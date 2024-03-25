Kabinet NL investeert in onderzoeken naar cybersecurity en elektriciteitsopslag

Het Nederlandse demissionaire kabinet investeert ruim 160 miljoen euro in zeven onderzoeksprojecten van Nederlandse universiteiten. De projecten draaien onder meer om cyberbeveiliging en de chemische opslag van elektriciteit.

De investeringen worden gedaan onder het langlopende Zwaartekrachtprogramma, zo laat de Nederlandse Rijksoverheid in een persbericht weten. Onderzoeksteams van Nederlandse universiteiten kunnen na selectie door een 'onafhankelijke commissie van internationale topwetenschappers' en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, ofwel NWO, een investering ontvangen. Daarvoor moeten de projecten bij de wereldtop behoren of potentie hebben om dit te bereiken.

De zeven geselecteerde onderzoeken hebben betrekking op uiteenlopende sectoren: "Het gaat om onderzoek naar mechanische spanningen in planten, beter begrip van eiwitten in ons lichaam, cyberveiligheid, therapie tegen blindheid, de chemische basis van geestelijke aandoeningen, crisisbestrijding en chemische opslag van elektriciteit."

De overheid deelt een kleine beschrijving van de onderzoeken, maar treedt niet in detail over de exacte opzetten. De TU/e, waar het onderzoek naar cyberbeveiliging loopt, licht zelf verder toe dat er onderzocht wordt hoe kritieke datalekken op een andere manier opgelost kunnen worden. Nu zou de 'break-and-patchcyclus' de huidige aanpak domineren, maar dat kan volgens de onderzoekers anders.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 10:51 78

25-03-2024 • 10:51

78

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Reacties (78)

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Sjaakys 25 maart 2024 11:00
Er is bij de overheid een totaalgebrek aan toekomstvisie. Deze onderzoeken hadden 5-10 jaar geleden uitgevoerd moeten worden. Pas als het mis gaat komt er budget beschikbaar. En je gaat met niet vertellen, ja achteraf is makkelijk praten. De cybersecurity was destijds ook al aan de orde van de dag en dat het net het niet aan kon hadden ze ook wel kunnen weten.
Frame164 @Sjaakys25 maart 2024 11:01
Misschien bij de overheid gaan werken ipv klagen over de overheid? Het is natuurlijk wel hip om lekker te zeiken over de overheid. Maar het bedrijfsleven is echt niet beter.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 23 juli 2024 08:59]

Sjaakys @Frame16425 maart 2024 11:05
Ik heb toevallig bij een gemeente stage gelopen, wel al weer wat jaren geleden maar toch. Als ik zie hoe er daar met kapitalen gesmeten werd en dat elk potje op moest omdat je anders het jaar erna minder budget krijgt dan durf ik met zéér grote zekerheid te zeggen dat het bedrijfsleven véél efficiënter omgaat met budgetten.
Maurits van Baerle @Sjaakys25 maart 2024 11:43
Ik werk nu zo'n 20 jaar in het bedrijfsleven en daarvoor een paar jaar in semi-overheid en er is een verschil in dynamiek (overheid is veel meer gericht op kwaliteit en zorgvuldigheid, bedrijfsleven veel meer op kostenminimalisatie en haast snelheid) maar ook in het bedrijfsleven wordt er enorm inefficiënt met geld gesmeten.

Ik ken een verhaal vanuit ABNAmro over de aanschaf van nieuwe computersystemen. Door de stijve parafencultuur waar eindeloos veel bestuurslagen allemaal een OK moesten geven waren de eindelijk goedgekeurde modellen niet meer leverbaar tegen de tijd er eindelijk tot aanschaf kon worden over gegaan.

Ik heb zelf bij een bedrijf gewerkt waar een flink in-house team samen met een duur extern agency onze nieuwe website bouwden. Dit was rond de tijd dat een aantal mensen toch al aan konden zien komen dat Flash geen lang leven beschoren meer zou zijn omdat het bijvoorbeeld niet op smartphones werkte. De hele website was 100% puur Flash, zag er aardig uit, maar toen het team het eindproduct wilde presenteren aan de CEO werkte het niet op diens iPad. Maanden werk voor niets, de hele website moest opnieuw worden ontwikkeld.

Het bedrijfsleven zit vol van dat soort blunders, verspillingen, bezuinigingen die vele malen meer kosten dan ze bespaarden (personeel vervangen door LLMs is op dit moment een terrein waar grote geldverspillende blunders worden gemaakt), of groots aangekondigde projecten die roemloos falen. Het haalt geen voorpagina's dat de SVP of Revenue Systems verantwoordelijk voor een gefaald project "vertrekt om wat meer tijd met z'n kinderen te besteden" want het word allemaal stil gehouden.
Omegium @Sjaakys25 maart 2024 11:09
Nee hoor, het bedrijfsleven houdt het gewoon beter geheim.
Tc99m @Omegium25 maart 2024 16:51
Natuurlijk geholpen door het feit dat de overheid veel meer verantwoording moet afleggen waar ze publiek geld aan uitgeven; dan komt het ook sneller in de krant als het mis gaat dan dat dat bij een bedrijf gebeurt dat de blunders wat makkelijker kan wegmoffelen in een jaarverslag.
xxxMaverick @Sjaakys25 maart 2024 11:09
In bedrijfsleven herken ik dit ook hoor. Zorgen dat je budget op is anders verminderen ze het. Is echt een vloek binnen bedrijven en dan vooral IT afdelingen. Je zou afdelingen moeten belonen die efficient omgaan met middelen maar men straft vaak door korting op budget. Vaak komt dit voort vanuit excel managers daarboven die geen inzicht hebben in echte kwaliteit van afdelingen en mensen maar puur sturen op kale cijfers. Dit werkt een jaar of 2 en dan dondert de boel in elkaar.

