Ubisoft kondigt free-to-play-shooter Tom Clancy’s XDefiant aan

Ubisoft heeft Tom Clancy’s XDefiant aangekondigd. Het betreft een free-to-play-multiplayershooter die elementen van Splinter Cell, Ghost Recon en The Division bevat, maar met teams van zes tegen zes in battlearena's wordt gespeeld.

Spelers kunnen bij Tom Clancy’s XDefiant kiezen uit Defiants, personages die ze flink aan kunnen passen. Bij de introductie van het spel komt dat personage uit een van vier facties: Echelon, Cleaners, Outcasts en Wolves. De Echelon zijn bekend van Splinter Cell en in XDefiant gaat het om een Support-klasse met stealth. De Outcasts zijn van de Healer-klasse en de Cleaners zijn Assault-persones die over vlammenwerpers kunnen beschikken. Beide komen uit The Division. Daarnaast zijn er Wolves, van Ghost Recon, die van het Tank-type zijn en zware wapens combineren met energieschilden.

Volgens Ubisoft zijn de facties geïnspireerd op de voorgenoemde games, maar aangepast voor XDefiant en komen er meer facties naarmate het spel verder ontwikkeld wordt. Teams van zes personen nemen het tegen elkaar op in battlearena's bij gamemodi als Deathmatch, Domination en Escort. Het spel verschijnt voor de PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna en voor de pc via Ubisoft Connect. De uitgever heeft het over volledige cross-play bij de komst van het spel. Wanneer de release is, maakt Ubisoft niet bekend. Het ontwikkelteam van Ubisoft San Francisco ontwikkelt het spel en op 5 augustus start er een test, die aanvankelijk alleen voor inwoners van de VS en Canada beschikbaar komt.