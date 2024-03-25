'Ubisofts XDefiant miste tientallen interne deadlines, komt voorlopig niet uit'

Ubisofts free-to-play shooter XDefiant komt volgens gamejournalist Tom Henderson voorlopig nog niet uit. De ontwikkelaar zou tientallen interne deadlines hebben gemist. De game moest officieel uiterlijk deze week uitkomen, maar daarvoor is volgens de bron geen enkele indicatie.

De multiplayershooter moest volgens een interne deadline eind februari van dit jaar uitkomen en uit de recentste kwartaalcijfers bleek dat het spel uiterlijk eind maart 2024 uit moest komen, zo schrijft Henderson op basis van anonieme ontwikkelaars van Ubisoft. Volgens Henderson is er geen enkele indicatie dat XDefiant die laatstgenoemde deadline gaat halen. Dezelfde bronnen melden dat het ontwikkelproces moeizaam verloopt vanwege technische problemen en 'de eindeloze drang van topmensen om Call of Duty na te doen'.

Henderson wijst er verder op dat via de voorheen transparante ontwikkelaarsupdates geen uitsluitsel is gegeven over een releasedatum van XDefiant. Het zou volgens hem nog maanden duren voordat de game uitkomt. De shooter moest oorspronkelijk in de zomer van 2023 uitkomen, maar werd al meermaals uitgesteld.

XDefiant is een free-to-play multiplayerarenashooter waarin teams van zes spelers tegen elkaar strijden. De game werd in de zomer van 2021 aangekondigd. De onthulling was omstreden, onder meer vanwege de cartooneske stijl die niet zou passen bij de titelprefix 'Tom Clancy's'. De naam van de auteur zou namelijk alleen gebruikt mogen worden voor 'realistische' games. Daarom werd de naam van de schrijver later uit de titel verwijderd. XDefiant komt uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One en voor de pc.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 08:26 47

25-03-2024 • 08:26

47

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Reacties (47)

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sebasmeer 25 maart 2024 08:40
De constante uitstel van deze game betekend niet veel goeds. Skull and Bones wordt totaal niet goed ontvangen.

Ik hoop dat Star Wars Outlaws nog wat gaat worden. Maar ik heb bij geen enkel project van Ubisoft nog het vertrouwen of het goed komt. Wat een rotzooi daar.

[Reactie gewijzigd door sebasmeer op 22 juli 2024 21:13]

Godjira @sebasmeer25 maart 2024 09:09
Ze maken er in veel gevallen wel een potje van ja. Maar, ik heb net Avatar: Frontiers of Pandora uitgespeeld en moet zeggen dat die game me prima is bevallen. Ben net begonnen aan Assassin's Creed Mirage en ook die valt me, tot dusver, niet tegen.
indospartan @Godjira25 maart 2024 16:09
Avatar op pc max graphics is echt ziek op een oled. Dat moment dat je het eerste bos inloopt...en dat is nog lang niet het mooiste stukje. Blijf het toch knap vinden. En als je ziet hoe Unreal engine het nu doet..tegenover de Snowdrop engine. Laatst een filmpje gezien over de nieuwe Captain America. Lijkt echt een filmproductie. Daarom gebruiken ze die tech ook in de Star Wars series.