Walk the talk. Zorg dat je echt weet wat er op de vloer gedaan is.
magician2000 @xxxMaverick25 maart 2024 22:51
Terwijl de oplossing simpel is. Beloon het zuinig zijn door het budget deel wat over is te reserveren en niet af te trekken van de nieuwe begroting die ze indienen. Dan kan er met dat overschot t.z.t. iets zinvols gedaan worden voor het deel waarvoor het bestemd is (IT gerelateerd bijvoorbeeld wat eerder die extra uitbreiding of toch dat - eigenlijk boven budget zijnde - betere systeem aanschaffen).
JerX @Sjaakys25 maart 2024 11:12
Lol, nou ik kan beamen dat bij grote multonationals ook meerdere financiele potjes krijgt. Als je die niet opmaakt dan worden die potjes gewoon gekort. Dus in mijn opinie is het echt niet efficiënter, maar gewoon hetzelfde.
Skit3000 @Sjaakys25 maart 2024 11:20
Dat is ook niet voor niks. Als je een budget hebt om het zwembad te onderhouden en je gebruikt het drie jaar niet (omdat je geen onderhoudt pleegt) dan hoef je in het vierde jaar ook niet te komen met "het zwembad is zo vies, dat we een nieuwe moeten bouwen". Het verplicht (maar wel op een juiste manier) compleet gebruiken van een budget is dus vaak gewoon noodzakelijk. Daarnaast is de boekhouding van gemeenten gewoon openbaar, dus als er echt geld aan onzinnige dingen uitgegeven wordt dan komt dat uiteindelijk altijd wel boven water (en zo vaak horen we niet meer dat ambtenaren bijvoorbeeld op snoepreisjes zijn gegaan).
RetepV @Sjaakys25 maart 2024 13:57
dan durf ik met zéér grote zekerheid te zeggen dat het bedrijfsleven véél efficiënter omgaat met budgetten.
Wanneer jij de eerste keer te horen krijgt: "Jongens, we hebben het zo goed gedaan dit jaar dat de bonuspot vol is en we 100% bonus zullen kunnen uitkeren! Alleen is er door één afdeling zo veel geld uitgegeven dat we geen bonus kunnen uitbetalen."

Tien keer raden welke afdeling dat dan is, en hoe inefficiënt die met het geld om is gegaan.

De laatste keer dat ik zo'n soort bericht hoorde vertelden ze ook niet welke afdeling het was. Maar het was natuurlijk wel een beetje verdacht dat de Marketing afdeling eerder dat jaar een 5-daags event voor alle marketing medewerkers van over de hele wereld had gehouden. Op één of ander eiland in de Stille Oceaan...
SunnieNL @RetepV25 maart 2024 16:34
Dat kan verdacht zijn, maar hoeft zeker niet de oorzaak te zijn.
Zo heb ik een technische trainingsweek gehad op de caribean op een cruiseschip, maar de prijs daarvan lag lager dan een gemiddeld hotel met eventruimte, eten, etc. die normaal door het bedrijf wordt ingezet. Dus er werd uiteindelijk geld bespaard.
Uiteraard had het ook online gekund, maar dat werkt niet in het 'wij' (familie) gevoel dat je ook probeert op te bouwen met dit soort events. Je zou nog kunnen zeggen dat het niet allemaal op zo'n eiland hoeft, maar je wilt niet weten hoe sommige reizen aan kosten zitten. Zo hoorde ik laatst van een collega in de USA dat het vliegen naar het event in NL goedkoper was dan het vliegen naar eenzelfde event dat mijn werkgever ook in de USA deed. Dus dat eiland zou uiteindelijk best wel de goedkoopste optie kunnen zijn geweest om mensen uit de hele wereld bij elkaar te krijgen.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 08:59]

RetepV @SunnieNL25 maart 2024 17:20
Dus dat eiland zou uiteindelijk best wel de goedkoopste optie kunnen zijn geweest om mensen uit de hele wereld bij elkaar te krijgen.
De hamvraag is natuurlijk WAAROM ze zonodig bij elkaar moesten komen...

Wij Software Developers hadden ook collega's over de hele wereld. Waarom dan alleen een event voor de hele Marketingafdeling, maar niet voor de Software Developers? Ik bedoel: WIJ maakten de spullen die Marketing verkocht en waarmee ze hun salaris verdienden. Dus waarom zou Marketing meer recht op zulke feesten hebben dat Development?

Ik zal het bedrijf niet noemen, maar ik heb het over een bedrijf dat serieus aan software en hardware development doet.

Die lui hebben mij wel even een bonus van 3 maandsalarissen door de neus geboord. Ik had er bijna 10 jaar gewerkt, maar na deze melding was de sfeer naar de klote en was binnen 2 maanden de helft van ons team vertrokken (inclusief ik).

