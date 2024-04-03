AMD introduceert Ryzen Embedded 8000-lijn met geïntegreerde npu

AMD heeft de Ryzen Embedded 8000-soc's voorgesteld. Het betreft een lijn van vier chipsets die gebaseerd is op de AMD XDA-architectuur. De soc’s komen met een Zen4-cpu, RDNA 3-gpu en een aparte npu voor AI-taken. Die npu bevat 16 tops aan rekenkracht.

De AMD Ryzen Embedded 8000-lijn telt vier verschillende modellen: de 8845HS, de 8645HS, de 8840U en de 8640U. De cpu’s van deze chipsets worden volgens AMD allemaal op een 4nm-architectuur van TSMC gebakken en zijn gebaseerd op de AMD Zen 4-architectuur. De rekenkernen bevatten, afhankelijk van het model, zes of acht rekenkernen met respectievelijk twaalf of zestien threads.

De AMD Ryzen Embedded 8000-cpu’s komen elk met 16MB aan L3-cachegeheugen. De gpu’s van de chipsets zijn gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en ondersteunen, afhankelijk van het model, vier tot zes work group processors of wgp’s. De nieuwe processorlijn ondersteunt maximaal DDR5-5600-geheugenmodules en twintig PCIe 4.0-banen.

Elke processor uit deze lijn wordt met een npu geleverd. Deze bevat een rekenkracht van 16 tera operations per second, ofwel Tops. Dankzij de neural processing unit moeten AI-taken efficiënter verwerkt kunnen worden, zonder dat daarbij volgens AMD te veel beroep op de cpu of gpu van de chipset moet worden gedaan. AMD verwijst ook naar opensource libraries en een sdk waarmee de npu op een efficiënte manier aangestuurd kan worden.

De AMD Ryzen Embedded 8000-chips bieden ondersteuning voor twee USB 4-aansluitingen die ook DP Alt-mode ondersteunen en over een Type C-connector beschikken. De chips komen ook met een enkele USB 3.2 Gen2-aansluiting met 10Gbit/s, met Type C-connector en DP Alt-mode, en een enkele USB 3.2 Gen 2-aansluiting met 10Gbit/s en met vermoedelijk een Type A-connector. Daarnaast voorziet AMD ook vier USB 2.0-aansluitingen.

Uit het persbericht van AMD blijkt dat het bedrijf zich met deze chips voornamelijk op de bedrijfswereld richt. AMD schrijft dat de chips uit de Ryzen Embedded 8000-lijn op vele vlakken schaalbaar zijn en dankzij ondersteuning van maximaal tien jaar, ook geschikt zijn voor langetermijnprojecten.

Processor Cores/Threads Kloksnelheden Maximale TDP /

TDP-range L3-cache Wgp's AMD Ryzen 8845HS 8C/16T (Zen 4) Base: 3,8GHz

Boost: 5,1GHz 45W / 35-54W 16MB 6 AMD Ryzen 8645HS 6C/12T (Zen 4) Base: 4,3GHz

Boost: 5,0GHz 45W / 35-54W 16MB 4 AMD Ryzen 8840U 8C/16T (Zen 4) Base: 3,3GHz

Boost: 5,1GHz 28W / 15-30W 16MB 6 AMD Ryzen 8640U 6C/12T (Zen 4) Base: 3,5GHz

Boost: 4,9GHz 28W / 15-30W 16MB 4