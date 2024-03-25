'Ubisofts XDefiant miste tientallen interne deadlines, komt voorlopig niet uit'

Ubisofts free-to-play shooter XDefiant komt volgens gamejournalist Tom Henderson voorlopig nog niet uit. De ontwikkelaar zou tientallen interne deadlines hebben gemist. De game moest officieel uiterlijk deze week uitkomen, maar daarvoor is volgens de bron geen enkele indicatie.

De multiplayershooter moest volgens een interne deadline eind februari van dit jaar uitkomen en uit de recentste kwartaalcijfers bleek dat het spel uiterlijk eind maart 2024 uit moest komen, zo schrijft Henderson op basis van anonieme ontwikkelaars van Ubisoft. Volgens Henderson is er geen enkele indicatie dat XDefiant die laatstgenoemde deadline gaat halen. Dezelfde bronnen melden dat het ontwikkelproces moeizaam verloopt vanwege technische problemen en 'de eindeloze drang van topmensen om Call of Duty na te doen'.

Henderson wijst er verder op dat via de voorheen transparante ontwikkelaarsupdates geen uitsluitsel is gegeven over een releasedatum van XDefiant. Het zou volgens hem nog maanden duren voordat de game uitkomt. De shooter moest oorspronkelijk in de zomer van 2023 uitkomen, maar werd al meermaals uitgesteld.

XDefiant is een free-to-play multiplayerarenashooter waarin teams van zes spelers tegen elkaar strijden. De game werd in de zomer van 2021 aangekondigd. De onthulling was omstreden, onder meer vanwege de cartooneske stijl die niet zou passen bij de titelprefix 'Tom Clancy's'. De naam van de auteur zou namelijk alleen gebruikt mogen worden voor 'realistische' games. Daarom werd de naam van de schrijver later uit de titel verwijderd. XDefiant komt uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One en voor de pc.