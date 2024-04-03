AMD introduceert Ryzen Embedded 8000-lijn met geïntegreerde npu

AMD heeft de Ryzen Embedded 8000-soc's voorgesteld. Het betreft een lijn van vier chipsets die gebaseerd is op de AMD XDA-architectuur. De soc’s komen met een Zen4-cpu, RDNA 3-gpu en een aparte npu voor AI-taken. Die npu bevat 16 tops aan rekenkracht.

De AMD Ryzen Embedded 8000-lijn telt vier verschillende modellen: de 8845HS, de 8645HS, de 8840U en de 8640U. De cpu’s van deze chipsets worden volgens AMD allemaal op een 4nm-architectuur van TSMC gebakken en zijn gebaseerd op de AMD Zen 4-architectuur. De rekenkernen bevatten, afhankelijk van het model, zes of acht rekenkernen met respectievelijk twaalf of zestien threads.

De AMD Ryzen Embedded 8000-cpu’s komen elk met 16MB aan L3-cachegeheugen. De gpu’s van de chipsets zijn gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en ondersteunen, afhankelijk van het model, vier tot zes work group processors of wgp’s. De nieuwe processorlijn ondersteunt maximaal DDR5-5600-geheugenmodules en twintig PCIe 4.0-banen.

Elke processor uit deze lijn wordt met een npu geleverd. Deze bevat een rekenkracht van 16 tera operations per second, ofwel Tops. Dankzij de neural processing unit moeten AI-taken efficiënter verwerkt kunnen worden, zonder dat daarbij volgens AMD te veel beroep op de cpu of gpu van de chipset moet worden gedaan. AMD verwijst ook naar opensource libraries en een sdk waarmee de npu op een efficiënte manier aangestuurd kan worden.

De AMD Ryzen Embedded 8000-chips bieden ondersteuning voor twee USB 4-aansluitingen die ook DP Alt-mode ondersteunen en over een Type C-connector beschikken. De chips komen ook met een enkele USB 3.2 Gen2-aansluiting met 10Gbit/s, met Type C-connector en DP Alt-mode, en een enkele USB 3.2 Gen 2-aansluiting met 10Gbit/s en met vermoedelijk een Type A-connector. Daarnaast voorziet AMD ook vier USB 2.0-aansluitingen.

Uit het persbericht van AMD blijkt dat het bedrijf zich met deze chips voornamelijk op de bedrijfswereld richt. AMD schrijft dat de chips uit de Ryzen Embedded 8000-lijn op vele vlakken schaalbaar zijn en dankzij ondersteuning van maximaal tien jaar, ook geschikt zijn voor langetermijnprojecten.

Processor Cores/Threads Kloksnelheden Maximale TDP /
TDP-range		 L3-cache Wgp's
AMD Ryzen 8845HS 8C/16T (Zen 4) Base: 3,8GHz
Boost: 5,1GHz		 45W / 35-54W 16MB 6
AMD Ryzen 8645HS 6C/12T (Zen 4) Base: 4,3GHz
Boost: 5,0GHz		 45W / 35-54W 16MB 4
AMD Ryzen 8840U 8C/16T (Zen 4) Base: 3,3GHz
Boost: 5,1GHz		 28W / 15-30W 16MB 6
AMD Ryzen 8640U 6C/12T (Zen 4) Base: 3,5GHz
Boost: 4,9GHz		 28W / 15-30W 16MB 4
De AMD Ryzen Embedded 8000-lijn
De AMD Ryzen Embedded 8000-lijn

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 03-04-2024 17:58
27 • submitter: Balance

03-04-2024 • 17:58

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Reacties (27)

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Mirano 3 april 2024 18:11
Synology, kijk mee... Wat zou dit top zijn i.c.m. een Rack of Diskstation

[Reactie gewijzigd door Mirano op 23 juli 2024 00:06]

cmegens @Mirano3 april 2024 18:32
Waarom? Waarom heb je een RDNA3 nodig op een NAS?
24hourpartypal @cmegens3 april 2024 18:37
Denk bijvoorbeeld aan transcoding voor Jellyfin, of object/face-detection voor Immich; Frigate e.d (pin me er niet op vast maar deze zouden ook van de NPU gebruik kunnen maken, al is dit juist meer een argument voor een goede APU op een NAS dan tegen)
Dennism
@24hourpartypal3 april 2024 19:17
Klopt, al zal je voor transcoding niet direct RDNA3 nodig hebben, dat gaat op oudere APU's ook prima. Echter Synology lijkt tot op heden alleen AMD SoC's zonder GPU te gebruiken voor hun meer SMB / Prosumer georiënteerde modellen in de 7/923+ en hoger modellen.

