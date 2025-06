VodafoneZiggo-klanten kunnen Viaplay als lineair kanaal kijken

Klanten van VodafoneZiggo kunnen vanaf vrijdag Viaplay TV direct op tv kijken. Op een later moment komt ook betaaldienst Viaplay TV+, waar onder andere Formule 1-wedstrijden te zien zijn, beschikbaar via lineair kijken.

VodafoneZiggo zegt dat het een overeenkomst heeft gesloten met Viaplay. Daarmee is sinds 18.00 uur op vrijdagavond Viaplay TV te kijken via de lineaire televisiepakketten van VodafoneZiggo. Dat kan met Kabel TV- en TV Standard-abonnementen op kanaal 13. "Daardoor verhuist het Ziggo Infokanaal vanaf dinsdag 18 maart voorlopig naar kanaal 999", zegt de provider.

Op Viaplay TV wordt een deel van het sportaanbod van Viaplay integraal uitgezonden. Verder komen er samenvattingen van wedstrijden. Op kanaal 19 komt SBS9 weer terug. Eerder werd dat al bekend.

In de toekomst moet het ook mogelijk worden Viaplay TV+ te bekijken in een lineair televisiepakket. Daarmee is het mogelijk om bijvoorbeeld Formule 1-wedstrijden te kijken. VodafoneZiggo wil echter nog niet zeggen wanneer dat precies gebeurt.

Update, 14-04 - informatie toegevoegd over wat Viaplay uitzendt.