingen zijn heel generiek.

Ik ben sinds gister toevallig gemigreerd naar een Cisco router.
bzzzt @Tozz10 juli 2024 09:25
Fritzboxen staan ook meestal jaren te draaien en alle hardware veroudert. Ik zit nu op mijn 3e Fritzbox, de 2e was inderdaad instabiel geworden (DSL viel regelmatig uit), maar na 8 jaar kan dat gewoon gebeuren.
Cisco bedient een heel andere doelgroep voor een heel andere prijs.
Wouterie @bzzzt10 juli 2024 09:38
Bij mij was het een kwestie van een nieuwe voedingsadapter eraan en gaan! Blijkt dat die dingen ook niet het eeuwige leven hebben.
bramv101 @Wouterie11 juli 2024 12:41
Voedingen zijn idd bij meerdere hardware wel is een probleem, jammer dat zo weinigen dit niet eerst checken voor alles de vuilbak in te kieperen.
CriticalHit_NL @Tozz10 juli 2024 10:07
Ik heb bedrijfsmatig de Fritz!Box 7590 gebruikt en buiten dat de UI wel redelijk netjes is en configureerbaar is de hardware gewoon slecht zeker voor de prijs die je ervoor betaald mijn inziens als particulier.

Die dingen zijn stabiel als je weinig load erop gooit, maar zodra je ook maar enigszins wat meer intensiefs doet dan klappen ze uit elkaar door gebrek aan CPU capaciteit en wellicht beperkte NAT-tabel.

Men ziet ze om een of andere reden als 'professioneel' maar professionelere merken geven tenminste uitgebreide specificaties vrij zoals Draytek dit doet in hun specsheets over dit soort zaken en dat laat AVM het na.

Voorbeeldje was een load test door met weinig bandbreedte (en ~7ms VDSL latency 200/20) een aantal PC's een aantal sessies te laten starten naar de login van x applicatie, dus bandbreedte werd bij lange na niet opgebruikt. Maar doe je dat binnen dezelfde paar seconden tegelijkertijd dan gaf de router al niet meer thuis via het pingen over LAN naar de router. Volledig in de timeouts waardoor alles mislukt en het hele netwerk per direct niet meer bereikbaar is.

Daarna een Draytek 2865 geprobeerd, betere CPU en een grotere NAT tabel van 60K sessies (meen dat de Fritz!Box 30K of 40K deed na mailwisseling met AVM) en warempel het probleem was verdwenen en alles bleef stabiel met meer sessies ook nog.

Die Fritz!Box routers zijn gewoon geen multi-taskers en zeker niet bekwaam genoeg voor inzet bij bedrijven, leuk voor tante miep die thuis via haar telefoon zit te intermeppen. Die krengen bij de geringste load zoals het downloaden van games via een client als Steam of Battlenet die meerdere connecties tegelijkertijd openzetten meteen aan de galg qua latency instabiliteit.

Inmiddels staat er een Nokia XS-2426G-B router met glasvezel van Delta, en dat ding voelt er werkelijk helemaal niets van.

Ook als je met de Fritz!Box met Steam Remote Play en dus 100Mbit/s vanuit je thuiscomputer een game streamed en er letterlijk maar 1 andere device via hetzelfde netwerk een beetje websites loopt te browsen krijgt de stream al flinke lagstoten, en dat kan bij meerdere gebruikers oplopen tot wel 5-10 seconden of disconnects. Aan de bandbreedte van VDSL lag dat niet. De Nokia voelt daar helemaal niets van en blijft stabiel ook al zijn er 40-50 devices actief.

M.a.w.... wil je stabiliteit onder load, kijk maar mooi verder dan die plastic fantastic Fritz!boxen.

Edit: herinner me ineens ook deze ervaring.

Vriend had dus XS4ALL 500/500 glasvezel, krijg je zo'n Fritz!Box bij. Hij had zelf een Asus AC66U router in die tijd. Als de Fritz!Box vóór de Asus was gepositioneerd en je ging een speedtest doen had de Fritz!Box moeite met het opbouwen van de volledige snelheid.

Gooide je echter de Asus router vóór de Fritz!Box kan klapte hij direct naar 800Mbit/s om daarna te normaliseren naar 500/500 snelheden. Dat is gewoon een enorm verschil in kracht van de hardware.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 22 juli 2024 13:38]

Lord Anubis @CriticalHit_NL10 juli 2024 12:24
Weet niet hoe dat kan maar hier is het andersom. De Nokia bakt er niets van. De snelheid van de Fritz is beduidend sneller en stabieler. Terzijde ik heb nu, weliswaar 1 tijdelijk, drie lijnen, 2x Delta en 1x XS4ALL (kpn) en de Nokia is gewoon instabiel. Terzijde 2 - Er zijn verschillende FW versies voor de Nokia die rondwaren en die ze ( Delta) niet updaten.
CriticalHit_NL @Lord Anubis10 juli 2024 12:38
Geen idee welke firmware het is, maar tot nu toe 0,0 problemen.

Maar hoe je het ook went of keert, die hardware van de 7590 (en dat is de high-end variant) kan gewoon niet goed multitasken, stabiliteit van uptime daargelaten want dat ging beter dan op de Draytek die soms willekeurig een bootloop had.