De meer op consumenten gerichte modellen met hardware transcoding DS224+/ 424+ zijn volgens mij tot nu toe allemaal Intel.

Deze chips zouden daar ook leuk voor kunnen zijn, maar ik vermoed dat de prijs wel (flink) wat hoger zal liggen dan een Intel Celeron J.
24hourpartypal @Dennism3 april 2024 19:32
Op mijn server zou ik graag alle 3 deze services tegelijk draaien en AV1 encode/decode is ook wel handig als je een grotere collectie linux tutorial videos hebt. Al zal je met een N300 aardig ver komen. Weet niet of dat ook specifiek op een Synology mogelijk is maar op Proxmox kan je meerdere kubernetes nodes in meerdere LXC containers draaien en dan kan je al die nodes tegelijk accelereren met dezelfde GPU.

Mis alleen in het artikel of deze ook ECC support krijgen, dat zou dit echt een fantastisch platform voor een NAS maken en zou je toch wel op een embedded platform verwachten.

[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 23 juli 2024 00:06]

Dennism
@24hourpartypal3 april 2024 19:35
Daar dit embedded Sku's zijn is ECC support eigenlijk wel een zekerheid. En dat komt ook uit als je de product brief er op na slaat :) https://www.amd.com/conte...ed-8000-product-brief.pdf
24hourpartypal @Dennism3 april 2024 19:38
Goed nieuws dus! Hopen maar dat dit een beetje beschikbaar is voor consumenten.
Dennism
@24hourpartypal3 april 2024 19:45
Dit zijn natuurlijk geen consumenten cpu's, dus verwacht dat niet te snel. Maar niets houd je tegen om straks een industrial NUC of iets dergelijks te kopen met zo'n APU natuurlijk. Maar of dit echt de losse consumenten verkoop in gaat zou ik niet direct verwachten.
24hourpartypal @Dennism3 april 2024 19:51
Supermicro of ASRock Rack kan je vaak wel via meerdere webshops (of Ebay) krijgen, al is de beschikbaarheid soms een beetje zoek.

Er is vorige maand al eerder een bord uitgekomen uit China met een 7840hs die het over ECC support had maar dat is dus de on-die ECC van DDR5 zelf en geen echte ECC, dus in die hoek zijn ze er zeker van bewust dat er vraag is naar ECC, misschien dat zij hier mee aan de slag gaan.
Dennism
@24hourpartypal3 april 2024 19:53
Klopt, maar dat zijn dan ook een beetje de producten die ik bedoel met 'niet voor de consumenten markt', Supermicro e.d. zijn veel meer gericht op de zakelijke gebruiker (neemt niet weg dat een hobbyist het natuurlijk ook wel eens koopt).
jja2000 @Dennism3 april 2024 19:36
Klopt, al zal je voor transcoding niet direct RDNA3 nodig hebben, dat gaat op oudere APU's ook prima. Echter Synology lijkt tot op heden alleen AMD SoC's zonder GPU te gebruiken voor hun meer SMB / Prosumer georiënteerde modellen in de 7/923+ en hoger modellen.
Het media blok van AMD apparaten (ook die oudere APU's) zit zo ver als ik weet traditioneel op de GPU. Als RDNA3 AV1 met zich mee neemt dan weet ik zeker wel dat je dat zou willen :P
Dennism
@jja20003 april 2024 19:42
Normaliter wel inderdaad, echter zijn de meeste collecties van mensen die ik ken met de hierboven genoemde 'linux tutorial video's ;) nog niet op AV1 gebaseerd en zal dat ook niet heel snel gebeuren vermoed ik, waardoor je niet heel snel zal zien dat mensen AV1 moeten omzetten naar een formaat wat een oude TV of telefoon niet snapt, en voor moderne apparatuur heb je transcoding vaak niet nodig en is het vaak zelfs zonde van de kwaliteit wanneer het native ook kan.