Niet dat visuals alles is. Maar de natuurgetrouw maakt het wel een stuk geloviger, en daar vindt ik Ubisoft best goed in.
Godjira @indospartan25 maart 2024 16:13
Ubisoft is koning in world building, mooie omgevingen, etc. Rockstar even niet meegerekend. Avatar was prachtig ja, echt geloofwaardig dat je op Pandora rondliep. Ook Mirage heeft best een mooie open wereld. Ubisoft is veel minder sterk in dialoog, voice acting en verhaal wat mij betreft.
DirtyBird @Godjira25 maart 2024 09:37
Wat betreft die laatste; ip's die eens in de 1-2 jaar een nieuwe iteratie krijgen doen ze doorgaans ook wel 'goed', maar er hoeft dan ook redelijk weinig te gebeuren.
De basis ligt er namelijk al dus er moet alleen een nieuw verhaal en bijbehorende assets/textures komen (gechargeerd uiteraard).
raro007 @DirtyBird25 maart 2024 10:10
Niet veel te gebeuren maar als nog kost het miljoenen om te maken.
Waar gaat al dat geld naartoe? En niet alleen hun maar bij veel uitgevers gebeurt dat.
DirtyBird @raro00725 maart 2024 10:12
Ik denk dat de mensen die het verhaal en storyboard schrijven best goed verdienen. Testen hoeft niet, dat doen de klanten wel :+
Qin @raro00725 maart 2024 14:48
Personeel is een zeer grote kostenpost. Reken grofweg het dubbele wat je jaarlijks bruto verdient, voor een globaal idee wat je zelf kost.
Sn0wblind @Godjira25 maart 2024 10:10
AC Mirage is entertaining, helemaal voor het lagere bedrag waar die voor utigegeven werd. Maar in vergelijking met het fors oudere Origins mist deze zoveel details.
skullsplitter @Sn0wblind25 maart 2024 13:34
Origins en in beperkte mate Black Flag maakte al de fout door te denken dat veel content hebben gelijk staat aan een goede ervaring...

Die games lieten me af en toe het idee hebben dat ik werk aan het verrichten was, en zodra het verhaal een beetje spannend werd kreeg je ineens credits voor je kiezen omdat je zogenaamd klaar was. LOLwhut, 80-90% grind en een verhaal wat in een half uur verteld en gespeeld kan worden? En dat met Origins, Odyssey en Valhalla.

Kijk dan naar met name de tweede reeks (2, brotherhood en revelations) wat stuk voor stuk een prima opbouw en een organisch verloop kende, ipv te leunen op fetch missions en andere zaken. Technisch knappe titels, maar als spellen een flink stap minder dan de originele vijf.

[Reactie gewijzigd door skullsplitter op 22 juli 2024 21:13]

Oon
@sebasmeer25 maart 2024 08:51
Het verhaal bij S&B is wel wat anders, dat heeft jaren lang in development hell gezeten omdat er iedere keer weer een andere creative director op kwam die een hele andere visie had. Het uiteindelijke spel lijkt heel weinig op het originele plan.

Dit is gewoon een live service shooter, daar is niet zo gek veel uniek aan te doen, dus ze zullen het waarschijnlijk niet als hoogste prio hebben. De kans dat dit spel veel geld gaat opleveren is klein, want er zijn al zoveel shooters (zelfs van Ubi zelf) die even interessant leken maar gewoon niet de aantallen wisten te behouden.
nestview @sebasmeer25 maart 2024 09:31
Maar ik heb bij geen enkel project van Ubisoft nog het vertrouwen of het goed komt. Wat een rotzooi daar.
Prince of Persia The Lost Crown was erg goed. Een van de weinige games sinds tijden die ik van begin tot einde gespeeld heb.
Dutch_CroniC @sebasmeer25 maart 2024 13:24
Constant? Is nu pas voor de tweede keer uitgesteld..
youridv1 25 maart 2024 08:43
'de eindeloze drang van topmensen om Call of Duty na te doen'.
De game industrie is wat dat betreft net de auto industrie. De echte pareltjes ontstaan uit passie projecten en de topmensen blijven rompslomp veroorzaken alleen maar zodat ze een clone kunnen uitkakken waar niemand op wacht.
bzzzt @youridv125 maart 2024 09:06
Gesproken als een echte hipster ;)
Als je doel is iets te maken wat een groot deel van de bevolking aanspreekt en ook bereikbaar is zal je moeten inleveren op individuele ideeën van wat een 'pareltje' is.