Inmiddels is het 7 jaar geleden, maar ik moet er nog aan denken. We hadden ons naar de tyfus gewerkt en kregen daar 0 voor.
massareal @RetepV25 maart 2024 17:15
Wij hadden een 2/3 daagse training in Portugal, maar dat werd snel de nek omgedraaid omdat er een paar jaloerse mensen dit gehoord hadden.
Het jaar erop gewoon weer naar Zandvoort, maar dat koste uiteindelijk wel 30% meer!
(zelf helaas niet mee geweest naar Portugal, had andere verplichtingen)
RetepV @massareal25 maart 2024 17:22
Kijk, ik snap dan weer niet waarom het de nek werd omgedraaid. Zorg dan dat de andere mensen ook naar zulke trainingen of events kunnen. Daar maak je het toch een leuk bedrijf mee? Niet door het voortrekken van bepaalde mensen, maar door iedereen gelijke kansen te geven op leuke dingen. De salarissen zijn toch al niet gelijk, dan kun je op andere vlakken best wel de mensen hetzelfde behandelen.
massareal @RetepV27 maart 2024 17:30
training is voor selectieve groep, die dit vanuit hun speciale functie doen.
ALs je dit dan voor 6000 man beschikbaar gaat maken, enkel omdat het leuk is voor de rest van het bedrijf, zonder dat het iets met hun functie/taak te maken heeft is een aardig kostenplaatje.

Deze personen zijn trouwens eerlijk gekozen en daar kon ieder zich voor opgeven.
Dat deze groep mensen ook veel tijd (niet vergoed) buiten werktijd voor deze (extra) taak besteden, wordt dan niet gezien.

Jaloezie is gewoon een vervelend iets.
RetepV @massareal28 maart 2024 15:19
training is voor selectieve groep, die dit vanuit hun speciale functie doen.
Ben ik niet helemaal met je eens. Er zijn heel veel algemene trainingen waar iedereen iets aan heeft. Daarnaast geef je met trainingen de mensen die voor iets anders getrained hebben de kans om nog eens iets anders te gaan doen in het bedrijf, of om hun eigen verantwoordelijkheden uit te kunnen breiden.

Mijn ervaring is dat trainingen binnen een bedrijf cruciaal zijn om mensen in je bedrijf te houden.

Andersom is het dus zo dat zonder trainingen, mensen sneller geneigd zijn om weg te gaan.

Ik ben het met je eens dat als je als bedrijf toch weinig tot geen ambities hebt, je prima kan bestaan met elke 2 jaar weer een heel nieuw personeelsbestand. Maar als je groeiplannen hebt, kun je het je niet leiden om mensen die al veel kennis hebben van wat je bedrijf doet telkens om te ruilen voor mensen die geen idee hebben.

Die mensen hebben natuurlijk wel de skills die je nodig hebt, maar niet de visie. Ze zijn volledig afhankelijk van wat je hen vertelt, en als je hen het verkeerde vertelt, doen ze rustig het verkeerde. Want ze weten niet beter. En als je feedback van hen verwacht wanneer je een fout maakt, dan zul je zwaar bedrogen uitkomen. Ze zullen jouw fout gewoon uitvoeren, en je achteraf ook nog verwijten maken. Het lot van de micromanager.

Trainingen zijn een manier om dat te voorkomen. En het zal de groei van je bedrijf altijd positief beïnvloeden.
massareal @RetepV30 maart 2024 17:35
de mensen hebben zelf de keuze gehad voor deze functie te kiezen en om die functie uit te voeren, moet je dus deze training doen. Waarom als ze dan zelf er niet vor kiezen, zou je wel deze training moeten aanbieden terwijjl ze het voor hun eigen functie niet nodig hebbn? enkel voor de lol?
Ze maken zelf de keuze...je probeerd een bedrijf te runnen en het is geen liefdadigheids instelling.
(dat is ookdeel van deze (aanvullende) functie. Je kan lastig aan je achterban verkopen dat 10% van de medewerkers eruit moeten, omdat een paar mensen het "leuk" vinden om een ongerealeerde training te doen.
Ze hebben trouwens ook een persoonlijk budget wat ze zelf kunnen gebruiken voor dit, maar vaak doet men dat niet(dit wordt dan voor een hobby-cursus oid gebruikt)
RetepV @massareal2 april 2024 11:41
Waarom als ze dan zelf er niet vor kiezen, zou je wel deze training moeten aanbieden terwijjl ze het voor hun eigen functie niet nodig hebbn? enkel voor de lol?
Des te breder de kennis van je personeel, des te meer ze van hun collega's begrijpen wat ze doen, des te beter iedereen zonder klagen zal samenwerken.

Een bedrijf moet je niet proberen te runnen. "There is no try".

Of laat ik het nog anders zeggen: je bedrijf runt zichzelf, als je het goed doet. Onder andere doordat je personeel bredere kennis heeft dan nodig en elkaar kan aanvullen. Zo kun je veilig nog eens wat delegeren. En als je delegeert, heb je meer tijd over voor belangrijker zaken.

Bijvoorbeeld om het "het bedrijf proberen te runnen" om te zetten in "het bedrijf runnen".