Encoding van bijvoorbeeld livestreams of zeer hoog kwaliteit bron materiaal kan dan wel weer leuk zijn, maar daar had ik het niet over :)

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 00:06]

jja2000 @Dennism3 april 2024 19:45
Ik snap je punt. Ik denk alleen dat de meeste mensen juist non-AV1 content naar AV1 content willen omzetten vanwege de lage bandbreedte vereisten. Een enigszins moderne telefoon/laptop/desktop en ook de nieuwste twee chromecasts kunnen het aan, dus waarom niet? Ik denk dat je het grootste deel van de (toekomstig) gebruikte apparaten wel opvangt dan.
Dennism
@jja20003 april 2024 19:50
Dat kan natuurlijk, al moet ik wel zeggen dat ik dat in mijn media georiënteerde kennissen krijgt nu niet echt vaak als use case zie (lees eigenlijk nooit, enkel de andere kant op, van hogere kwaliteit naar lager). Maar dat is misschien ook omdat velen in die kring vrij puristisch zijn en eigenlijk helemaal geen transcoding willen als het even vermeden kan worden, waardoor ik eigenlijk op moderne apparatuur juist vrij weinig transcoding gebruikt zie worden in consumenten setups in mijn omgeving.

Ben wel benieuwd hoeveel bandbreedte je dan in een consumenten setup zou besparen en wat het voor de kwaliteit doet ten opzichte van bronmateriaal naar .264 of .265 op lagere resolutie nu.
24hourpartypal @Dennism3 april 2024 19:59
Ik heb het dan ook over handmatige archivering bij grote collecties (denk tientallen of honderden TBs aan data, op 4k is AV1 zo'n 40% efficienter dan HEVC dan scheelt dat best veel), dit is allemaal zeer makkelijk te regelen via Tdarr. Al is specifiek encoderen wel beter om via de CPU te doen zoals al eerder vermeld.
Jazco2nd @Dennism3 april 2024 19:51
Intel heeft altijd veel lagere idle verbruik gehad, waar AMD focus voor consumenten vooral op gaming lag. Dus ik snap Synology en homeserver bouwers wel dat ze voor Intel kozen.

Mijn Core i3-9100 homeserver doet 7-8W idle. Zonder de SATA opslag is dat 4W.

Als deze embedded bordjes uitkomen met eindelijk een heel laag idle vermogen, én echte ECC support, en dat alles in een miniITX formaat met een 16x PCIe slot, heb ik wel interesse.
In dat slot (met PCI Bifurcation support) knal je een kaartje waar je minimaal 4 M.2 SSDs in kan prikken voor je opslag en voila, een mini super zuinige en kleine homeserver en nas ineen. Geen 2.5" of 3.5" drives meer nodig!

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 00:06]

Dennism
@Jazco2nd3 april 2024 19:55
Daar zou ik wel enigszins hoop op hebben, AMD's producten met hoger idle verbruik zijn normaal gesproken de cpu's met chiplets (CCD's en I/O die), waarbij de I/O die + fabric voor een hoger idle verbruikt zorgt.

Dit zijn als het goed is monolithische chips die dat nadeel niet hebben.
24hourpartypal @Jazco2nd3 april 2024 20:11
Dit platform is gebaseerd op het mobiele platform van AMD en heeft maar 20 PCIe lanes beschikbaar inclusief de chipset en peripherals. Ik zou eerder x8 beschikbaar verwachten, zoals bij de borden met een 7840hs die ook 20 lanes hebben.

De hierboven gelinkte product brief benoemt specifiek ECC support. Hou er rekening mee dat DDR5 RDIMMs een andere pinout hebben dan DDR5 UDIMMs dus het hier waarschijnlijk niet om registered ECC gaat.
HollowGamer @Mirano3 april 2024 19:20
Je weet nu al Synology je 3x de prijs gaat vragen, dan wat de CPU waard is.

