Viaplay stopt in augustus met Amazon Fire TV-ondersteuning

De Viaplay-streamingdienst werkt vanaf 9 augustus niet langer met Amazon Fire TV-apparaten. Dat meldt het bedrijf in een mail aan klanten en via een melding bij het streamen naar een Fire TV-stick.

De streamingdienst zegt dat de Fire TV-ondersteuning vervalt vanwege 'nieuwe productupdates'. Het bedrijf geeft verder geen toelichting in de mail, die ook op Gathering of Tweakers is geplaatst. Behalve met Fire TV werkt de dienst met onder meer Chromecast, Apple TV, Android TV, Google TV en PlayStation-consoles, en er is er een tv-app.