Ik weet niet of jij bedrijfsleider bent. Maar als je dat bent, dan begrijp ik uit je reactie dat het je veel moeite kost om je bedrijf te runnen. De vraag is dan waarom het je zo veel moeite kost? Is het omdat je vaak "het moet goed gebeuren, dus ik doe het zelf." tegen jezelf zegt, en vervolgens omkomt in het werk? Een goede vraag om jezelf te stellen is dan: "Waarom kan ik het eigenlijk niet overlaten aan een ander?". Vertrouw je de mensen in je bedrijf niet? Of vertrouw je niet dat ze het zouden kunnen? Als het het eerste is, dan zou het verstandig zijn om eens wat mensen in te ruilen voor betrouwbaarder mensen. Als het het tweede is, dan zou het verstandig zijn om ze te leren hoe ze het wel kunnen.

Ook zou het verstandig zijn om ze te motiveren zodat ze het zullen WILLEN doen. Want anders steek je geld voor opleidingen in ze en lopen ze daarna weg.

Ik weet wel, het is heel moeilijk voor een controlfreak om dingen aan een ander over te laten. Maar het niet kunnen loslaten is precies datgene dat je leven vergalt. En "miljonair proberen te worden" is geen leven. Het leven is wat er gebeurde terwijl je miljonair probeerde te worden.
HADES2001 @Sjaakys25 maart 2024 12:52
dat is al meer dan het bedrijfsleven, genoeg bedrijven waar ik heb gewerkt die niet eens een budget geven voor onderzoek, laat staan ook maar iets van implementatie. Wat wel een probleem is bij overheid en het rijk is dat overal iedereen zijn plasje er over moet doen en je 2 jaar laten nog steeds aan het overleggen bent en er niks verandert is.
Krommetenen @HADES200125 maart 2024 18:43
Wederom staat ook hier een eigenschap “overheid” wat het bedrijfsleven even goed mee kan worden omschreven.

Maar afijn,
Het artikel!

Top dat deze onderzoeken een kans krijgen met steun van de overheid. Jammer dat er maar een beperkte aantal geselecteerd kon worden. Er waren vast meer.

Gevaar en het eerlijke verhaal? CAO leraren en leraren tekort was een heel eind verbeterd met dit zakcentje?
Betalen andere toppers uit de pechgeneratie nogsteeds de volle pond? Terwijl deze bedragen op plank liggen?

Begrijp me niet verkeerd. Blij met eindelijk een blik op wetenschap. Ik ben alleen kritisch op de urgentie. Bloemetjes water geven terwijl de wereld in brand staat
GB2 @Sjaakys25 maart 2024 13:11
Deels ook met veranderende regelgeving en nieuwe wetten en verandering van kabinetten dat er heel veel geld wordt weggegooid...
Netrunner @Sjaakys25 maart 2024 13:17
het budget opmaken omdat je anders minder krijgt volgend jaar is het resultaat van de duitse autobahn. Oneindig veel wegwerkzaamheden die al JAREN duren, why? Overheid moet geld spenderen zodat potje leeg is, wanneer de wegwerkzaamheden af zijn? Agggg dat zien we over 10 jaar wel.
mr_evil08 @Sjaakys25 maart 2024 14:40
Gebeurt overal.
Amanoo @Frame16425 maart 2024 12:33
En als je werkt bij de overheid mag je ineens het landelijk beleid bepalen? Wat een enorm domme opmerking zeg.

Een probleem is dat de overheid constant weigerde om te investeren in het elektriciteitsnet. Dat mochten netbeheerders alleen als het nodig was. Netbeheerders zagen allang aankomen dat het nodig zou worden, maar het was nog niet direct nodig, dus het mocht niet. Dan kan je bij de overheid gaan werken, en wat dan? Het landelijke beleid wordt er niet minder kortzichtig op. Het voorkomen van problemen mag nog steeds niet. Dat is een politieke keuze die is gemaakt en waar iedereen die voor de overheid werkt zich maar aan heeft te houden.

Dan zitten we nog met andere issues. Bijvoorbeeld dat lokaal opslaan van energie nuttig zou zijn. Gewoon in de wijkkast. Maar dat mag niet omdat het slecht is voor de concurrentiepositie van energieleveranciers. Typische rechtse politiek. Was te verwachten na zoveel jaren VVD en CDA. Concurrentie is dan belangrijker dan praktische oplossingen op serieuze problemen.
WeetJeHetZeker @Frame16425 maart 2024 11:12
In de huidige markt, gaat niemand die capabel is werken bij de overheid; Dan weet je iig zeker dat je nooit een huis kan kopen.
De vrije sector betaald gewoon zoveel beter...

En hoe is het hip om te klagen over de overheid? Wel eens geschiedenis gehad? Vaak is het erger dan klagen, dan wordt het bloedvergieten, klagen is misschien wel beter.
Renoir @WeetJeHetZeker25 maart 2024 11:34
Valt echt wel mee. Je kunt best een prima salaris krijgen bij de overheid, zeker als je capabel bent. In de private sector kan je zeker meer verdienen maar daar moet je ook harder voor werken.

Edit: beetje afhankelijk van wat je professie is uiteraard. Om een of andere reden lijkt de overheid te vertikken om ontwikkelaars een marktconform salaris te geven.

[Reactie gewijzigd door Renoir op 23 juli 2024 08:59]

WeetJeHetZeker @Renoir25 maart 2024 11:37
Ik wou reageren, totdat ik je edit zag. Precies het probleem wat ik zie.
Hetzelfde met de zorg, daar ga ik ook nooit werken, wat ik jammer vind.
!GN!T!ON @WeetJeHetZeker25 maart 2024 12:41
Volgens mij valt dat heel erg mee. Twee vrienden van mij zijn leraar en verdienen (naar mijn idee) behoorlijk goed, met daarnaast een echt flinke hoeveelheid vakantiedagen, die gaan elk drie keer per jaar op reisvakantie naar verre oorden. Als het salaris zo slecht was had dat niet gekund.