Ook had ik met de Fritz!Box op een gegeven moment problemen met speedtests in het gastnetwerk via Fritz Repeaters, die namen via LAN de instellingen over voor een wifi mesh netwerk, maar desondanks werkten de upload tests via de Repeaters gewoon niet.

Meerdere firmware versies geprobeerd zowel Fritz!Box als Repeaters, contact gehad met AVM, zelfs een aparte 7590 opgestuurd gekregen van XS4ALL om het te testen en geen van alle situaties werkte het gastnetwerk normaal.

Mailwisseling gehad met AVM maar ook die hadden totaal geen oplossing voor dit probleem.
Het werkte alleen als je via VPN een speedtest ging doen, heel vreemd allemaal, op de router zelf werkte het gastnetwerk wel.

Edit:
Voor als je benieuwd bent, de hardware/software versie.
HWVer:3FE49546BBAA
SWVer:3FE49544IJKK02

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 22 juli 2024 13:38]

Superstoned @Tozz10 juli 2024 09:31
Cisco, heb ik ook gehad, dan stoppen ze naar een paar jaar met de support, ook al was het hun duurste high-end consumentenrouter, en zit je met een router met issues (in mijn geval werden nieuwe versies van https niet ondersteund dus kon ik er niet veilig in). Toen besloten - dat nooit weer. Alleen routers met OpenWRT. Heb er nu een - was al oud en goedkoop toen ik hem kocht en toch werkt ie nog absoluut fantastisch, met regelmatig nieuwe features...
Verwijderd @Tozz10 juli 2024 18:59
Het enige apparaat waarbij ooit een externe voeding het heeft begeven was mij eerste Fritz!Box die als AP aan mijn tweede hing. Ik heb nu mijn derde fritzbox, met de tweede eraan als extra AP. De reden voor een nieuwe was steeds een nieuwe DSL versie, nu VDSL. Hoewel de oude de nieuwere standaarden wel zouden moeten ondersteunen werkte dat in de praktijk niet goed.
localhost @xFeverr10 juli 2024 09:04
Als dit waar is, stop ik direct. Iemand een alternatief?
Ik moet dus echt tientallen privé-routers en mesh-accesspoint vervangen. Moet native glas AON en GPON ondersteunen en DSL en fallback naar 4G/LTE, IPv6, Ziggo en KPN en Odido, Multicast TV, remote beheer, etc etc
Tozz @localhost10 juli 2024 09:15
Wat is dat voor onzin dan? Je huidige product blijft toch gewoon werken? Ze zullen echt niet zomaar features uit de huidige productlijnen gaan verwijderen. Vooral ook omdat partijen als KPN klant van AVM is, en die willen ze echt wel tevreden houden.
Klauwhamer @Tozz10 juli 2024 10:04
Ik denk dat je nogal positief denkt over "investeringspartijen" c.q. equity management portfolios. Dat zijn clubjes rijken die geen enkele binding hebben met sector of bedrijf, maar rendement willen zien one way or the other. Of dat is door wegsaneren services/personeel/kennis of door het extraheren van liquiditeit zal ze een zorg zijn. De enige vraag is op welke termijn de sinaasappel uitgewrongen moet worden.

[Reactie gewijzigd door Klauwhamer op 22 juli 2024 13:38]

CrazyBernie @Klauwhamer10 juli 2024 10:12
Niet alle private equity werkt op die manier. Trouwens de meeste gelden waarmee private equity werkt komen van grote beleggers zoals pensioenfondsen dus er is ook een zeker maatschappelijk belang bij het behalen van rendement.

De meeste verhalen die we kennen over private equitity zijn natuurlijk negatief maar dat komt ook omdat je over de positieve verhalen weinig hoort. En die zijn er ook wel hoor.
Arjant2 @Klauwhamer10 juli 2024 12:57
Je hebt duidelijk geen goed beeld van de industrie. Misschien moet je je eerst eens wat verdiepen in wat voor bedrijven allemaal wel niet eigendom zijn van private equity fondsen en hoe goed die het doen voordat je alleen maar populistische uitspraken doet.
Klauwhamer @Arjant210 juli 2024 15:31
Ik denk dat bijvoorbeeld Lion Capital een formidabel voorbeeld is van "de industrie". En dan met name wat die club met Hema heeft gedaan. Blackstone idem dito. Die kwamen niet al te lang geleden nog in het nieuws vanwege hun onwrichtende roofacties op de huizenmarkt.

Ik hoef niet te gokken uit welke hand jij eet en moet vooral lachen om "populistische uitspraken".

[Reactie gewijzigd door Klauwhamer op 22 juli 2024 13:38]

Arjant2 @Klauwhamer10 juli 2024 23:20
En ik lach inderdaad om je populistiche uitspraken.
Zo makkelijk om alles over 1 kam te scheren. Een n=1 gebruiken om het overgrote deel van de Nederlandse economie weg te zetten. Duidelijk een gebrek aan kennis.

En het grappige is dat je hier weggemod wordt als je niet mee gaat met het populistische gedrag.

Niemand ontkent dat er "foute" investeerders bijzitten, maar dat is wel de uitzondering. Nog maar niet te spreken over dat het overgrote gedeelte van de rendementen bij bijvoorbeeld de pensioenfondsen uit private equity fondsen komen. Dus ook jouw en mijn pensioen. Dus over wie heb je het dan als je het over "foute" investeringsmaatschappijen hebt? Dat "clubje rijken" zijn ook de pensioenfondsen, en die investeren gigantiache bedragen hierin. Eigenlijk heb je het dus gewoon over de gehele Nederlandse beroepsbevolking want die profiteren allemaal van deze winsten.

