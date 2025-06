Plugwise brengt thermostaat uit die direct op P1-poort te plaatsen is

Plugwise heeft een nieuwe thermostaat uitgebracht die direct gekoppeld wordt aan de P1-poort van de slimme meter. Daardoor krijgen gebruikers direct inzicht in hun verbruik, maar kunnen ze ook gebruikmaken van functies om efficiënter met energie om te gaan.

De P1-poort is de aansluiting op de slimme meter die regelmatig de actuele waarden van die meter uitgeeft. Op die manier is het mogelijk om het energiegebruik en de meterstanden uit te lezen. De nieuwe thermostaat Anna P1 kan daar direct aan gekoppeld worden.

Het apparaat maakt het daarmee onder meer mogelijk om slim om te gaan met zonne-energie, zegt Plugwise op zijn website. Gebruikers kunnen via de app zelf een aantal scenario's instellen waar de Anna P1 vervolgens actie op moet ondernemen. Zo kan de Anna P1 in huizen waar elektriciteit gebruikt wordt bij de verwarming - bijvoorbeeld via een warmtepomp - automatisch de temperatuur in huis wat verhogen als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan nu verbruikt wordt. Overtollige elektriciteit wordt dan niet teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, maar gebruikt door de eindgebruiker zelf.

De thermostaat komt met een gateway, de Smile-T P1, die met een vaste kabel wordt verbonden met de slimme meter. Op de bijbehorende Anna-display wordt vervolgens informatie gegeven als de huidige temperatuur in huis. Volgens Plugwise werkt de Anna P1 met alle slimme meters en alle warmtepompen. De Anna P1 is nu beschikbaar als preorder, voor een tijdelijk bedrag van 199 euro. De reguliere prijs is 250 euro. Wanneer het apparaat precies geleverd wordt, is niet duidelijk.