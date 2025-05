Gerucht: Apple-alternatief voor Google Nest Hub komt in maart uit

Apple brengt zijn variant op de Google Nest Hub in maart uit, zo zegt financieel persbureau Bloomberg. Het apparaat zou een vierkant scherm hebben van ongeveer 6" en moet onder meer video's van deurbellen afspelen en bediening van smarthomeapparaten mogelijk maken.

Er komen varianten in zwart en zilver, schrijft Bloomberg. De grootte is als die van twee iPhones boven elkaar, zo claimt het persbureau op basis van informatie van anonieme bronnen. De software met de codenaam Pebble lijkt op een kruising tussen de interface van watchOS en de standbymodus van iOS. Er komen widgets op het homescreen voor het bedienen van apparaten zoals thermostaten en sensors.

Het apparaat heeft een touchscreen, maar Apple verwacht dat veel mensen het gaan gebruiken met stemcommando's. Die werken via Siri, die tegen die tijd een upgrade gehad moet hebben om te werken met een taalmodel. Die upgrade is nu nog niet uit. Bovendien leunt het apparaat op AI-functies die Apple uitbrengt onder de naam Apple Intelligence. Er komt geen downloadwinkel voor apps. Die stond wel op de planning, maar dat plan heeft Apple geschrapt.

De smarthomehub heeft een camera en sensors om nabijheid te detecteren. De interface past zich daarop aan: zo zou de interface iets anders weergeven als gebruikers verder weg staan. Apple verwacht dat veel klanten de hub onder meer gaan gebruiken voor videobellen, al is webbrowsen ook mogelijk. Met het apparaat wil Apple zijn positie op de markt voor smarthome versterken.

Voor de set-up is een iPhone nodig, daarna kan het apparaat standalone werken, zo meldt Bloomberg. Na de release van dit eerste apparaat volgt een tweede apparaat, dat mee kan bewegen met gebruikers om zo iemand in beeld te houden. Die release zou later volgen en dat apparaat zou rond de 1000 dollar kosten.

De prijs van de hub zou vergelijkbaar zijn met die van concurrenten. Smarthomehubs kosten doorgaans tussen de 50 en 250 dollar. Google heeft onder meer Nest Hub-modellen en de Pixel Tablet; Amazon heeft onder meer de Echo Show. Het apparaat dook eerder op in geruchten als een HomePod-speaker met scherm.