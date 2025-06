VodafoneZiggo verhoogt prijzen met 3,3 procent wegens inflatiecorrectie

VodafoneZiggo verhoogt in Nederland per 1 juli zijn prijzen vanwege een inflatiecorrectie. Die correctie baseert de provider op het inflatiepercentage dat het CBS berekent. In 2024 kwam dat uit op 3,3 procent, wat betekent dat de prijzen met 3,3 procent stijgen.

De inflatiecorrectie geldt voor vaste bundels voor Ziggo Internet, tv en Vast Bellen, weet Telecompaper. De prijzen voor de recent geïntroduceerde internetabonnementen WiFi Start, WiFi Middel en WiFi Groot worden echter niet aangepast.

Wat er precies verandert, hangt af van het abonnement. Op de factuur van juli staat persoonlijke informatie over de nieuwe abonnementsprijzen, aldus de provider op zijn website. Klanten die een korting hebben afgesproken voor een bepaalde periode, houden die tot de actieperiode is afgelopen. "Heb je nog recht op een kortingsbedrag of –percentage, dan wordt dat berekend over de nieuwe abonnementsprijs", zegt VodafoneZiggo.