[Reactie gewijzigd door Arjant2 op 22 juli 2024 13:38]

Dauthi @Tozz10 juli 2024 11:04
Onzin?

Het is tegenwoordig praktisch de norm dat bedrijven een product verkopen met bepaalde features, om vervolgens die features achter server login/cloudservice te zetten, of achter een abonnement te verstoppen.

Het is wat dat betreft een zeer terechte zorg.
SgtElPotato @localhost10 juli 2024 10:39
Je kunt ook 'overreacten' op nieuws. Waarom zou je gelijk alles moeten vervangen? Daarnaast zijn er genoeg 'quirks' met Fritzbox routers dat je je moet afvragen of je ze wel wil gebruiken. Maar daar heb je al een afweging in gemaakt denk ik.

Gewoon lekker overstappen op PfSense of OpenWRT, dan heb je zelf baas over je hardware en de software is open source.
Lord Anubis @SgtElPotato10 juli 2024 12:17
quirks' met Fritzbox routers ?

Wil dat graag weten, net gezocht maar vind niets. Hooguit met oudere FW versies en instellen van DNS resolvers. Maar dat probleem lag onder het graf van Cleopatra.
d3burt @Lord Anubis10 juli 2024 17:09
Ik gebruik al jaren FritzBox (en zet de WiFi uit, Ubiquiti huis hier verder), en ben super happy met de default veilige instellingen, en met tal van goed ondersteunde opties om dingen open te zetten als je er voldoende verstand van hebt, zonder dat je jezelf al te makkelijk in de voet schiet. En dat alles redelijk gebruikersvriendelijk en betrouwbaar.

Langstaande vervelende quirks: de user interface voor IPv6 is gebruikersonvriendelijk en bevat de nodige bugs. De UI is traag door de manier waarop ze met HTML omgaan, waardoor je meer last hebt van de relatief trage CPU dan met bijvoorbeeld OpenWRT op vergelijkbare hardware.

En de keuze om achter alle short hostnames '.fritz.box' te plakken is idioot en heeft recentelijk alle gebruikers in de staart gebeten toen er opeens een TLD ".box" online kwam. Dat laatste incident heeft me weer doen kijken naar alternatieven, maar ik heb uiteindelijk nog steeds geen zin the devil I know in te ruilen voor iets nieuws wat me op een andere manier in de staart gaat bijten.
Seraoh @Lord Anubis10 juli 2024 15:03
Een kleine 6~7 jaar geleden was ik even werkzaam op de helpdesk van een ISP die deze apparaten veelal gebruikte.... toen waren er slechts 1 of 2 modellen wiens wifi en DECT voorziening als betrouwbaar konden worden beschreven.... van de 6 of 7 modellen die op dat moment in de omloop waren.

Toegegeven, dat is wat lang geleden, 20 keer per dag, het hele jaar rondt moeten uitleggen dat er eigenlijk niks aan te doen is, zonder dat zo expliciet te mogen verwoorden... maar een dergelijke ervaring kleurt je indruk wel enorm.
Zezura @localhost10 juli 2024 10:19
Zelf ben ik fan van Ubiquiti, goed degelijk spul.
Fijne software en snelle software updates.
Wat je noemt ondersteund het allemaal.

[Reactie gewijzigd door Zezura op 22 juli 2024 13:38]

mexicanburribo @Zezura10 juli 2024 15:13
Ik ben juist van Ubiquiti overgestapt op AVM omdat ik bij lange na niet de beloofde snelheden haalde op mijn AP die de fritzbox wel gaf. Ook wilde ik sowieso graag, in mijn geval van de KPN-modem af, dus dat was twee vliegen in een klap.
Zezura @mexicanburribo10 juli 2024 17:06
Ik ben met ubiquiti ook van het modem af want ik heb het direct op het glasvezel aansluitpunt aangesloten. De snelheden van AP zijn bij beide locaties die ik beheer zonder problemen en uitstekende dekking. Al zijn het beide geen zakelijke settings. Dreammachine + Switch Pro en AP’s WiFi 7. Erg blij mee.

WiFiman wizard + app, werkt prettig in combinatie met dream machine.

[Reactie gewijzigd door Zezura op 22 juli 2024 13:38]

mexicanburribo @Zezura11 juli 2024 14:06
Beetje offtopic, maar:

Interessant, ik had juist het tegenovergestelde. Had een edgerouter x voor een AP 6 lite. Maar daar kwamen mn snelheden niet hoger dan 300mbit mee.

Also, hoe heb je Ubiquiti direct op de glas aangesloten. Voor zover ik kon zien had Ubiquiti daar niks voor, behalve de UFiber, maar daar had k dan ook weer slechte dingen over gelezen.
Creesch @localhost10 juli 2024 09:14
Iemand een alternatief?
Volgens mij is het merendeel van bedrijven die actief zijn publiekelijk genoteerde bedrijven. Zeker voor jouw use case gaat het dan lastig worden. Voor mensen met een enkele router is het bijvoorbeeld nog een optie te kijken naar hardware met goede OpenWrt of pfSense/OPNsense ondersteuning.