Andere vriendin zit bij een gemeente op de afdeling precario / vergunningen en ook daar valt er m.i. echt niet te klagen over loon, ook de secundaire voorwaarden zijn echt best uitgebreid, en zoals ik het begrijp, als je eenmaal binnen bent is bijna onmogelijk om er ongewild uitgewerkt te worden.

Dat er overheidsbanen zijn waar het minder zal best, maar zeker weten dat dit bij lange na niet voor alles geld.

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 23 juli 2024 08:59]

divvid @WeetJeHetZeker25 maart 2024 14:33
De vrije sector betaald gewoon zoveel beter...
Zei mijn manager bij een f500 bedrijf ook toen voor een baan bij een non-profit ging. Bruto ging ik er inderdaad wel een hele €45 per jaar! op achteruit. In de praktijk had ik 15! dagen meer vrij, ging reistijd van 55min naar 25min en was de werkvloer een stuk relaxter en minder gestrest. Geld is niet alles
BasZer @WeetJeHetZeker25 maart 2024 12:15
Haha keerl, als je alleen al ziet wat een docent betaald krijgt
WeetJeHetZeker @BasZer25 maart 2024 14:01
Juist, en nu mag je vertellen welke 1 fte hebben, de meeste werken 20 uur maar moeten er 40 werken. Ik ken er genoeg, en die vinden het allemaal maar normaal. Dus dat bedrag verdienen ze niet.
BasZer @WeetJeHetZeker25 maart 2024 14:47
Blijkbaar is dat dus voldoende voor deze mensen :)
thetakman @WeetJeHetZeker25 maart 2024 13:51
Geen idee... Ik ben vanuit de MKB naar lokale gemeente gegaan.
Ik verdien nu 58K per jaar, dat vindt ik toch redelijk voor iemand die 32 jaar is en gewoon systeembeheer doet voor 36 uur per week.
Cranslove @WeetJeHetZeker25 maart 2024 14:16
Volgens mij is de overheid voor de gemiddelde Nederlander één van de best betaalde werkgevers die er kunnen zijn. Ja, alles gebeurt veelal in hokjes en je hebt weinig tot geen ruimte voor creativiteit en afwijking. Echter met bovenmodaal salaris van 40 uur voor slechts 32 uur werken, 35 tot 40 vakantiedagen, 13e maand en nog vele andere voordelen, denk ik dat je het erger kan treffen.

De overheid/gemeente is een goudmijn. Waarom denk je dat al die zelfbenoemde consultants etc. er massaal freelance voor willen werken. Niks is makkelijker dan andermans geld uitgeven en er nog voor betaalt worden ook!

Zou willen dat ik hier bij de gemeente aan de slag kon maar helaas. Geen vacatures.
WeetJeHetZeker @Cranslove25 maart 2024 14:18
Daar zeg je het al, freelance.
De overheid/gemeente is een goudmijn. Waarom denk je dat al die zelfbenoemde consultants etc. er massaal freelance voor willen werken. Niks is makkelijker dan andermans geld uitgeven en er nog voor betaalt worden ook!
Xander2 @Frame16425 maart 2024 11:37
We kunnen niet allemaal bij de overheid gaan werken :)

En in het bedrijfsleven zijn verschillende culturen, als het niet bevalt of als je je klanten moet naaien kun je weg; als teveel mensen hun verantwoordelijkheid afschuiven gaat het bedrijf stuk -- niet elk bedrijf is een beursgenoteerd vehikel.

Maar in dit geval niet terecht, goede beslissing tot financieren van onderzoek.
gitaarwerk @Frame16425 maart 2024 13:42
Mooi dat je het zegt. Zonder enige vorm van sarcasme. Ik ben zelf niet een expert in cybersecurity, maar heb wel overwogen switch te maken vanuit rol als developer. Momenteel, als je bij de overheid wilt werken, zijn het aantal plaatsen redelijk beperkt. Daarbij is standplaats ook een ding. Voor defensie zijn er maar een paar plekken, en bij de politie moet je weer naar Driebergen. Dat maakt het redelijk onaantrekkelijk. Daarbij zijn de salarissen eigenlijk niet goed. Nu zijn ze redelijk genoeg; het gaat niet -alleen- maar om centen natuurlijk.

