Gerucht: Apple-alternatief voor Google Nest Hub komt later in 2025

Apples HomePod-speaker met scherm zou pas in de tweede helft van 2025 uitkomen. Door vertraging in de ontwikkeling van de software kan de variant op de Google Nest Hub niet dit jaar of begin volgend jaar uitkomen, meldt analist Ming-Chi Kuo.

Het gaat om een uitstel van een half jaar, meldt Kuo. In plaats van in maart komt de HomePod met scherm nu uit na Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC in juni, dus ergens in juli, augustus of september. Het gaat om een tabletachtig apparaat met een scherm van rond de 7" dat in huis neer te zetten is. Gebruikers kunnen het scherm bedienen met stemcommando's en het touchscreen.

Er gaan al langer geruchten over het apparaat. De smarthomehub heeft een camera en sensors om iemands nabijheid te detecteren. De interface past zich daarop aan. Zo zou de interface iets anders weergeven als gebruikers verder weg staan. Apple verwacht dat veel klanten de hub onder meer gaan gebruiken voor videobellen, al is webbrowsen ook mogelijk. Met het apparaat wil Apple zijn positie op de markt voor smarthome versterken. Voor de installatie is naar verluidt een iPhone nodig; daarna kan het apparaat standalone werken.