[Reactie gewijzigd door Creesch op 22 juli 2024 13:38]

Superstoned @Creesch10 juli 2024 09:29
Hardware met OpenWRT is inderdaad de beste oplossing. Of het net zo goed is - tja, niet helemaal. Er is ook Turris omnia maar die doen maar een heel klein stukje van wat AVM aanbied, zelfde issue met OpenWRT natuurlijk.
Lord Anubis @localhost10 juli 2024 12:12
Of juist nu doen. Is het AVM bedrijf meer waard en kost het meer. De investeerder Heeft dan ook meer kosten want ze zullen de FW moeten onderhouden. De levensduur is toch 5-6 jaar tegen die tijd is er wel een open source versie.
Cageman1984 @localhost10 juli 2024 16:41
Ik vind het ook jammer, maar is dat niet een beetje rigoreus? Wat is de reden dat je per direct wil stoppen? Klinkt alsof jij een specifieke use case hebt voor de spullen.
ro8in @xFeverr10 juli 2024 09:45
Waarschijnlijk onpopulaire opinie, maar ik ben helemaal niet zo te spreken over Fritzbox. Nu al echt meerdere keren gehad dat een router gewoon zomaar opeens ermee ophield. Net even te vaak dat ik niet meer kan geloven dat ik gewoon pech had.
Daarnaast vind ik de hele interface etc best wel outdated en rommelig .

Persoonlijk snap ik de hele hype rondom fritzbox niet zo. Het is meer dat ik vaak erbij beland omdat ik eigenlijk niet weet wat ik dan anders moet halen wil ik een beetje betaalbare thuis router die wel nog een beetje open is. Zit momenteel maar weer op mijn KPN router omdat ik het gewoon even niet weet wat ik nu moet halen dan. Het enige wat ik weet is dat ik niet weer een Fritzbox wil, maar wat dan wel.
xFeverr @ro8in10 juli 2024 10:28
Dat de interface outdated en rommelig aanvoelt ben ik het niet mee eens (Ik zit op Fritz!OS 7.57). Juist de interface van de Box 12 (de Sagencom interface) was ontzettend traag en ouderwets. Is de KPN-interface nou echt beter dan de FritzBox-interface?

Hetgeen wat mij vooral bevalt is dat het gewoon werkt. Ik heb dat ding vorig jaar in de meterkast gezet ter vervanging van de KPN Box 12 (want ik had er alleen maar ellende mee) en sinds dien werkt mijn internet gewoon. Altijd. Betrouwbaar en snel. En dat heb ik met geen enkele andere modem of router tot nu toe nog gehad dat het zonder onderbrekingen blijft werken. Is dat over 5 jaar nog zo? Geen flauw idee.
DeComponeur @ro8in10 juli 2024 10:28
Als je Fritzbox het niet goed doet kun je Fritz (AVM) gewoon bellen!
https://nl.avm.de/service/ondersteuning/
Als je mazzel hebt krijg je Heinz aan de telefoon, hij spreekt Nederlands dat lijkt op Prins Bernhard ;)
maar hij helpt je gewoon, top dat een bedrijf zo beschikbaar is.
Fritzboxen zijn oerdegelijk, niet voor niets betaal je bij KPN 7,50 in de maand extra als je een Fritz wil.
Heel veel kleine(re) providers van Freedom tot Fiber.nl gebruiken standaard een Fritz omdat ze weten dat daar zelden gedoe mee is. Ondanks de meerprijs kan het dan al gauw uit t.o.v. minder degelijke merken.
Als je een Fritz in de standaard settings gebruikt draait ie als een tierelier. Veel Tweakers willen uiteraard er meer uithalen, bij de wat oudere modellen kan dat wel eens problemen geven.
Daar kun je op mopperen, maar een beetje logisch is het ook :z

[Reactie gewijzigd door DeComponeur op 22 juli 2024 13:38]

MsG @ro8in10 juli 2024 12:55
Ik had er ook blind 1 gekocht omdat men hier op Tweakers altijd zo lyrisch over is. Maar het verbaasde mij bijvoorbeeld enorm dat je niet eens het DNS-domein kan veranderen, wat zelfs kan in een verder volledig dichtgetimmerde Experiabox. Voor de rest wel een oke ding, maar de volgende keer kijk ik toch wat meer naar prosumer-spul, of bijvoorbeeld een software-oplossing.
ro8in @MsG11 juli 2024 10:16
Ja ik bedoel zolang het werkte was het gewoon oke, maar geweldig wil ik het zeker ook niet noemen. Snap gewoon niet helemaal waarom zoveel mensen helemaal lyrisch erover zijn. Maar zoals hierboven aangegeven misschien de ondersteuning, daar heb ik eerlijk gezegd nooit gebruik van gemaakt en heb elke keer dat hij kapot was maar weer een nieuwe besteld omdat het meestal pas na 1+ jaar was en ik er eigenlijk vanuit ging dat ik toch geen garantie meer zou krijgen. Wellicht dat dit ook mee speelt waarom iedereen enthausiast is erover. Maar goed ik was gewoon content ermee alleen nu dus al meerdere malen gehad dat het ding gewoon random ermee ophield en ik weer een nieuwe moest aanschaffen. Het ding is dat voor mij thuis vanwege ook die IP tv van KPN met vlan enzo kan ik dus ook niet zomaar elke router ertussen plaatsen en moet ik wel iets wat uitgebreiders hebben. Dan heb je meteen al een stuk minder keuze en blijft telkens Fritzbox over als een soort de best passende keuze elke keer. Alleen het is gewoon te vaak stuk gegaan dat ik er nu echt niet nog een wil kopen weer. Zolang het werkt is het gewoon prima, vind de interface dus gewoon erg rommelig, maar er valt wel mee te werken en uiteindelijk kan je wel gewoon alles ermee wat je wil.