Bedrijfsleven is beetje afhankelijk van de tak. Op meerdere plekken geweest waar het wel echt dik op orde is (zover dat kan; want defensief loop je vaak nooit voorop). Andere plekken weer totaal niet. Vaak overigens wil men wel, maar door organisatiestructuren en onbegrip of lagere prio van de gevolgen niet bij management te kunnen laten bewegen. Heel irritant.
MHDokter @Frame16425 maart 2024 16:59
Dat is dan misschien wel zo, maar als er in het bedrijfsleven gekloot wordt gaat dat in principe van je bonus/beloning af, als je die niet hebt zal de winst minder worden door geblunder binnen het bedrijf. en in het uiterste geval ga je als bedrijf failliet.
Als gemeente/overheid doet men niet aan zelfreflectie, en zeker niet aan snijden in het eigen budget. daar worden bij gepruts gewoon de belastingen, boetes en accijnzen nog wat verder opgeschroeft en de werkende mens mag er weer voor opdraaien. Dat is waarom de gemiddelde werknemer zo ontzettend afgeeft op het walgelijk arbeidsethos van de gemiddelde ambtenaar.
rhito @Frame16425 maart 2024 17:52
Wat een nare en typische reactie is dit. De overheid had de boel niet op orde, simpel zat. En ik geloof ook niet dat in het geheel veel gaat veranderen: dalijk is de cybersecurity op orde maar blijkt bijvoorbeeld op fysiek niveau infiltratie danwel omkoping door China of Israel te zijn, om maar wat te noemen. Een heldere kritische geest met vooruitkijkende blik die knopen door kan hakken is geen kenmerk van de overheid.
SHiNeye @Frame16425 maart 2024 11:02
Alsof je als inwoner van een land niet mag klagen over duidelijk wanbeleid van de overheid?
Cergorach @SHiNeye25 maart 2024 11:34
Klagen mag altijd, we zijn er erg goed in als Nederlander. ;) Maar wat de doorsnee klager vergeet is dat ook de klager verantwoordelijk is voor het gedrag van de overheid, we leven immers in een democratie... Dus alle keuzes die jij en je mede inwoners maken resulteren in de huidige overheid. Whatever je keuze is geweest bij de verkiezingen, dit is het resultaat.
!GN!T!ON @Cergorach25 maart 2024 12:46
Ik snap niet wat je probeert te zeggen? Je hebt gestemd dus hou alsjeblieft je klep? Ik heb laatste verkiezingen PvDA/GL gestemd (en de 3 daarvoor voor Volt). Dus volgens jou redeneering ben ik nu mede verantwoordelijk voor de PVV / BBB winst en mag ik ook niks zeggen over het totale wanbeleid van de VVD het afgelopen decennia?

Sorry, maar ik vind het echt een kulargument. Eigenlijk zeg je ook dat je dus van de overheid niet mag verwachten dat ze goed doordacht beleid voeren en een vrijbrief hebben voor wanbeleid, 'want keuzes van jezelf en mede inwoners'. Dan kunnen wel gewoon ophouden toch.

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 23 juli 2024 08:59]

Cergorach @!GN!T!ON25 maart 2024 14:45
Het maakt niet uit op wie je heb gestemd of dat je heb gestemd, jou actie of inactie heeft gezorgd voor het huidige politieke klimaat. Of je nu op de regerende partij heb gestemd of niet. Want jou stem op een andere partij had er voor kunnen zorgen dat er wel structureel wat was veranderd. Of niet. We zijn samen verantwoordelijk voor wat de politiek doet in een democratie of je dat nu leuk vind of niet.

Ik ben ook niet happy met wat de VVD ruim een decennia heeft uitgespookt en ik heb ook bitter weinig vertrouwen in wat de Nederlandse burger afgelopen jaar heeft gekozen. Maar daar zijn jij en ik ook schuldig aan door actie en inactie.

En als je al 3x Volt stemt en 1x PvdA/GL, wat verwacht je dan exact? PvdA is de bron in Nederland van het hele populistisch mainstream stemmen... Talk about being part of the problem! }:O :Y)
ad.stuij @Sjaakys25 maart 2024 11:06
Dit soort onderzoeken zou ongoing moeten zijn aangezien dit landschap dagelijks veranderd. Ik denk ook niet dat er nu pas onderzoek naar wordt gedaan maar meer dat het vanwege de subsidie nu nieuwswaardig is
Robbaman @ad.stuij25 maart 2024 11:16
Wie zegt dat de onderzoeken niet ongoing zijn? Het is nu alleen dat de overheid besluit er een financiële injectie aan te geven.
theduke1989 @Robbaman25 maart 2024 11:32
Waarom nu en niet eerder ?

Kan me niet voorstellen dat de financiële injectie vroeger niet nodig was en nu opeens wel.

Dit is gewoon roepen we doen het zus en zo nu. Terwijl het makkelijk eerder kon.
MSalters
@theduke198925 maart 2024 12:36
Het is nu voor 10 jaar vastgelegd. Misschien werd het tot nu toe op jaarlijkse basis gefinancierd, of projectbasis, of uit een lumpsum, ...
lkruijsw @theduke198925 maart 2024 11:44
Ik vind het goed dat ze dit publiceren. Vroeger waren er allerlei subsidiepotjes waar bedrijven op in konden schrijven. Maar dat was allemaal veel vager.
Robbaman @theduke198925 maart 2024 12:40
Daar kunnen veel redenen voor zijn, het nieuwsbericht zegt alleen waar ze nu het geld aan uitgeven. Of dit subsidiepotje nieuw is of waar de subsidie eerder heen ging zie ik zo snel niet, maar subsidies op innovatie zijn niet nieuw.
J_van_Ekris @ad.stuij25 maart 2024 12:48
Het is ook ongoing. NWO financiert al decennia lang onderzoek, net als RVO. Heb zelf tien jaar geleden meegedaan aan een financieringsronde toegepast onderzoek in de cybersecurity vanuit RVO. Het is zeker niet zo dat dit de eerste investeringen zijn.
B64 @Sjaakys25 maart 2024 11:13
Deze onderzoeken hadden 5-10 jaar geleden uitgevoerd moeten worden. [...] Pas als het mis gaat komt er budget beschikbaar.
Het Zwaartekrachtprogramma bestaat al sinds 2012, het budget dus ook. Dus als deze wetenschappers hun onderzoek 12 jaar geleden hadden voorgedragen voor subsidie, dan hadden ze dat toen al kunnen uitvoeren.
De cybersecurity was destijds ook al aan de orde van de dag en dat het net het niet aan kon hadden ze ook wel kunnen weten.
Op basis waarvan trek je de conclusie dat de Nederlandse overheid tot nu toe nog helemaal niks aan onderzoek naar cybersecurity heeft gedaan?
wirrbeltier @B6426 maart 2024 09:11
Eens, de zwaartekracht subsidies zijn voor bijzonder grote onderzoeksverbanden. NWO selecteert ieder jaar zo'n 8-10 projecten, hier in het openbaar na te lezen: https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/zwaartekracht