Een onbereikbaar dure sportwagen of 'passie game' waarvoor bovenmenselijke reflexen of een IQ van 200 nodig zijn blijven hoe dan ook niche verschijnselen. Dat maakt ze niet per definitie beter. Er zijn zat geweldige games die door grote studio's gemaakt zijn en ook gemiste kansen waarbij de passie er wel was maar geen goede game ontstond.
youridv1 @bzzzt25 maart 2024 09:55
Gesproken als een echte hipster ;)
Ja, een beetje wel. Vind ik niets mis mee. :)

Je mist alleen een beetje de intentie van mijn reactie. Het gaat mij niet om de games die wél langs een commitee zijn gekomen zonder in kak te veranderen of de paar niche games die een hele specifieke doelgroep hebben.

Het gaat me om voorbeelden zoals deze game, die in ontwikkelingshel komen omdat "de execs" zich blindstaren op het succes van andere franchises en alleen maar kunnen denken "dat wil mijn portemonnee ook!" En daardoor de tijd van de studio verspillen met een game maken waar niet om wordt gevraagd. Diezelfde execs die alleen maar veilige keuzes willen maken (lees: games die veel geld harken na-apen) en denken dat als ze gewoon van alles een beetje in de game verwerken, dat het dan een goed spel wordt.

Dát zie je in de automarkt heel erg terug. Lotus, Ferrari, whatever maakt een sportwagen en die is populair bij de rijkelui. Dan wil saai automerk nogwat er ook een maken. Ontwikkeling gaat goed, concept is leuk, maar dan komt het commitee. "Ja maar hij heeft geen beenruimte en geen carplay en geen kofferbak en de geluidsdemping is slecht en je moet veel kracht zetten op het rempedaal." Ja dat klopt, maar dat moet bij die Lotus ook. "Ja maar wat als we nou die Lotus namaken, maar dan met wat luxe features zodat je "een wat breder publiek aanspreekt."
En wat komt daar uit? Een mengelmoes van een sportwagen en een ford focus waar niemand naar om kijkt. En dan wordt de schuld op de uitvoerende partij afgeschoven, in plaats van op de partij die het product daadwerkelijk omzeep geholpen heeft.
bzzzt @youridv125 maart 2024 10:40
Dat er door sommige partijen meer 'op safe' wordt gespeeld heeft natuurlijk alles te maken met de enorm gestegen kosten en dat het economisch zelfmoord is als je niet enigszins rekening houdt met doelgroep en terugverdienmodel. In die zin is GTA6 ook een 'safe' spel omdat ik niet verwacht dat het iets revolutionairs gaat proberen vergeleken met eerdere delen in de serie. Toch weet je nu al dat die game massaal verkocht gaat worden.

Bij auto's is het natuurlijk heel persoonlijk wat er belangrijk is. Veruit de meeste mensen kunnen zich geen stal vol auto's veroorloven dus moet 1 auto geschikt zijn voor al het gebruik. En dan is een sportwagentje wel minder handig. Juist de 'praktische' auto's die liefhebbers oninteressant vinden doen het goed in de verkopen dus geen wonder dat die massaal gemaakt worden...
youridv1 @bzzzt25 maart 2024 13:35
Juist de 'praktische' auto's die liefhebbers oninteressant vinden doen het goed in de verkopen dus geen wonder dat die massaal gemaakt worden...
Dat is ook het ook het probleem niet en weer begrijp je bijna, maar net niet, wat ik bedoel. Het probleem zit hem in dat het commitee niet snapt wat voor product ze maken. Er wordt een sportwagen voor mensen met meerdere auto's (want lotus, ferrari) ontwikkeld a la de concurrent, maar door het commitee moeten daar features op waardoor hij slechter in de smaak valt bij de klant waar het originele concept voor bedoeld was en de uitkomst ervan heeft helemaal geen duidelijke doelgroep. Je kunt niet concurreren met Ferrari/Lotus door een sensible versie te maken die door die sensibiliteit een slechtere sportwagen is.

Die commitee's denken dat het winstmaximaliseren is. Wat het echt is, is een product omvormen tot iets wat "een breed publiek" moet aanspreken, waardoor het helemaal niemand aanspreekt. Jan met de pet kan hem niet betalen en de sportwagen klant gaat liever voor het echte werk. Weg markt.

