Intel: Microsoft wil Copilot deels lokaal op pc draaien

Microsoft is van plan om delen van Copilot lokaal op de pc te laten draaien. Dat zeggen topmensen van Intel. Het probleem is echter dat veel hardware niet voldoende rekenkracht heeft om dit mogelijk te maken.

Veel van het rekenwerk voor Copilot gebeurt nu in de cloud. Als dat deels lokaal gedaan kan worden, scheelt dat in latency en levert Copilot betere prestaties en privacyvoordelen, omdat data niet meer naar de cloud verstuurd hoeft te worden. Dat zijn dan ook precies de plannen van Microsoft, tekent Tom's Hardware aan de hand van verklaringen van Intel-topmensen op. Zij vertelden daarover tijdens de AI Summit van het bedrijf in Taipei.

Hardware vormt echter nog een belangrijke beperking. De bedoeling is dat er voldoende rekenkracht is om delen van Copilot lokaal te draaien, zonder dat gebruikers dit door hebben. Apparaten mogen dus niet trager worden en de batterij mag niet sneller leeglopen. Zeker dat laatste kan voorkomen worden door een neural processing unit, of npu, in te zetten in plaats van een gpu, zeggen de topmensen van Intel. Microsoft zou daar zelfs op staan.

TrendForce meldde in januari al dat zogenoemde AI-pc's met Copilot-integratie npu's moeten krijgen die 40 tera operations per second, ofwel tops, kunnen halen. De topmensen van Intel hebben dat nu bevestigd, maar dergelijke npu's zijn er niet veel. Intel geeft aan dat hun eigen Core Ultra-chips nu 10 tot 15 tops bieden en AMD biedt npu's aan met maximaal 16 tops. De enige processor die veel gebruikt wordt om Windows te draaien die aan de vereisten voldoet, is de Qualcomm Snapdragon X Elite met 45 tops. De volgende generatie van Core Ultra-chips van Intel moeten volgens het bedrijf ook aan de eisen voldoen.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 28-03-2024 15:52
70 • submitter: wildhagen

28-03-2024 • 15:52

70

Submitter: wildhagen

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Reacties (70)

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locke960 28 maart 2024 17:48
Veel van het rekenwerk voor Copilot gebeurt nu in de cloud. Als dat deels lokaal gedaan kan worden, scheelt dat in latency en levert de Copilot betere prestaties en privacyvoordelen, omdat data niet meer naar de cloud verstuurd hoeft te worden.
Ik zie niet hoe dat dan precies zou moeten werken.

Prestaties/latency: Ik zie niet in hoe het wel/niet versturen van een paar bytes verschil gaat maken op de prestaties. Ik meet de reactietijd van Copilot hier sowieso in seconden, niet milliseconden.
Ook kan ik me niet voorstellen dat het lokaal sneller uitgevoerd zou worden. Zelfs op de beste PC heb ik veel minder resources dan de MS Cloud servers.

Privacyvoordelen: Hoe dan? het draait maar voor een gedeelte lokaal. Bovendien is op een moderne Windows PC (Microsoft accounts, OneDrive, Microsoft 365) het onderscheid tussen Cloud en lokaal sowieso al twijfelachtig. Het is simpel: als je MS niet vertrouwd moet je niet eens Windows draaien.

De echte voordelen zitten vermoedelijk in de schaalbaarheid van het systeem. AI vreet resources en energie. Als je dat voor een behoorlijk gedeelte kunt offloaden naar de lokale PC, die voor de meeste taken tegenwoordig toch al belachelijk overgedimensioneerd is, dan spaart dat heel veel hardware en energie in het datacenter. En dus ook heel veel geld, waardoor de Copilot dienst weer iets goedkoper kan worden.
kimborntobewild @locke96029 maart 2024 06:10
als je MS niet vertrouwd moet je niet eens Windows draaien.
Dat is allesbehalve simpel.
Apple is voor miljoenen consumenten onbetaalbaar, en Linux is voor miljoenen consumenten te gebruikersonvriendelijk.
himlims_ @kimborntobewild29 maart 2024 11:48
Ooit een recentelijke distro als Ubuntu geïnstalleerd? net zo simpel als Windows (alleen minder klikken vanwege 101 rechten en monitoring)
kimborntobewild @himlims_29 maart 2024 12:48
Ja, geprobeerd.
Ik kon erg weinig opties vinden. En de opties die ik wou vinden door dieper in de instellingen te moeten graven, kosten (heel erg) veel tijd om te vinden (fora doorzoeken).
Het is wel lang geleden, moet ik zeggen.