Ik werk toevallig in de buurt van een van die onderzoeksprojecten, en die hebben voorheen gewoon op kleinere subsidierondes moeten doen. Voor zo'n grote subsidie moeten er groepen door het hele land heen samenwerken, een plan opstellen, en door meerdere rondes van wetenschappelijke experts heen verdedigen. Die werken niet voor "de overheid" maar gewoon bij onderzoeksinstellingen, dus de keuze is enigszins botttom-up uit de pool van projecten die ingediend worden.
willieverhoef @Sjaakys25 maart 2024 11:33
Dit gaat over subsidies naar bestaande onderzoeken van universiteiten of andere instellingen.
kodak @Sjaakys25 maart 2024 11:42
In het nieuws staat dat het investeren onderdeel van een programma is wat al 10 jaar loopt. Het is niet alsof er nu pas onderzoek op deze gebieden start, het gaat om diverse onderzoeken door de tijd heen. Niet alles valt tegelijk te onderzoeken in de onderzoeksonderwerpen. Waarbij resultaat van jaren onderzoek bijvoorbeeld een start is voor ander onderzoek.
Ook staat er dat de investering keuzes zijn uit onderzoeksaanbod vanuit de wetenschap die in aanmerking wil komen voor overheidssubsidie. Niet iedere wetenschapper wil geld van de overheid maar dat wil niet zeggen dat er dus maar geen onderzoek of geen publiek resultaat is.
Polydeukes @Sjaakys25 maart 2024 12:27
"Dé overheid" bestaat niet en kun je al helemaal niet over één kam scheren. De overheid is een samenstelsel van uiteenlopende organisaties met eigen besturen, eigen budgetten en eigen belangen die op hoofdlijnen worden bestuurd vanuit (uitvoering geven aan) wetgeving, wettelijke taken of democratisch genomen besluiten.

Ik denk dat jij bedoelt dat er een gebrek aan toekomstvisie is bij 'de Staat'. En de Staat, dat zijn wij zelf. Burgers inclusief ambtenaren.
blade181 @Sjaakys25 maart 2024 12:39
De TSE subsidies zijn al sinds 2017 actief. Voor energie zijn ze al wel wat langer bezig met onderzoek.
Cyber security weet ik zo niet.

https://www.rvo.nl/subsid...ing/tse-industrie-studies
SuperDre @Sjaakys25 maart 2024 11:31
Maar dit soort onderzoeken wordt nu dus door universiteiten uitgevoerd, kun je je dus afvragen waarom die universiteiten dit dan niet al jaren geleden hebben gedaan. het is nu alleen maar dat de overheid wat geld toestopt.
ad.stuij @SuperDre25 maart 2024 12:21
Universiteiten doen daat al jaren onderzoek naar. het komt alleen niet in het nieuws. Mocht je eens op bijvoorbeeld Elsevier gaan zoeken in publicaties dan staan er daar best veel met thema cybersecurity.
tw_gotcha @Sjaakys25 maart 2024 13:15
welnee, er zijn al jaren onderzoek en innovatie fondsen, en er is visie genoeg. De ministeries zelf lopen niet over van kennis masar daar is nu een inhaalslag gaande. NL moet natuurlijk het het geld verdelen over allerlei problemen en dit is er maar een van. Energie opslag is het gevolg van succesvol beleid om duurzame energie te stimuleren. Natuurlijk gaat iedereen dan zeiken dat dat niet goed is maar Nederlanders zijn nou eenmaal zanikers.
MornixRS @Sjaakys26 maart 2024 11:38
Hallo stuurman jij doet zelf toch ook niet meer dan achteraf wat dooddoeners vanaf de wal te roepen?
RoyD 25 maart 2024 12:05
Onderzoek naar elektriciteitsopslag had eigenlijk al gemoeten voor de grootschalige stimulatie van groene energie. Aan de andere kant is het bedrijfsleven hiermee nu volop bezig omdat er zo'n groot overschot aan groene energie is in de zomer en een tekort in de winter.
ad.stuij @RoyD25 maart 2024 12:24
Kennelijk heeft niemand het onderzoek naar solid-state batterijen in Belgie meer op het vizier. Dit onderzoek had een manier gevonden om veel betere solid-state batterijen te produceren. Voetnoot bij dat artikel was dat het zo'n 10 jaar zou duren voordat het commercieel toepasbaar zou zijn.
Het onderzoek wordt allemaal gedaan maar voordat er geld aan verdiend kan worden duurt het nog even.
divvid @JoHnnY-Btm25 maart 2024 16:15
Als iemand die in dat veld heeft gewerkt kan ik zeggen dat er hele reeksen therapieën bestaan om blindheid te kunnen voorkomen, dan wel sterk vertragen.