Zo ook met deze game. Dit was geen CoD-like, maar de topmensen willen dat wel vanwege "het succes van CoD". Daardoor gaat deze, waarschijnlijk ver ontwikkelde, game omgebouwd worden naar iets wat het initieel niet had moeten zijn en blijft deze nog veel langer in development. De hype verwatert en omdat het concept heel erg lijkt op één of meerdere andere games, win je bij launch ook vrij weinig aandacht omdat je niets nieuws doet. Dus dan heb je een game gemaakt "voor het bredere publiek" die na 3 maanden door niemand gespeeld wordt.

Kijk naar de meest gespeelde multiplayer games op SteamDB. Dat zijn allemaal games die de eerste waren in hun segment of een significante aanpassing hebben tov de status quo in hun genre.
Counterstrike, PUBG, DOTA, Apex, Rainbow.
Wat het allemaal niet zijn, zijn "games voor het bredere publiek" die gebaseerd zijn op het succes van één of meerdere andere games.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 21:13]

RogerWilco2 @bzzzt25 maart 2024 10:50
Het zijn de games die echt origineel zijn die vaak goed schoren, maar ook vaak mis schieten.

En vervolgens probeert de hele industrie een kloon van de successen van een ander te maken. Na World of Warcraft hebben we tien jaar lang allerlei MMOs gehad die geprobeerd hebben hun succes na te doen, maar zonder de aandacht voor detail, service, nazorg en balance die Blizzard toen had.

Het zelfde geld voor andere genres.

Maar de grote studio's moeten ieder kwartaal de aandeelhouders tevreden stellen, en die houden niet van risicovolle keuzes. WoW is de laatste game die ik mij kan herinneren die groot en genre-defining geworden is, die uitgebracht was door een op dat moment al grote studio. Je zou mogelijk GTA5 daar ook toe kunnen rekenen. EPIC is een apart geval met Fortnite.
bzzzt @RogerWilco225 maart 2024 11:26
Na World of Warcraft hebben we tien jaar lang allerlei MMOs gehad die geprobeerd hebben hun succes na te doen, maar zonder de aandacht voor detail, service, nazorg en balance die Blizzard toen had.
Vind ik een vreemd voorbeeld. WoW is een game in een lange rij MMOs. Dat er daarna nog meer MMOs zijn gekomen maakt ze niet allemaal een WoW kloon.
deknegt @bzzzt25 maart 2024 10:59
Ik vind eerlijk gezegd die drang om altijd een game/film/product te creëeren waar iedereen van houd altijd een beetje vreemd en steriel.

De enige manier om iets te maken wat voor niemand te pittig, te tam, of te wild te maken is uiteindelijk een zoektocht om ziekenhuis voedsel te maken, maar dan in game vorm.

Het is natuurlijk voor de grote investeerders belangrijk om grote winsten te maken. Maar iets zoals Call of Duty is niet zomaar te imiteren, een Assassin's Creed was op een zeker moment ook een risico om te maken, dat uiteindelijk uitgroeide tot gigantische franchise.

Laten ze die drang om een turbohit te maken iets meer loslaten, en risicos nemen, want dat is volgens mij de enige methode om echt de volgende hit te maken, waar iedereen lekker rijk van word.
bzzzt @deknegt25 maart 2024 11:22
Er worden zat minder conventionele indie games geproduceerd, maar niet met de budgetten en marketing van AAA games.
lmartinl @bzzzt25 maart 2024 12:15
Dat is dus het probleem. Dat is helemaal niet zo.

Sure, call of duty heeft zich bewezen en is een makkelijke cash grab maar die franchises zijn ontsprongen uit zeer goede games.

Kijken we echter naar de steam mostplayed; het zijn games als counter strike, dota 2, pubg, apex legends, Rust, pal world, team fortress, baldurs gate, elden ring, payday en helldivers 2.

Dit zijn allemaal kwaliteitsgames waarbij 1 ding overduidelijk naar voren komt: ze waren allemaal nieuw in hun genre en de focus ligt gewoon op een goede game maken. Daarna komen de euro's vanzelf wel via skins of whatever.

