Greenchoice-zonnepaneelhouders krijgen na salderingsregeling 0,0025 euro per kWh

Greenchoice is de eerste leverancier die zijn prijsstructuur voor de periode na het einde van de salderingsregeling heeft gepubliceerd. Klanten met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 een terugleververgoeding van netto 0,0025 euro per kWh.

Greenchoice maakt onder meer bekend dat klanten die een twee- of driejarig energiecontract afsluiten, te maken krijgen met twee tarievenlijsten. De eerste geldt tot en met 2026. Vanaf 1 januari 2027, wanneer ook de Nederlandse salderingsregeling wordt beëindigd, geldt de tweede. Volgens het gepubliceerde tarievenblad van Greenchoice zakt de vergoeding voor teruggeleverde stroom vanaf die datum. Overigens zakken ook de kosten die het bedrijf in rekening brengt voor het terugleveren van zonnestroom.

De energieleverancier rekent per 1 januari 2027 5,184 eurocent per kWh aan terugleverkosten inclusief btw, terwijl de vergoeding op 5,434 eurocent komt te liggen. Als je die twee met elkaar verrekent, dan komt de netto terugleververgoeding dus neer op 0,25 cent per kWh. Andere onderdelen van het energiecontract, zoals de reguliere leveringskosten en het vastrecht, veranderen niet in de tweede periode.

Greenchoice is de eerste energiemaatschappij die duidelijkheid schept over zijn teruglevertarieven nadat de salderingsregeling is beëindigd. Met die regeling mogen zonnepaneeleigenaars hun teruggeleverde stroom wegstrepen tegen de stroom die ze hebben afgenomen van het net. Als onderdeel van een wet die eind vorig jaar werd aangenomen door de Eerste Kamer is dat per 2027 dus niet langer mogelijk.

Zonnepaneeleigenaars moeten dan nog wel 'een redelijke vergoeding' krijgen voor teruggeleverde stroom. Tegelijkertijd mogen energiemaatschappijen volgens de markttoezichthouder ACM ook terugleverkosten rekenen, mits die overeenkomen met de daadwerkelijke kosten die ze maken door het terugleveren van stroom. Bovendien eiste de Tweede Kamer vorig jaar dat 'negatieve terugleververgoedingen', waarbij klanten netto moeten bijbetalen voor het terugleveren van zonnestroom, niet gehanteerd mogen worden. De netto terugleververgoeding van 0,0025 euro per kWh die Greenchoice hanteert, voldoet daar dus nipt aan.

Het is nog niet bekend wat andere energiebedrijven gaan doen per 1 januari 2027. Energieleverancier Engie maakte eerder wel bekend dat klanten per die datum kosteloos hun bestaande energiecontract mogen opzeggen, zonder verder uit te weiden over de tarieven die ze gaan hanteren.