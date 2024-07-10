Viaplay stopt in augustus met Amazon Fire TV-ondersteuning

De Viaplay-streamingdienst werkt vanaf 9 augustus niet langer met Amazon Fire TV-apparaten. Dat meldt het bedrijf in een mail aan klanten en via een melding bij het streamen naar een Fire TV-stick.

De streamingdienst zegt dat de Fire TV-ondersteuning vervalt vanwege 'nieuwe productupdates'. Het bedrijf geeft verder geen toelichting in de mail, die ook op Gathering of Tweakers is geplaatst. Behalve met Fire TV werkt de dienst met onder meer Chromecast, Apple TV, Android TV, Google TV en PlayStation-consoles, en er is er een tv-app.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 09:08
34 • submitter: Gaitie

10-07-2024 • 09:08

34

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Reacties (34)

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raro007 10 juli 2024 09:14
Fire stick is toch gewoon android?
Dus kan het niet een gigantische investering zijn om die te ondersteunen..
1 kant consumenten juichen openheid toe zoals met Apple side loaden en andere kant gaan fabrikanten het juist verminderen... Zoals ing dat via Google en Apple pay moet.

[Reactie gewijzigd door raro007 op 22 juli 2024 13:18]

bommel @raro00710 juli 2024 09:19
De huidige FireTV sticks draaien op een aangepaste versie van Android TV, de meeste Android (TV) apps werken er daardoor op als je ze sideload maar de Playstore en google services werken er niet op. Dat laatste is voor sommige apps een beperking.

Nu is de vraag wel of de Viaplay app echt stopt met werken (actief geblokkeerd wordt door Viaplay) of dat deze simpelweg niet meer wordt aangeboden in de amazon store danwel niet meer actief onderhouden wordt...
jimzz @bommel10 juli 2024 09:54
Slim van ze, ze staan al bijna aan de afgrond en dan ook nog je laatste hoopje klanten afstoten. Goed bezig 🤣😂
HKS-Skyline @jimzz10 juli 2024 10:03
Waarschijnlijk hebben ze een goed beeld van de hoeveelheid klanten die viaplay via een firestick kijkt en is dat niet heel veel. Wat mij ook realistisch lijkt is dat een fire tv stick door veel mensen wordt gebruikt voor een 2e (oudere) tv. En wellicht hoopt viaplay dat die klanten dan gewoon klant blijven omdat ze op hun "primaire" tv nog gewoon gebruik kunnen maken van de dienst. Allemaal aannames natuurlijk, ik heb geen zicht op die cijfers.
kameleon20 @jimzz10 juli 2024 10:02
Kosten eh. Hoe groot is de user base en wat zij de ontwikkel kosten, en wat levert het op. Ze gaan er ook vanuit dat een groot deel wel naar een alternatief gaat. Dus onder aan de streep zal het financieel wel schelen voor ze
jimzz @kameleon2010 juli 2024 10:13
Ik denk niet dat klanten hun firestick zullen vervangen omdat viaplay besluit ermee te stoppen.

Zover ik weet is de firestick een variant van Android en zou het blijven ondersteunen van de app niet zo'n hoge kosten mogen opleveren.
P1nGu1n @raro00710 juli 2024 09:26
Ook kleine investeringen kunnen niet rendabel zijn. En ik verwacht dat de investering groter is dan je denkt (zie hieronder). Ik verwacht dat het marktaandeel van Fire TV verwaarloosbaar klein is, als ik naar mijn omgeving kijk. Ik ken een hoop mensen met Chromecasts en Apple TV's, maar niemand met een Fire stick.

Maar het kost een bedrijf wel extra werk:
  • Tijdens de ontwikkeling rekening houden met verschillen (je hebt geen Google Play services op Fire OS), dit kan resulteren is verschillende builds voor beiden OS'en.
  • QA/testen op een extra platform
  • Uitrollen naar een extra platform
  • Support afdeling training voor het leveren van ondersteuning op Fire TV
  • Etc.
Het kost stiekem toch meer dan je denkt...

[Reactie gewijzigd door P1nGu1n op 22 juli 2024 13:18]

Mirx_NL @P1nGu1n10 juli 2024 09:46
In andere geografische regio's zoals Amerika is de Fire TV een veel meer voorkomende optie. In Nederland minder, in Scandinavie geen idee.