Elk spel dat ontwikkeld wordt waarbij stap 1 is bedenken hoe we skins of loot boxes kunnen verkopen is gewoon gedoemd om een vroege dood te sterven.
bzzzt @lmartinl25 maart 2024 13:05
Ik tel al meerdere shooters in jouw rijtje dus vraag me af hoe serieus je bent als je het hebt over 'nieuw in hun genre'.

Ook bij kwaliteitsgames is inkomen bepalend voor het ambitienivo. Ik zou ook niet weten hoe je het onderscheid zou moeten maken tussen games waarbij kwaliteit vanaf dag 1 centraal gesteld wordt of games waarbij serieus alleen op inkomsten wordt ingezet. Als je alleen naar het resultaat kan kijken is het wel heel makkelijk gezegd dat bij slechte games inkomsten voor alles komen; zonder inzage in het verloop van idee tot eindproduct kan je daar maar weinig over zeggen wat niet vooringenomen is.
lmartinl @bzzzt25 maart 2024 14:00
tel je elden ring daar ook onder? Daar zit namelijk ook een draagbaar kanon in en dus ook een shooter.
Hoe je naar dit rijtje kunt kijken en suggereren dat deze games niet vernieuwend waren of gameplay-first ontwikkeld zijn vind ik maar raar.


Uiteraard doe je concessies in game design naar wat populair is. Dat is wat dattegaat niet anders dan in de muziekindustrie. Waar veel games de mist in gaan is dat ze beginnen met een plan hoe ze micro-transacties kunnen bewerkstelligen en daarna pas bedenken om een goed spel te maken.

Er is ook een verschil naar kijken naar een succesvol spel en waarom het succesvol is, en succesvolle elementen na te maken om een goede game te bouwen, versus een succesvol spel nabouwen omdat je hoopt hetzelfde financiele succes te behalen. Er komen games uit met halfafgewerkte gameplay loops en complete spelelementen missend, maar wat wel werkt is de store om nieuwe skins te kopen.

De meest succesvolle bedrijven (amazon, google, apple, uber, netflix, whatsapp, facebook, paypal, tesla/spacex etc) zijn ook groot geworden door zich primair op de user experience te focussen, en secundair op de business case. Die volgt wel. Ik zie niet in hoe dit met games anders is.

[Reactie gewijzigd door lmartinl op 22 juli 2024 21:13]

Verwijderd @youridv125 maart 2024 09:52
en dat is natuurlijk ook volkomen normaal van het management, het bedrijf moet blijven bestaan, lonen betalen en winst maken.

Echte pareltjes zijn ook zeldzaam, vele indie games floppen gewoon compleet, worden niet opgepikt, worden nooit gespeeld. Maar als je alleen werkt, of klein zelfstandig team kun je nog wel eens zo;n gok maken, als groot bedrijf met duizenden fte niet.
Dutch_CroniC @youridv125 maart 2024 13:26
De topmensen doen niets anders dan winst maximaliseren. En als ze dan ook nog incompentente ontwikkelaars hebben dan krijg je inderdaad kutspellen.
Naruske 25 maart 2024 08:40
Ik vond hem eerlijk gezegd ook maar spelen zoals 'nog' een ander F2P shooter. Zal zeker niet de COD killer worden dat mensen willen.
Daverius @Naruske25 maart 2024 08:57
Zoals CoD zijn er niet zoveel. Counterstrike (-achtige games) en Battlefield spelen toch wel merkbaar anders. XDefiant had echt de CoD concurrent moeten worden en gebaseerd op de beta waren ze best goed op weg. Ik denk nog steeds dat er een kans ligt voor Ubisoft. Maar dat moet inderdaad nog blijken.
MyKey @Daverius25 maart 2024 13:55
Deze game verbaasde me best wel, volgens mij ergens vorig jaar de beta gespeeld toen een week oid. De game was eigenlijk best wel leuk, hoopte toen dat hij niet heel veel later zou releasen, maar lees nu dus dit bericht. Jammer wel, maar beter uitstellen dan de game toch maar releasen.
Vinnie.1234 25 maart 2024 09:25
Ik heb de Bèta gespeeld en had best heel veel zin in deze game. COD MW2 helemaal plat gespeeld, maar vertikte het om een DLC voor 80 euro te kopen. Ben Max level, alle wapens uitgespeeld en ongeveer enige wat ik nog mis is een keer een nuke halen. Maar was er inmiddels wel een beetje op uit gekeken.