Maar persoonlijk ben ik toch wel op zoek naar iets anders wat beetje vergelijkbaar is kwa instellingen, maar toch even wat netter in elkaar zit. En ja vooral gewoon blijft werken en niet plots na 1 jaar of 2 jaar gewoon zomaar ermee ophoud. Had het 1 keer toen ik op vakantie was en dus mijn thuisnetwerk niet meer in kon, erg vervelend gezien ik ook op afstand dus niets eraan kon doen op dat moment.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 13:38]

DeComponeur @ro8in11 juli 2024 19:48
Best vreemd.
Ik heb direct en indirect ervaring met honderden Fritzen en het gebeurt echt zelden dat er iets mee is...
Het kan wel eens hoor, ben erg benieuwd welk type 'het ding' betreft...
ro8in @DeComponeur13 juli 2024 15:58
Dan moet ik even kijken of ik em niet weggegooid hebt, zit al een tijdje op mijn default KPN router nu omdat ik niet zo goed weet wat ik moet halen en de router eigenlijk wel voldoet voor mijn thuisnetwerk ook. Wellicht dat ik helemaal niets nieuws meer haal en het gewoon erbij laat.
Sfynx @xFeverr10 juli 2024 08:55
Tja, ik heb nooit veel vertrouwen in dit soort overnames door investeerders. Vaak worden er vlak na zo'n overname kortzichtige korte-termijn beslissingen genomen zoals het ontslaan van het beste technische (want dure) personeel, of het creëren van een werkklimaat waarin eerdergenoemd personeel zelf wel op zoek gaat naar iets anders (lees: ze hebben gisteren nog een andere baan gezien hun kwalificaties). Of dat ze licentiemodellen e.d. opeens omgooien om zoveel mogelijk geld te knijpen uit het bestaande klantenbestand voordat ze onherroepelijk weglopen.

Hopelijk krijg ik hier ongelijk, ze maken goede spullen.
Superstoned @Sfynx10 juli 2024 09:28
da's niet kortzichtig, da's business. Het doel is vaak heel expliciet (al zeggen ze dat niet buiten de bestuurskamer) om de merknaam uit te melken. Het duurt 5-10 jaar voordat de consument het merk totaal niet meer waardeert en in die tijd kun je goed verdienen.

Dat het niet plezant is voor medewerkers en klanten, tja. Maar het is niet dom of kortzichtig. Wel erg jammer en inderdaad korte-termijn denken. Maar da's gewoon het plan: ze willen vaak binnen ˜5 jaar flink verdienen en verkopen het dan weer verder.

En ja, ik zou het niet erg vinden als dit niet meer gebeurde - maar het is erg normaal.

Zie ook mijn commentaar een stukje hierboven.
servies @Superstoned10 juli 2024 09:48
en inderdaad korte-termijn denken
Dus wel kortzichtig...
Sfynx @servies10 juli 2024 09:59
Vanuit het perspectief van de investeringsmaatschappij niet, aangezien het hun plan precies is om de boel te gelde te maken en op tijd weer weg te zijn voordat het helemaal kapot gaat.

Wel vanuit het perspectief van liefhebbers van technologie zoals wij, die straks nog steeds goede spullen willen hebben. Dat was ook meer mijn gedachte tijdens het typen van mijn reactie :P
Superstoned @Sfynx11 juli 2024 18:08
Inderdaad. Vaak zitten bij die investeringsbedrijven mensen die echt goed zijn in de cijfertjes he - zodat ze het later toch nog goed kunnen verkopen, want de winst is veel groter. Ja, als je de kwaliteit laat inzakken, en het 2 jaar later verkoopt, dan heb je een betere winst dan voordat je de kwaliteit in liet zakken, maar de klanten hebben nog niet echt door dat de kwaliteit nu minder is en betalen dus nog steeds de hoofdprijs.

Als de koper van het bedrijf dat dan niet echt door heeft, dan... success.
kdekker @Sfynx10 juli 2024 13:04
Ik heb bij een bedrijf gewerkt dat 'gered' is door investeerders. Het pakt niet altijd negatief uit. Iig, het ligt vaak genuanceerder (denk ook aan bijv. de HEMA). Overigens: overnames en geldinjecties wordt altijd door investeerders gedaan, want waar wil je anders geld vandaan halen (zelfs de bank is een investeerder). En al al die partijen willen er - net als een individu die iets doet met aandelen, pensioen etc - er niet slechter van worden. In bepaalde totalitaire systemen kan de winst beperkt/afgeroomd worden, maar in de praktijk betekent dat alleen maar een kleine(re) groep een vettere winsten opstrijkt. A la Poetin of een andere kliek die zo werkt. Staatsinvesteringen a la DSM hebben we in NL niet zo veel meer (gelukkig?).
vverbeke @xFeverr10 juli 2024 08:50
Geleid door de vier oorspronkelijke oprichters en nu naar een investeringsbedrijf? Hopen van niet maar ik vrees ervoor. Dat wordt winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Hebben we helaas al zo vaak gezien.
Superstoned @vverbeke10 juli 2024 09:26
Inderdaad. Een bedrijf wat bekend staat om kwalitatief goede producten voor een hoge prijs is ideaal om op te kopen. Je zoekt dan gelijk voor kostenbesparingen, feitelijk maak je er een standaard china product van, en melkt de waarde van de merknaam voor 5-10 jaar, vaak door het nog 1-2x te verkopen, totdat de consument eindelijk doorheeft dat het voorheen goede merk nu dood is.

