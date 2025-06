ACM moet voorrangslijst voor aansluiten bedrijven op stroomnet herzien

De Autoriteit Consument en Markt moet zijn prioriteringskader voor bedrijven en instellingen die aangesloten moeten worden op het stroomnet herzien. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven, ofwel CBb besloten. De lijst van de marktwaakhond is volgens de bestuursrechter 'onvoldoende gemotiveerd'.

In het prioriteringskader van de ACM staat een overzicht van functies die bij een verzoek om transportcapaciteit voorrang moeten krijgen van netbeheerders. Dat wil zeggen dat bepaalde 'functies' voorrang krijgen bij het aanleggen van nieuwe stroomaansluitingen; er zijn momenteel namelijk wachtrijen bij het aanleggen van dergelijke nieuwe aansluitingen, omdat het stroomnet steeds voller raakt.

Veertien partijen, waaronder telecomproviders KPN en VodafoneZiggo, hadden bezwaar gemaakt tegen die prioriteitenlijst, omdat hun functies niet op de lijst stonden of een lagere prioriteit hadden. Het ging om de functies telecom, openbaar vervoer, drinkwatervoorziening, huisartsenzorg, datacenters, afvalbeheer en stedelijk transport. De klagers hebben gelijk gekregen van het College van Beroep, dat het kader 'onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd' noemt.

De bestuursrechter benoemt dat de ACM bij het vaststellen van de voorrangsfuncties alleen de 'Europese Verordening Gasleveringszekerheid' als uitgangspunt heeft genomen. De rechter noemt dat onterecht. "De achtergrond en het doel van die verordening, die gaat over de solidariteit tussen lidstaten van de Europese Unie bij een tekort aan gas, is namelijk anders. De ACM had ook andere Europeesrechtelijke en nationale regelgeving moeten betrekken in haar besluitvorming", aldus het College. Daarnaast oordeelt de bestuursrechter dat de ACM meer aandacht had moeten besteden aan de argumenten van de partijen, zoals de wettelijke plicht tot verduurzaming en de uitvoering van publieke taken.

Het College schrijft dat het huidige prioriteringskader blijft voorlopig gelden tot uiterlijk 1 januari 2026. Voor die tijd moet de ACM een nieuwe lijst hebben opgesteld. Hoewel de motivatie voor de voorrangslijst tekortschiet, betekent niet dat alle functies die de partijen hebben genoemd of vertegenwoordigen hoger op de lijst komen te staan, zegt de bestuursrechter.

Momenteel staan er drie categorieën van bedrijven en instellingen die voorrang moeten krijgen in het prioriteringskader, dat in april vorig jaar werd geïntroduceerd. In de eerste categorie staan bedrijven die netcongestie tegen willen gaan. De tweede categorie heeft betrekking op partijen die zorgen voor veiligheid, waaronder defensie, de politie en ziekenhuizen. In de derde categorie staan basisvoorzieningen, zoals drinkwater en onderwijs.