Een therapie die ook gebruikt is om covid te behandelen op de ic blijkt zeer goed te werken voor bepaalde oog aandoeningen.

Ik hoop voor je dat je er nooit mee te maken krijgt, maar iets zegt mij dat jij dan als eerste in de rij staat om geholpen te worden
divvid @JoHnnY-Btm25 maart 2024 19:14
Pas echt misselijk makend is dat je iemand 20 jaar langer licht in de ogen (letterlijk) niet gunt, walgelijk gewoon. Je hebt geen idee.

Met jouw gedachtegang hoeven we ook geen chemotherapie meer te ontwikkelen of medicijnen tegen Alzheimer of ALS “want geen oplossing voor de langere duur”

Buiten dat laat je doorschemeren niets van het onderwerp te begrijpen
zou een onderzoek ook maatwerk per scenario moeten leveren en daar ligt het nu net, in hoeverre wordt dat gedaan.. ik acht klein
Laat dat maatwerk nou nét het onderwerp van het door jou zo verguisde onderzoek zijn.

Nogmaals, het kan zomaar zijn dat door soort erfelijke blindheid zich pas manifesteert op latere leeftijd en dat jij daar nu geen weet van heb.

Ik geloof echt niet dat je dan zegt: laat die oplossing maar aan mij voorbijgaan

[Reactie gewijzigd door divvid op 23 juli 2024 08:59]

Amanoo 25 maart 2024 12:19
Hebben ze überhaupt interesse in energieopslag? Mijn inziens moeten we het vooral hebben van opslag in de wijkcentrale. Als het meer lokaal is, heb je ook minder netwerk om te overbelasten wat best wel een probleem is. Maar dat betekent dat de netbeheerder als stroomleverancier gaat fungeren. En dat mag wettelijk niet, omdat dat slecht is voor de concurrentiepositie van de leveranciers, en dus voor de vrije markt. Na zoveel jaren van rechtse politiek heeft het vrijemarktfetisjisme een behoorlijk vaste voet gekregen in Nederland. Het moet en zal overal in geforceerd worden, of het nu logisch is of niet. Het elektriciteitsnet en de levering van elektriciteit zijn gewoon onlosmakelijk verbonden, en het loskoppelen ervan getuigt van een volledig gebrek aan realiteitszin.

Ze kunnen leuk onderzoek blijven doen naar oplossingen. Maar als ze die niet willen implementeren schiet het niet op. En dat is een politieke keuze. Rechts Nederland vindt concurrentie van grote bedrijven op de vrije markt nu eenmaal belangrijker dan of we überhaupt stroom hebben.
Hugo32 @Amanoo25 maart 2024 18:13
Zit daar ook deze technologie bij? (ijzerpoeder)

https://www.maakindustrie...poeder-als-energiedrager/

https://www.maakindustrie...n-huizen-via-ijzerpoeder/

Als we toch zonneenergie overhebben overdag... Maak er meuk ijzerpoeder van en industrie kan weer draaien!
narimantos 25 maart 2024 16:48
Cyberveiligheid is nogal raar tussen de 6 andere chemische/natuurkundige onderwerpen.. Of begrijp ik het verkeerd?

Edit: Alsnog goed dat het gedaan wordt! Lijkt alsof ze iets met 'cyber' moesten doen.

[Reactie gewijzigd door narimantos op 23 juli 2024 08:59]

JoHnnY-Btm 26 maart 2024 10:30
Pas echt misselijk makend is dat je iemand 20 jaar langer licht in de ogen (letterlijk) niet gunt, walgelijk gewoon. Je hebt geen idee.
aannames, aannames en nog eens aannames, waar zie jij dat ik zeg en of dat ik iemand geen zicht gun? behoorlijk primitieve opmerking.
Met jouw gedachtegang hoeven we ook geen chemotherapie meer te ontwikkelen of medicijnen tegen Alzheimer of ALS “want geen oplossing voor de langere duur”
wederom een klakkeloze aanname wat niet relevant is
Buiten dat laat je doorschemeren niets van het onderwerp te begrijpen
mijn vakgebied ligt ergens anders maar het niet begrijpen is enigszins incorrect alhoewel heb ik er geen vakkundigheid over ben ik wel iemand die realistisch kijkt naar het e.e.a.

enfin: ik ben niet tegen onderzoeken om de kans op te voorkomen. echter worden er te veel onderzoeken gedaan die vervolgens geen uitkomst bieden op verbetering, daar heb ik het meer over
WeetJeHetZeker 25 maart 2024 10:59
Nu zou de 'break-and-patchcyclus' de huidige aanpak domineren, maar dat kan volgens de onderzoekers anders.
Het zou leuk zijn als we hier dan lezen hoe ze het anders zien.
ad.stuij @WeetJeHetZeker25 maart 2024 11:09
daar ben ik inderdaad ook heel benieuwd naar. Naast de technische mogelijkheden is het ook goed om te weten welke management invalshoeken je ook kunt benutten om een betere cyberweerbaarheid te hebben
SuperDre @WeetJeHetZeker25 maart 2024 12:07
En dan is het wel duidelijk dat jij nooit voor de overheid projecten hebt uitgevoerd, dan wist je wel dat mijn opmerking helemaal niet eens zo raar is en dat het helaas veelvuldig voor komt.

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