Gebeurt aan de lopende band in de fashion en food business. Ik ken iemand die al 3x een goed bedrijf heeft opgericht in de food, een goede naam had opgebouwd, en het dan heeft verkocht aan investeerders die daarna die naam 'melken'. Tja.

Niet alle investeringsfondsen werken zo, hoor, het is iets wat alleen werkt met bedrijven die een good product voor een boven-markt prijs verkopen. Maar als zo'n product wordt verkocht aan een investeringsfonds is de kans dus wel erg groot dat het zo gaat lopen.
Borgia @Superstoned10 juli 2024 13:23
Hoe groot is die kans dan volgens jou, waar baseer je dat op?
Superstoned @Borgia11 juli 2024 18:06
Nou ja, je kunt voorbeelden noemen, maar ook gewoon logisch er naar kijken - die investeringsfondsen zijn vrijwel allemaal opgezet om binnen een paar jaar een flinke zak winst binnen te halen. En je krijgt geen 10x in 5 jaar als je een redelijke prijs betaald en daarna door gaat met hetzelfde beleid. Soms kun je iets slims doen. Soms niet.

Wat betreft voorbeelden, deze discussie geeft wel wat inzicht:
https://www.reddit.com/r/..._private_equity_buy_outs/

Er zijn meer voorbeelden zoals Jive - https://www.reddit.com/r/...s/jive_review_dont_do_it/

Heb ook wat gevallen gezien waarbij investeerders gewoon niet echt wisten hoe dingen werkten. Gekke overnames gedaan met minimaal inzicht in de markt.

Er zijn ook goede voorbeelden, dat geef ik toe. De investeeringsmaatschappijen (3 op een rij) die een voormalige werkgever opkochten waren ok-ish - slecht - goed. Dus misschien is het wel 50/50, ik spendeer mijn tijd niet aan statistieken over de product kwaliteit impact van private equity in tech.

Verhalen van mijn pa die in de food business zit zijn vooral wat ik zei - kleine bedrijfjes die opgekocht worden en daarna gemelkt worden. Dat ken je toch ook wel? Als Nestlé jouw favoriete bedrijf opkoopt dan blijft het echt niet zo goed als het was...
Arjant2 @vverbeke10 juli 2024 12:53
Op zich is er niets mis met de verkoop aan een investeringsfonds.
De oprichters zijn 70 jaar, wat gebeurd er als zij stoppen? Daar moet je over nadenken.
Een regulier investeringsfonds (private equity fund) zal echt niet alleen naar korte termijn kijken.
Natuurlijk willen ze hun geld ermee verdienen, immers ze investeren niet voor niets een boel geld, maar een goed lopend bedrijf "uitmelken" zoals hier wordt beschreven is onzinnig. Uiteindelijk verdient een investeerder meer met het uiteindelijk weer verkopen van de onderneming dan met de jaarlijkse winst. Daar zitten winstoptimalisaties in, maar ook groei scenarios bijvoorbeeld. Een omzetgroei, EBITDA verbetering etc leidt uiteindelijk tot een hogere verkoopprijs, maar dat moet je dan ook wel onderbouwen naar de toekomst. Een verslechterd product waar de consument van wegloopt helpt daar niet bij.
Cageman1984 @xFeverr10 juli 2024 16:39
De tijd zal het leren. Ik vermoed dat voor bestaande producten dit niet zo'n probleem zal zijn. Ik vraag me wel af wat voor gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld de ingebouwde VPN functie...

Oke, even wordt case bekeken. Wat is een goede equivalent van AVM voor als mijn Fritzbox het begeeft of als de ondersteuning stopt?

Ik gebruik nu al een tijdje de 7590 icm glasvezel en ben er echt wel blij mee!
dirkjesdirk @xFeverr10 juli 2024 09:29
Ik ben een groet fan van AVM spullen. Ze maken producten die lang op de markt blijven en serieus lange ondersteuning genieten. Erg fraaie software en vaak nog featureupdates jaren nadat het product is geintroduceerd. Bijvoorbeeld hun smart home producten. Hoewel die en protokol ondersteunen wat niet massaal wordt gebruikt (DECT-Ule) , werken de onderdelen wel superstabiel en worden nog steeds van updates voorzien. En het mooie is dat de er dan weer nieuwe routers uitkomen die alle oude systemen blijven ondersteunen, maar gelijk ook Zigbee (en in de toekomst Matter) support toevoegen.