Ik heb zelf een Synology, maar ze zijn erg duur en vaak kun je dan beter zelf iets in elkaar steken, en daar bovenop een goed NAS distro draaien.
Dennism
@HollowGamer3 april 2024 19:58
Maar dat is dan ook juist het hele punt waarom je Synology koopt (of juist niet).

Zelfs bouwen kan zeker goedkoper en de hardware zal ook vaak beter zijn. Synology richt zich echter niet echt op die doelgroep, want lang niet iedereen kan zelfbouwen, heeft zin in zelfbouwen, wil tweaken aan de software. Een groot deel van de consumenten wil gewoon dat iets werkt zonder het 'gedoe' dat wij Tweakers leuk vinden :)

Synology richt zich meer op de consument, en daarnaast steeds meer en meer op (klein) zakelijk, waar het gewoon moet werken. Dan betaal je inderdaad wat meer voor vaak wat minder hardware, maar je krijgt daar vaak wel een goede ervaring op software gebied voor terug. Een beetje de 'Apple' onder de storage systemen soms lijkt het wel.
maevian @Dennism4 april 2024 14:43
Ik vind dat altijd dik tegenvallen, ik wil liefst een NAS met 6 bays in RAID 10.
Als je iets wil dat redelijk compact is betaal je al 180 euro voor een jonsbo N3.
Heb dan een mini-itx moederbord nodig, wat sowieso al niet goedkoop is, liefst heeft dat moederbord dan ook 2x pcie sloten welk minimum x4 zijn.
Want ja zo een itx moederbord heeft niet genoeg sata poorten dus heeft een HBA nodig, en ik wil op mijn NAS wel SFP+ dus daarvoor heb ik ook een PCIe slot nodig.
Tel daarbij nog de prijs van de overige componenten bij en je komt al makkelijk ronde de 1000 euro zonder storage.

Of ik koop een QNAP 664 voor 800 euro, knal er een intel x540 in en klaar.
Blaze85 3 april 2024 18:17
AMD heeft de Ryzen Embedded 8000-soc's voorgesteld. Het betreft een lijn van vier chipsets die gebaseerd is op de AMD XDA-architectuur. De soc’s komen met een Zen4-cpu, RDNA 3-gpu en een aparte npu voor AI-taken. Die npu bevat 16 tops aan rekenkracht.
Ik volg al 30 jaar de hardware-markt, maar de vele termen die gebruikt worden beginnen steeds meer op een vreemde taal te lijken :+
DvanRaai89 @Blaze853 april 2024 20:03
Meeste is marketing/handelnamen (AMD, XDA, RDNA) de 'echte' afkortingen (AI, NPU, SoC, T(fl)OPs moet je wel kennen.
loki504 @Blaze853 april 2024 18:23
Tijd om je er dan in te verdiepen zou ik zeggen😀
Stopmerkbord 3 april 2024 18:57
ETA-PRIME had er al weer een video over:
https://youtu.be/vmBTdL9W5I8?si=2pybYs5PciUiyEuL
Hakker @Stopmerkbord3 april 2024 19:04
Probleem van ETA PRIME is dat alles goed is. Ik kan me geen video herinneren waar een punt van kritiek te vinden is. Dat maakt het een channel waar je wat dat betreft weinig uit kan halen.
scsirob 3 april 2024 20:10
Deze zouden hun weg moeten vinden naar die Topton servertjes die AliExpress verkoopt. Ik heb er een paar met de Ryzen 7 5825U en die doen het prima, maar ze kunnen tot 64GB geheugen aan. Een 8840U met DDR5 en Zen4 begreep ik dat daar 96GB aan gehangen kan worden. Heel welkom voor virtualisatie homelabjes :)
Edit: Volgens de AMD specs wordt zelfs 256GB ondersteund! Wow, die gaat op de verlanglijst.

[Reactie gewijzigd door scsirob op 23 juli 2024 00:06]


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