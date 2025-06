Ubisoft stopt met ontwikkeling shooter XDefiant, sluit meerdere studio's

Ubisoft stopt met de ontwikkeling van de competitieve shooter XDefiant. De free-to-playgame is voor bestaande spelers nog tot en met 3 juni 2025 te spelen, daarna haalt het Franse bedrijf de servers van de game offline. Als gevolg hiervan sluit Ubisoft meerdere productiestudio's.

De uitgever van XDefiant laat in een persbericht weten dat nieuwe spelers zich niet meer voor de game kunnen registreren en dat het downloaden van het spel niet meer mogelijk is. Klanten die de Ultimate Founder’s Pack kochten, krijgen het aankoopbedrag terug; dat gebeurt automatisch binnen acht weken, zo blijkt uit een ander persbericht.

Volgens topvrouw Marie-Sophie de Waubert kon XDefiant op de lange termijn 'niet genoeg spelers aantrekken en vasthouden' en zij verwijst naar een 'veeleisende free-to-playshootermarkt'. Het zou daarom niet verantwoordbaar zijn om te blijven investeren in de game.

Het annuleren van XDefiant heeft ook gevolgen voor de makers van het spel. Omdat Ubisoft stopt met de game, worden de ontwikkelstudio's in San Francisco en Osaka gesloten. Een derde locatie in Sydney wordt afgeschaald. Hierdoor worden naar schatting in totaal ruim 270 werknemers ontslagen. Volgens het bedrijf kan de andere helft van het ontwikkelteam van XDefiant een andere functie krijgen bij Ubisoft.

Vanaf aankondiging veel kritiek

XDefiant kwam op 21 mei 2024 uit na een moeizaam ontwikkeltraject waarbij naar verluidt 'tientallen interne deadlines' gemist werden. Volgens Ubisoft was de initiële reactie van spelers zeer positief; het zou de Ubisoft-game zijn die het snelst vijf miljoen spelers wist te vergaren. In totaal zou de game door vijftien miljoen spelers gespeeld zijn.

De shooter kreeg overigens ook direct na de aankondiging in de zomer van 2021 veel kritiek. Gamers bekritiseerden Ubisoft onder meer vanwege de cartooneske ontwerpstijl van XDefiant, die niet zou passen bij de titelprefix 'Tom Clancy's'. De naam van de auteur zou volgens critici horen bij 'realistische' games zoals Ghost Recon en Splinter Cell. De prefix werd daarom later uit de titel verwijderd. XDefiant is tot 3 juni 2025 te spelen op de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One en de pc. Het spel zal dan iets meer dan een jaar beschikbaar zijn geweest.

Ubisoft in zwaar weer

Het is niet voor het eerst dat Ubisoft de ontwikkeling van een al aangekondigde game stopt. Rond de release van XDefiant werd bekend dat de ontwikkeling van een andere free-to-playshooter genaamd The Division Heartland gestaakt werd. Toen verklaarde het bedrijf dat de financiële middelen naar 'grotere kansen' zoals XDefiant en Rainbow Six zouden gaan.

Enkele maanden later bracht het bedrijf Star Wars Outlaws uit, dat volgens Ubisoft ondermaats presteerde en een intern onderzoek ontketende. Ook stond het Franse bedrijf centraal in een discussie rondom gamepreservering. De ophef zorgde er in september voor dat de waarde van de aandelen van het bedrijf het laagste punt sinds 2013 bereikte.