Dus als het aantal apparaten in je dekkingsgebied tegenvalt is het een begrijpelijke keuze.
Als je het voor de F1 doet kun je beter gelijk F1TV erop gooien.

Gelukkig zijn er legio side-load handleidingen op internet te vinden voor niet in app-store aanwezige apps, maar daar heeft de gemiddelde gebruiker helemaal geen zin in...
Sterker nog, een paar van die handleidingen zijn ook handig voor een Sony AndroidTV (waar F1TV weer niet native op beschikbaar is).

[Reactie gewijzigd door Mirx_NL op 22 juli 2024 13:18]

Zezura @P1nGu1n10 juli 2024 10:48
Trainen van support staff 😂 laat me niet lachen. Veel bedrijven trainen helemaal niks. Helpdesk en dergelijke moeten het zelf maar weten.

Vaak krijg je er geen tijd en geld voor.
SED @P1nGu1n10 juli 2024 23:40
Grappig, ik kenvooral mensen met een firestick. Al lang bijv wifi 6 support en vlotte werking.
CrimInalA @raro00710 juli 2024 12:24
Het is zo dat bijna alle apps tegenwoordig google framework vereisen . zelfs banken apps vereisen dit .
(Is om alles wat je doet te kunnen traceren en metrics op te vragen) .

Installeer maar eens wat apks op een degoogled telefoon , je zal zien dat veel apps gewoon niet willen opstarten .

Op firestick staat geen google framework , is dus in dat opzicht een beetje een degoogled stukje hardware .

Hoe meer data ze kunnen verzamelen hoe meer het hen opbrengt . zonder google framework , brengt het hen niets op en kost het alleen maar extra ontwikkeling .
Panzer Dean 10 juli 2024 10:41
Waarom meteen de app onbruikbaar maken? Het is niet dat er op 10 augustus zoveel veranderd is dat het het niet meer doet.
sys64738 Moderator F&V @Panzer Dean10 juli 2024 11:10
Omdat de app het waarschijnlijk wel gewoon blijft doen maar als je hem officieel aanbiedt, moet je ook support leveren en garanderen dat hij het doet (aka testen voor elke release). Blijkbaar hebben ze daar geen zin meer in.

Dus side-loaden zal waarschijnlijk gewoon nog jaren blijven werken. Maar das wel iets omslachtiger en onhandiger dan gewoon ondersteunde app.
chrisboers 10 juli 2024 09:23
Bijzonder, juist nu Amazon Fire TV enorm aan het pushen is in Nederland. Luna is sinds kort beschikbaar op Fire TV en Xbox Cloud gaming is nog geen week geleden ook toegevoegd. Viaplay roeit dus (niet voor de eerste keer) tegen de stroom in.
Linksquest Moderator Spielerij @chrisboers10 juli 2024 10:02
Ja inderdaad, zeker nu ook Luna in Nederland is en misschien mensen een Fire TV nemen om gebruik te kunnen maken van Luna. Je zou misschien denken dat de groep klein is, maar gezien hoeveel voormalige Stadia mensen nog altijd naar een goede alternatief zoeken, lijkt me een groei op Luna en dus ook de Fire TV te gaan groeien.
SuperDre
@chrisboers10 juli 2024 13:45
Ja, maar helaas vernaggelen ze de Primevideo app dan weer door de ondertiteling, sinds een update van een paar weken geleden, zo goed als pal onder aan het scherm te zetten, waardoor er niet meer te kijken is naar films met zwarte balken, voorheen stond die nog net acceptabel bij 2.35:1 films op de boven kant van de zwarte balk. Ik irriteer me mateloos aan subs die half of helemaal in de zwarte balk staan, waardoor ik dus niet meer dat kan kijken. Geef dan op zijn minst de optie om zelf te positioneren, zoals ik dat bv wel in Movian kan.
Stijnvi 10 juli 2024 11:10
Ik ben benieuwd of je op basis hiervan ook je jaarcontract met Viaplay op zou mogen zeggen. Je koopt namelijk een product (Viaplay) voor een bepaalde tijd (een jaar) met de verwachting dat het werkt met een bepaald systeem (Amazon Fire) en dan meldt de verkoper in een keer een maand van te voren dat ze er de stekker uit trekken onder het mom van "productupdates" (wat klinkt als: "Wij hebben geld tekort en willen dit niet meer steken in het onderhouden van de functionaliteit van Amazon Fire want niet genoeg klanten gebruiken dit.").
iNFiNiTY- 10 juli 2024 11:20
Zwak.
Travelan 10 juli 2024 12:34
Blij maken met een dode mus heet dat :P
Viaplay stopt in Augustus (YEEAHH!!) ... met Fire TV... (ah jammer..)
WhatsappHack
10 juli 2024 12:37
Kan je tegenwoordig met je ViaPlay account inloggen op F1TV Pro? Zo ja, dan kan je de officiële F1TV app gebruiken. Die wordt nog wel ondersteund en werkt prima. (En als bonus de keuze om ander commentaar dan dat van ViaPlay te kiezen.)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 13:18]