Ik ben wel een beetje bang dat dit bedrijfsmodel onder druk komt te staan.
apeklootje @xFeverr10 juli 2024 13:14
Vrees ervoor, heb er zelf ook een paar in gebruik thuis.
Echter investeerders willen hun geld met winst terugverdienen, liefst binnen een (afgesproken) tijdsperiode.
Dus kwaliteit en updates zullen onvermijdelijk dalen wil men een hogere winst marge halen, spijtig, gebruik ze al een tiental jaar tot volle tevredenheid.
HollowGamer 10 juli 2024 08:52
Een investeringsbedrijf is toch juist de doodsteek voor velen bedrijven? Je hebt een mooi product, investeerde komt langs, die investeert bar weinig (vooral marketing om waarde te boosten), verkoopt de handel op hoogtepunt, en gaat dan weer naar de volgende.

Vooral in Amerika zijn er veel van dit soort bedrijven. Ze maken je bedrijf weer 'gezond' / winstgevend, maar daar zit geen enkel jarenlang plan/strategie achter. Dat wordt wel zo gecommuniceerd, maar het blijven mensen die hun inleg terug willen verdienen (met winst).

Ik heb zelf geen AVM apparatuur, vind ze erg duur. Maar wat ik terug lees zijn ze wel super stabiel en goed. Dus zou het ontzettend zonde zijn als ze hiermee in zee gaan.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 13:38]

Arjant2 @HollowGamer10 juli 2024 13:02
Een investeringsbedrijf is toch juist de doodsteek voor velen bedrijven? Je hebt een mooi product, investeerde komt langs, die investeert bar weinig (vooral marketing om waarde te boosten), verkoopt de handel op hoogtepunt, en gaat dan weer naar de volgende.
Of juist niet, is voor menig bedrijf juist de redding. Ik kan legio voorbeelden noemen van bedrijven die failliet zouden zijn gegaan binnen 1 of 2 jaar die juist dankzij partijen als dit weer nieuw leven wordt ingeblazen of groeien als kool. Heel veel mensen die anders geen baan hadden gehad, dank zij nieuw geld wat in de onderneming wordt gestoken door dit soort partijen.
Er wordt gedaan alsof private equity partijen een slecht iets is. Natuurlijk zijn er bedrijven die hun product veranderen of service verminderen, maar dat is niet anders dan bij "public" of "private owned" bedrijven. ELK bedrijf wil zoveel mogelijk winst maken, wie ook de eigenaar is.
cerror 10 juli 2024 08:59
Nou, dat is dus in de toekomst geen Fritzboxjes meer...
Alle kwaliteit wordt eruit gezogen voor de kwartaalwinsten tot er een ondermaats product overblijft.
bzzzt @cerror10 juli 2024 09:26
Of dat gebeurt niet en ze blijven zich positioneren als premium leverancier. Vind het een beetje kort door de bocht dat dit onvermijdelijk is.
WillySis @cerror10 juli 2024 09:38
De Fritz-boxjes zijn juist vanwege de kwaliteit en ondersteuning nog een succes. Van de lage prijs moeten ze het niet hebben, want ze zitten tegen de top van de prijsrange.
Zakt de kwaliteit, dan moet de prijs ook zakken. Helaas is AVM dan een van de vele producenten van gelijksoortige producten. Dat zal de waarde van AVM doen afnemen en dat is niet het doel van een investeringsmaatschappij. De top-lijn moet gewoon blijven, anders is de toekomst voor AVM gewoon duister.
AnD 10 juli 2024 09:07
Hebben die oprichters geen kinderen/kleinkinderen die het overnemen?
smesjz @AnD10 juli 2024 09:23
En hoe gaan die kinderen dat financieren? Het bedrijf heeft een omzet van meer dan een half miljard. Je hebt daarnaast 3 eigenaren dus dat levert altijd gezeik op.

Deze overname zorgt gewoon voor continuïteit in bedrijfsvoering en ongetwijfeld zullen er veranderingen zijn maar ipv af te wachten heeft iedereen al z’n oordeel klaar.
Niet iedere investeerder is hetzelfde in het bereiken van z’n doel.
3raser @AnD10 juli 2024 09:11
Of trouw personeel die er al tientallen jaren werken die het stokje graag overnemen?
Ronny77 @3raser10 juli 2024 10:08
Schijnbaar niet, er zit ook een groot verschil tussen in loondienst zijn en een multi miljoenen bedrijf runnen.
Nog afgezien van de vraag of je genoeg geld kan ophoesten. Niet elke bank zal zomaar een lening van een miljard verstrekken.
Arjant2 @3raser10 juli 2024 13:05
En hoe gaan die dat betalen? Het management kan dat in 99% van de gevallen niet betalen, dus iemand moet dit financieren. Een bank gaat je dat geld niet lenen hoor.
Juist private equity fondsen maken dit mogelijk door middel van zogenaamde management buy outs.
De investeerder zorgt voor het geld, het management zorgt voor de kennis. Zo gaat het in zoveel gevallen. Maar dat zijn dingen die mensen niet lezen, "investeerders zijn slecht".
localhost 10 juli 2024 08:59
Einde/over. Venture Capital, niet veel goeds.
Iemand een goed alternatief (geen Ubiquiti) ? Gewoon een charmante/private firma (liefst EU) of Opensource dat end-to-end alle Nederlandse providers omarmt en volledig ondersteund? En mesh doet. En IPTV multicast. En IPv6.
tolunaygul12 @localhost10 juli 2024 09:15
Waarom geen unifi als ik vragen mag ?
Luchtbakker @tolunaygul1210 juli 2024 09:30
Waarom geen unifi als ik vragen mag ?
Omdat ubi er niet vies van is grote bugs in hun firmware's jaren later eens te gaan fixen. Ik vind dat ze mooie producten hebben, ,maar in mijn zakelijke omgeving zou het nooit komen. Veel te veel risico's.
Sfynx @Luchtbakker10 juli 2024 10:07
Mooi voorbeeld was dat hun (dropbear) SSH implementatie op een gegeven moment zo lang niet was bijgewerkt dat macOS 13 er gewoon niet meer mee wilde verbinden tenzij je een onveiligere configuratie ging gebruiken in de client.

