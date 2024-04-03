Enquêtewebsite SurveyLama lekt gegevens van 4,4 miljoen gebruikers

Bij enquêtewebsite SurveyLama zijn er in februari 4,4 miljoen gegevens van klanten gelekt. Het gaat naar verluidt om namen, ip-adressen, adresgegevens, geboortedata, telefoonnummers en gehashte wachtwoorden van klanten.

Het lek is wereldkundig gemaakt door Have I Been Pwned, maar SurveyLama zou zijn klanten ook al hebben ingelicht via e-mail. Have I Been Pwned meldt op X dat ongeveer 28 procent van alle persoonsgegevens al betrokken waren bij eerdere lekken en in de database van de website zijn opgenomen. Het is niet duidelijk hoe het datalek is ontstaan. SurveyLama is een website waar gebruikers betaalde enquêtes kunnen invullen.