SuperDre
@WhatsappHack10 juli 2024 13:41
Alsof Viaplay alleen voor F1 kijken gebruikt wordt. Maar in ieder geval voor 1 punt zou je dan een alternatief hebben.
Major_ton 10 juli 2024 09:14
Viaplay kan er beter gewoon helemaal mee stoppen.
Globefrotter @Major_ton10 juli 2024 10:58
Helemaal mee eens. Ze vragen veel te veel geld voor wat ze bieden. En dat alleen omdat ze veel te veel hebben betaald voor de F1 rechten.
De belofte in de advertentie is dat ze ook nog goede films e.d. aanbieden, maar wanneer ik in de TV-gids kijk zie ik films die op alle andere zenders zijn uitgekauwd. Niemand zit te wachten op films van meer dan 10, 15 jaar oud.

Ook vreemd dat Ziggo ze laatst heeft overboden, maar dat FIA de rechten tóch aan Viapay geeft. Riekt naar vriendjespolitiek.
Weg met deze geldwolven.
MeNTaL_TO @Globefrotter10 juli 2024 13:45
Ziggo is zelfde eigenaar als FOM, dus die kunnen bieden wat ze willen, maar komt uit de zelfde zak geld.
Alles wat Viaplay bied, komt uit een andere zak en is dus pure winst voor de FOM,

Volgens mij heeft de FIA weinig te zeggen over die wat mag uitzenden die rechten liggen echt 100% bij Wikipedia: Formula One Group
CrazyJoe @Major_ton10 juli 2024 09:20
Inderdaad. Ik vermoedt dat ze binnenkort de Nederlandse kant van viaplay verkopen aan John de Mol en zich nog alleen maar op Zweden gaan richten.
Maverick2001 @CrazyJoe10 juli 2024 11:35
Dat zou natuurlijk kunnen maar het is wel een enorme investering die je dan moet doen. Vraag me af hoe enthousiast John de Mol zal zijn om zo'n enorm bedrag te gaan betalen voor de uitzendrechten van ViaPlay. De Mol is ook bezig geweest met de eredivisie en ook daar zijn ze op een bepaald moment afgehaakt. Zal toch te maken hebben gehad met de investering en dat het commercieel niet genoegd oplevert om het rendabel te maken.
Ik zie het eerder gebeuren dat het uiteindelijk weer helemaal bij Ziggo terecht komt, die zijn internationaal.
CrazyJoe @Maverick200110 juli 2024 11:52
De stap om Viaplay TV via De Mol's SBS 9 zender te lanceren geeft toch echt de indruk dat ze samen met De Mol de FOM zover gekregen hebben om de uitzendrechten van F1 aan Viaplay te verkopen, ondanks de nogal wankele positie van Viaplay financieel technisch gezien.

Dus een "verkoop" van de inboedel aan De Mol als ze het dit jaar niet lukt om rendabel te worden, lijkt me zeker niet onwaarschijnlijk.
Edbdgsk @Major_ton10 juli 2024 10:20
In ieder geval weg uit Nederland.
pOZOR jED 10 juli 2024 09:14
Ach, scheelt dat ik toch al geen klant bij ViaPlay wil zijn, gelukkig doet de rest wel gewoon de firestick.
whepsy 10 juli 2024 14:36
Top, nog geen 3 weken geleden een Fire stick voor me pa gekocht om, je raad het al, F1 te kijken. Zonde dat partijen als ViaPlay het zichzelf, maar ook anderen zo moeilijk maakt.
Mirx_NL @whepsy10 juli 2024 15:15
Gewoon F1TV app erop zetten. En misschien dat de browser krachtig genoeg is om daar in te kijken. Zo werkt F1TV in de browser van een LG C3 perfect, voor mijn gevoel zelfs beter als in de app op de CCwGTV.

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