Trouwens: afgezien van of het nu gebruikersvriendelijk genoeg is of niet: ik ben nu locked-in, er zijn 'veel' Windows-programma's waar ik niet meer zonder wil.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 22 juli 2024 21:08]

uiltje @kimborntobewild29 maart 2024 22:47
Draai nu Kubuntu; die distro zou ik eerder aanraden als je meer opties zoekt. Ubuntu draait GNOME en die omgeving gaat voor eenvoud vs configureerbaar. Voor mij een crime, ik had mijn gewenste aanpassingen in Kubuntu zo voor elkaar.
kimborntobewild @uiltje3 april 2024 16:36
Dank voor de tip!
whiner @locke96028 maart 2024 19:02
Precies. Moet je voor de grap eens outlook web openen en kijken wat er allemaal wordt tegengehouden door een ublock of andere anti tracker plugin.
Verwijderd @locke96028 maart 2024 21:02
Goedkoper als in "goedkoper", natuurlijk. Want de stroom moet natuurlijk betaald worden door de gebruiker, tegen een waarschijnlijk hoger tarief.
Ferdinand Oeinck 28 maart 2024 16:30
De enige processor die veel gebruikt wordt om Windows te draaien die aan de vereisten voldoet, is de Qualcomm Snapdragon X Elite met 45 tops.
Pardon? Er is nog geen hardware te krijgen met deze processor. Dus 'veel gebruikt' lijkt me sterk.
Uit: https://www.tomsguide.com...off%20for%20an%20imminent
During an earnings call, the CEO of Qualcomm, Cristiano Amon, confirmed that laptops sporting the Snapdragon X Elite will launch in “mid-2024.” Most interestingly, though, is the fact that Amon also said the proposed launch will coincide with the “next version of Windows,” which could be a big tip-off for an imminent
DvanRaai89 @Ferdinand Oeinck28 maart 2024 19:41
During an earnings call, the CEO of Qualcomm, Cristiano Amon, confirmed that laptops sporting the Snapdragon X Elite will launch in “mid-2024”.
Misschien zijn er nu al andere apparaten met deze chip? Net als die Mac Mini (die ene met een MA-serie Apple Sillicon SOC) die eigenlijk vooral voor ontwikkelaars bedoeld was?
Zomaar een gokje, volg de meest recente ontwikkelingen op het gebied van processors niet echt.

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 21:08]

Amarja 28 maart 2024 17:36
Mensen zouden een thuisserver moeten hebben die gelinkt aan telefoon en laptop dergelijke taken kan uitvoeren voor de gezinsleden/huisgenoten.

Trouwens, wat doet bijvoorbeeld een Nvidia rtx 3070 qua rekenkracht op dat gebied?
Verwijderd @Amarja29 maart 2024 12:26
Basismodellen draaien als die passen in het geheugen.
DanielChopin 28 maart 2024 15:59
"Scheelt dat in latency, betere prestaties en privacyvoordelen" Met andere woorden kost het ze gewoon veel minder geld aangezien het laten draaien op de cloud gewoon bakken met geld kost aan energie ed.
Vexxon @DanielChopin28 maart 2024 16:05
Dat is toch een heel legitieme keuze dan of zie ik dat verkeerd?
whiner @Vexxon28 maart 2024 16:12
Nee want de intentie is verkeerd om.
Als het niks zou kosten bij ze maar de performance is lokaal wel beter, dan hadden ze dit nooit bedacht.