xDefiant had de potentie dit gat te vullen tot de nieuwe COD van Treyarch, echter al dat uitstellen krijg ik toch wel een naar gevoel van. Ook omdat de game zijn kans kan laten liggen dat mensen (zoals ik) even geen nieuwe COD hebben, omdat ze hem te duur vinden voor wat ze krijgen.
PearlChoco 25 maart 2024 10:40
Ziet er echt zo'n typisch focus group tested live service product uit waar niemand op zit te wachten.

Studios zouden games moeten maken uit passie, niet om op de aandeelhoudersbijeenkomst kwartaalcijfers te kunnen oppoetsen.

[Reactie gewijzigd door PearlChoco op 22 juli 2024 21:13]

PdeBie @PearlChoco25 maart 2024 10:52
Studios zouden games moeten maken uit passie, niet om op de aandeelhoudersbijeenkomst kwartaalcijfers te kunnen oppoetsen.
Daar denken de aandeelhouders anders over ;)
Dutchzilla 25 maart 2024 11:03
Het probleem in elke studio tegenwoordig. Mensen aan de top. Het zijn nooit gamers, enkel zakkenvullers. Totaal geen idee wat er speelt op de markt en wat gamers willen.
Zelfde met managers, eigenlijk ook niet nodig in het bedrijfsleven. Als personeel zichzelf niet kan managen, moet je eerder afvragen of zij geschikt zijn voor hun functie.
Verwijderd 25 maart 2024 08:35
Die mogen we vergeten
NLxAROSA 25 maart 2024 09:09
O, dus dit is wat die Ubisoft executive bedoelde met 'gamers should get used to not owning games'! Ze komen gewoon niet meer uit. :+

[Reactie gewijzigd door NLxAROSA op 22 juli 2024 21:13]

LOTG @NLxAROSA25 maart 2024 10:03
Ubisoft should get used to not selling games.

Ze komen er uiteindelijk toch wel achter dat hun keuzes niet geweldig uitpakken. Langzaam maar zeker gaan steeds meer uitgevers op hun gezicht doordat ze niet leveren wat mensen willen.

Ze willen heel graag dat ze een spel kunnen samenstellen door allemaal puzzelstukjes aan elkaar te leggen waar op staat hoeveel dollar elk stukje ze oplevert maar dat de puzzel dan nergens op lijkt en niemand die wil hebben zien ze niet.
PdeBie @LOTG25 maart 2024 10:51
Ze willen heel graag dat ze een spel kunnen samenstellen door allemaal puzzelstukjes aan elkaar te leggen waar op staat hoeveel dollar elk stukje ze oplevert maar dat de puzzel dan nergens op lijkt en niemand die wil hebben zien ze niet.
Palworld doet het anders vrij goed volgens mij en dat is een puzzel van wel 1000 stukjes heb ik het idee. Niks origineels aan. Allemaal gameplay elementen van andere games aan elkaar geplakt.
NLxAROSA @PdeBie26 maart 2024 07:42
Mooi hè. Sta je dan als mega publisher met duizend keer zoveel resources en ervaring als een ‘mindere’ dev. En Palworld is niet de enige titel die immens goed verkocht.
Geerbeer94 25 maart 2024 12:25
Ik vraag me af of er überhaupt nog "grote" spellen op tijd uit komen..
TheVivaldi 25 maart 2024 12:50
Dit gaat gewoon op tijd uitkomen. Ik ga met de Tweakers-meute mee en verkondig dat dit een 1-aprilgrap is. :P :+ :Y)

Of de bron deugt niet, dat kan natuurlijk ook. Het is altijd een van de twee in de Tweakers-reacties: een 1-aprilgrap of een slechte bron. :P

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 21:13]


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