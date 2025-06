Voor het eerst kwam meer dan helft van elektriciteit NL uit hernieuwbare bronnen

Voor het eerst is er in Nederland in een jaar tijd meer elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen dan uit fossiele bronnen. Dat meldt het CBS. In april was dit 'zelfs' 63 procent. Zonnepanelen produceerden ook meer, terwijl er minder zonuren waren.

De totale Nederlandse elektriciteitsproductie was vorig jaar 120 miljard kWh, waarvan 61 miljard uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa kwam. Daarmee is het voor het eerst dat er meer hernieuwbare energie is opgewekt dan fossiele. Het behalen van de mijlpaal komt doordat de fossiele productie afnam, terwijl de hernieuwbare opbrengst juist steeg.

Zo nam de elektriciteitsproductie uit zonne-energie toe met 11 procent naar 22 miljard kWh, ondanks dat het vorig jaar minder zonnig was dan in voorgaande jaren. Deze toename komt door een stijging van het opgestelde vermogen van alle zonne-installaties in Nederland. Dit nam toe met 14 procent naar 24GW. Van de zonne-installaties lag 42 procent op of bij woningen. De rest lag bij of op bedrijven. De elektriciteitsproductie was in de maanden mei tot en met augustus het hoogst, toen het goed was voor ongeveer een derde van de totale elektriciteitsproductie.

Windmolens leverden eveneens meer stroom; hier was de stijging 13 procent naar 33 miljard kWh. De energieproductie op land bleef 'nagenoeg' gelijk; de stijging kwam dus voornamelijk van windparken op zee. Deze leverden 15 miljard kWh op, ofwel 32 procent meer. Deze elektriciteitsproductie piekte van december tot en met februari, waarbij ruim een derde van de geproduceerde elektriciteit uit windenergie komt.

Wind- en zonne-energie is goedkopere elektriciteit dan kolen- en gaselektriciteit. Deze fossiele bronnen leverden vorig jaar daarom 4 procent minder elektriciteit. Hierdoor nam de elektriciteitsproductie uit biomassa ook af, met 6 procent. Biomassa wordt namelijk bijgestookt bij kolencentrales.