Alleen omdat kosten baten nu negatief uitvalt, zelfs met het verkopen van onze data, wordt dit uit de hoge hoed getrokken.
Vexxon @whiner28 maart 2024 16:26
Het is misschien beide waar, het één sluit het andere niet uit namelijk.
De genoemde voorbeelden zijn waar:
- Het scheelt daadwerkelijk latency
- Het geeft betere prestaties
- en heeft daadwerkelijk privacyvoordelen

Wat @DanielChopin stelt zal logischerwijs ook waar zijn en was misschien wel de hoofdmotivatie zijn voor Microsoft om het lokaal te draaien,maar dat wil niet zeggen dat de genoemde voordelen daarmee onzin zijn
sweetdude @Vexxon28 maart 2024 19:26
Het is misschien beide waar, het één sluit het andere niet uit namelijk.
De genoemde voorbeelden zijn waar:
- Het scheelt daadwerkelijk latency
- Het geeft betere prestaties
- en heeft daadwerkelijk privacyvoordelen
Belangrijkste voordeel zwijgt intel liever over.
Zo krijgen ze meer inkomsten uitverkoop van nieuwe hardware. Als dadelijk de intel core ix 2025 versie aangekondigd wordt zou het mij niet verbazen als er polts een integrated NPU inzit. Of bij de volgende chipset voor moederborden.
cricque @Vexxon28 maart 2024 19:57
En voor MS minder kosten. Elk bedrijf zal altijd maximaal kosten proberen te drukken. En als je dat dan kan verkopen als een voordeel voor de klant, dan is dat mooi meegenomen. En er zijn meer voordelen voor de klant, uiteraard. Maar ik ben er 99% zeker van dat dit komt door de kosten.
Rogierd @whiner28 maart 2024 16:18
Heb je bewijs voor beide statements?
De eerste (performance) kan ik me nog inbeelden.
Maar de tweede het verkopen van de data is nog al een statement.
whiner @Rogierd28 maart 2024 18:50
Alsof dit zo raar is. De afgelopen jaren van Meta / facebook alweer vergeten? Nee er is (nog) geen bewijs maar dat is een kwestie van tijd.

Er zijn wel al genoeg schikkingen en boetes geweest als het gaat om privacy bij Microsoft.

zoals bv deze.

https://www.justice.gov/o...s-children-s-privacy-laws
oef! @whiner28 maart 2024 18:12
Wat is dit nu weer voor een redenering? Je gebruikt die ai zelf, waarom zou het dan niet op jouw systeem mogen?

Het is niet zo dat ze de ai op jouw systeem trainen.
Quintiemero @whiner28 maart 2024 18:14
Iedereen maakt zo’n financiële afweging, alles maar naar de cloud omdat ze alles in eigen beheer nooit kunnen betalen.
GoldenLeafBird @Vexxon28 maart 2024 19:24
De keuze hoeft niet verkeerd te zijn, maar hoe het gebracht wordt wel. Nu laat Microsoft het lijken alsof ze enkel en alleen doen om de gebruikerservaring te verbeteren, en dat daarmee de rekenkracht die ze naar de gebruiker afwenden bijzaak is. Als de hoofdzaak is om kosten aan hun kant te besparen vind ik dat je dat ook moet zeggen.
kimborntobewild @GoldenLeafBird29 maart 2024 05:58
Als de hoofdzaak is om kosten aan hun kant te besparen vind ik dat je dat ook moet zeggen.
Of dat de hoofdzaak is, weet ik niet.
Maar sinds wanneer wordt eerlijkheid gewaardeerd door CEO's van grote bedrijven?
Nee, voldoende eerlijkheid gaat er niet komen.
zenlord @Vexxon28 maart 2024 16:13
Inderdaad, en bovendien is er ook veel hardware over-gedimensioneerd - vele zakelijke laptops worden enkel gebruikt voor browsing / Office365 toestanden. Als je al die aanwezige kracht kan gaan optimaliseren, waarom zou je dan de nadelen van de cloud nog willen?

[Reactie gewijzigd door zenlord op 22 juli 2024 21:08]

The Realone @zenlord28 maart 2024 16:24
Huh, het artikel spreekt letterlijk over de uitdagingen qua hardware en dat er mogelijk een losse NPU nodig is om dit op te lossen. Dat hardware weliswaar soms over-dimensioneerd is heeft blijkbaar niet de oplossing.
zenlord @The Realone28 maart 2024 16:43
Je hebt gelijk - ik moet er over gelezen hebben en dus is mijn conclusie verkeerd.
The Realone @zenlord28 maart 2024 19:36
Ik ben wel benieuwd naar wat dit aan CPU performance trekt als het inderdaad zo is dat een losse NPU noodzakelijk geacht wordt. Je hebt namelijk gelijk dat veel kantoor PCs voor een groot deel idlen.
uiltje @The Realone29 maart 2024 22:37
Een CPU is niet heel geschikt voor dit soort operaties, mits de NPU niet in tenminste de die is geïntegreerd. En die NPU zal grotendeels parallel aan de CPU aan de slag gaan vermoed ik zo. Wordt straks misschien wel interessant om bepaalde opdrachten te offloaden naar een andere CPU. Kan ik de fan in de PC van mijn collega op afstand aanzetten :P
Rogierd @DanielChopin28 maart 2024 16:13
Ik heb al aan tafel gezeten met Microsoft en krijg binnenkort demo systemen met NPU (Surface Pro 10 & Surface Laptop 6) ben wel benieuwd of het merkbaar is.