Dat was echt 10 jaar oude software en m.i. kan dat gewoon niet bij een bedrijf met netwerkapparatuur als core business.

Een ander punt was dat ze heel vaak zodanig dingen in hun UI aanpasten dat je soms alleen bepaalde dingen in een oude UI kon instellen en niet in de nieuwe, en omgekeerd, dat voelde ook altijd vrij onprofessioneel aan. De huidige UI vind ik wel prima eigenlijk.
The Zep Man
@tolunaygul1210 juli 2024 09:18
Ubiquiti heeft een vergelijkbaar probleem (beursgenoteerd).
Ronny77 @tolunaygul1210 juli 2024 10:10
Super stabiel kan ik dat ook niet noemen. Ik moet de boel toch regelmatig een keer resetten. Of het werkt wel maar kan niet meer inloggen.
Heb bij mijn vader een TP-link Omada set geinstalleerd en dat draait nu al jaren zonder problemen. Daar ben ik zelf meer tevreden over.
tolunaygul12 @Ronny7710 juli 2024 10:36
Bij mij draait er een UDMpro met 3 switches, 5 acces points en 9 camera's. Heb eigenlijk maar 1 of 2 keer een storing gehad waardoor ik moest rebooten. Verder draait het al bijna 3 jaar probleemloos.
Heb meer problemen gehad met sfp naar glas modules die defect raken :P
The Zep Man
@localhost10 juli 2024 09:22
Iemand een goed alternatief (geen Ubiquiti) ? Gewoon een charmante/private firma (liefst EU) of Opensource dat end-to-end alle Nederlandse providers omarmt en volledig ondersteund? En mesh doet. En IPTV multicast. En IPv6.
Volgens mij bestaat dat bedrijf niet. Edit: @SalexSun noemt MikroTik, wat mogelijk een optie voor je is.

Voor een router kan je gewoon een Chinese no-name x86-systeem kopen en iets als OPNsense gebruiken. OPNsense is een Nederlands opensource product dat uiteraard ook contributies uit andere landen accepteert. Doet met configuratie verder ook IPTV multicast, IPv6, ... Uiteraard is deze oplossing enkel voor tweakers. Alle Nederlandse providers moeten tegenwoordig eigen routers ondersteunen, dus ook dat is geen probleem meer.

Voor access points zou ik hardware kopen die OpenWRT ondersteunt (ook enkel voor tweakers).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:38]

SalexSun @localhost10 juli 2024 09:28
Mikrotik
blaatenator @localhost10 juli 2024 10:05
Hierboven al genoemd: Mikrotik. Gebruik het al jaren; Europees, redelijk geprijst voor professionele apparatuur en software. Misschien niet direct geschikt voor de absolute beginner maar voor iemand met een beetje basiskennis goed bruikbaar en voor experts is zo'n beetje alles configureerbaar.
SgtElPotato @localhost10 juli 2024 10:42
Lekker je eigen hardware kopen en er PfSense of OpenWRT op knallen. Dan ben je niet afhankelijk van de 'Big Tech'.
Z_God @localhost10 juli 2024 10:45
Twee partijen in de EU:
https://www.turris.cz/en/
https://teltonika-networks.com/
Arjant2 @localhost10 juli 2024 13:06
Venture capital? Iets met klok en klepel.
Als dit iets niet is dan is het wel venture capital.
The Zep Man
10 juli 2024 08:51
Rucio is een in Luxemburg gevestigd bedrijf dat onderdeel is van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf Imker. In de melding wordt geen overnamebedrag genoemd en de partijen hebben nog niet in het openbaar gereageerd. Partijen die iets te maken hebben met de overname, kunnen tot 5 augustus bezwaar indienen tegen de overname. De overname is dus nog niet definitief.
Als men zich inderdaad zorgen maakt over het ontwikkelen en beschermen van technische organisaties binnen de EU, dan lijkt mij dit een goede gelegenheid om dat kenbaar te maken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:38]

xxs 10 juli 2024 08:54
Het volgende bedrijf wat er aan moet geloven.
CodeCaster 10 juli 2024 08:59
Maak je borst maar nat voor AI-routing, blockchain-firewalls, premium-features, massa-ontslagen en algehele enshittification.
Pokemoneuro 10 juli 2024 09:01
Nou lekker dan, als ze FritzBox overnemen dan is het over en uit met FritzBox. Dan is er geen echt product meer. Van vertrouwen in investeringsbedrijven is nooit sprake geweest.
Tweakert2020 10 juli 2024 09:01
Benieuwd hoe snel de eerste bezuinigingsronde er aan komt na de overname.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.