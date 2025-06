'Liberty Global onderhandelt over overname VodafoneZiggo'

Liberty Global heeft Vodafone benaderd om zijn aandeel in VodafoneZiggo over te nemen. Dat meldt persbureau Bloomberg. De twee bedrijven zijn momenteel mede-eigenaren van VodafoneZiggo. Het is nog niet bekend of de deal er daadwerkelijk gaat komen.

Liberty Global heeft interesse getoond in een deal en in de afgelopen maanden enkele gesprekken gevoerd met Vodafone, zeggen ingewijden tegen Bloomberg. De twee bedrijven bezitten momenteel ieder vijftig procent van VodafoneZiggo; na de deal zou Liberty de Nederlandse provider dus volledig in handen krijgen. Bij een eventuele deal zou het VodafoneZiggo-aandeel van Vodafone gewaardeerd kunnen worden op meer dan twee miljard euro, zeggen de bronnen.

Het is echter onbekend of Vodafone geïnteresseerd is in een verkoop en het is dus niet zeker of zo'n deal er daadwerkelijk gaat komen. Als de deal er wel komt, dan zou Liberty Global de telecomprovider later kunnen fuseren met het Belgische Telenet, dat ook in handen is van Liberty, zegt Bloomberg.

VodafoneZiggo werd in 2017 opgericht als een joint venture door Liberty en Vodafone. Beide bedrijven bezitten dus de helft van die joint venture. Liberty-ceo Mike Fries zei vorig jaar dat de onderneming succesvol is, maar dat 'zeven jaar een lange tijd voor een joint venture is', en dat het bedrijf daarom 'moet nadenken over waar we met die onderneming naartoe gaan'. Tweakers heeft Vodafone en Liberty Global gevraagd om commentaar, maar nog geen reactie ontvangen. VodafoneZiggo geeft aan 'niet te reageren op speculatie'.