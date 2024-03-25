Kabinet NL investeert in onderzoeken naar cybersecurity en elektriciteitsopslag

Het Nederlandse demissionaire kabinet investeert ruim 160 miljoen euro in zeven onderzoeksprojecten van Nederlandse universiteiten. De projecten draaien onder meer om cyberbeveiliging en de chemische opslag van elektriciteit.

De investeringen worden gedaan onder het langlopende Zwaartekrachtprogramma, zo laat de Nederlandse Rijksoverheid in een persbericht weten. Onderzoeksteams van Nederlandse universiteiten kunnen na selectie door een 'onafhankelijke commissie van internationale topwetenschappers' en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, ofwel NWO, een investering ontvangen. Daarvoor moeten de projecten bij de wereldtop behoren of potentie hebben om dit te bereiken.

De zeven geselecteerde onderzoeken hebben betrekking op uiteenlopende sectoren: "Het gaat om onderzoek naar mechanische spanningen in planten, beter begrip van eiwitten in ons lichaam, cyberveiligheid, therapie tegen blindheid, de chemische basis van geestelijke aandoeningen, crisisbestrijding en chemische opslag van elektriciteit."

De overheid deelt een kleine beschrijving van de onderzoeken, maar treedt niet in detail over de exacte opzetten. De TU/e, waar het onderzoek naar cyberbeveiliging loopt, licht zelf verder toe dat er onderzocht wordt hoe kritieke datalekken op een andere manier opgelost kunnen worden. Nu zou de 'break-and-patchcyclus' de huidige aanpak domineren, maar dat kan volgens de onderzoekers anders.