Ik begreep dat een van de directe toepassingen te maken heeft met Teams:
Vervagen van de achtergrond, herkenning van personen en achtergrond geluid wegfilteren.
Tuurlijk kan dat nu ook wel, maar CPU en GPU worden dan belast terwijl dit door de NPU kan worden overgenomen. Uiteraard zal er nog wel meer zijn en zeker komen.
Overigens weet niet of dat met de huidige builds kan aangezien het een Microsoft Demo was.
dez11de @DanielChopin28 maart 2024 16:15
Qua energieverbruik valt het wel mee denk ik. De A17 van Apple haalt 35 tops. In een mobieltje.
Autisme_tech 28 maart 2024 16:11
Ik hoef geen copilot op mijn apparaten, het werkt ook prima zonder
Finraziel
@Autisme_tech28 maart 2024 17:54
Ik hoef geen auto, mijn paard brengt me overal naar toe waar ik wil komen.

Een collega op het werk is deel van een pilot groep die met copilot aan het experimenteren zijn en hij heeft het bv wel eens ingezet om meetings automatisch samen te vatten en actiepunten op te sommen en dat was verrassend nauwkeurig moet ik zeggen. En dat is maar een van vele mogelijke voorbeelden. Ik zit er persoonlijk ook niet op te wachten maar ik denk dat dat meer zegt over ons, ik ben het een bepaalde manier gewend en vind het wel prima zo... Maar dat gaat de toekomst niet tegenhouden. Het komt en het gaat absoluut veel veranderen.
FairPCsPlease @Finraziel28 maart 2024 19:15
Het is prima mogelijk om technologie te weigeren te gebruiken omdat je de nadelen ervan groter vindt dan de voordelen. De auto uit jouw voorbeeld is er zo één: ik hoef geen auto en heb geen rijbewijs gehaald omdat ik de nadelen van de milieubelasting van een auto in productie en gebruik groter vind dan de voordelen. Mijn fiets en OV brengen me waar ik wil komen. Niet overal, maar dat is de schuld van een slechte inrichting van het land sinds midden twintigste eeuw, toen de auto ruim baan kreeg en het openbaar schrikbarend verwaarloosd en gesloopt is (begin twintigste eeuw waren er véél meer steden en dorpen met treinstations en veel meer steden en dorpen met trams dan we nu hebben - en dat had ook zo kunnen blijven, als die keuze maar was gemaakt). Als ik de keuze heb, kies ik voor minder zware hardware en Windows waarin Copilot disabled is. Hopelijk wordt dat een configurabele optie.

[Reactie gewijzigd door FairPCsPlease op 22 juli 2024 21:08]

kimborntobewild @FairPCsPlease29 maart 2024 06:05
(begin twintigste eeuw waren er véél meer steden en dorpen met treinstations en veel meer steden en dorpen met trams dan we nu hebben - en dat had ook zo kunnen blijven, als die keuze maar was gemaakt).
Dat had gekund, als de burger het zou kunnen opbrengen om 2x zoveel belasting te moeten betalen.
StackMySwitchUp @kimborntobewild29 maart 2024 07:08
Onzin, als je de kosten van auto's en de daarbijkomende infra afzet tegen de kosten van OV dan zijn alle berekeningen in het voordeel van OV, dat kan haast niet anders, want 1 bus vervoert in zijn levensduur een veelvoud (in de orde van machten) van wat een personenauto vervoert, en dan gaan we het niet hebben over treinen (die minder onderhoud vergen, en zeer lang meegaan)

Momenteel is het OV waardeloos en wil ik alleen met de auto, maar als het nu net iets beter was, en net iets goedkoper dan had ik het wel geweten.
kimborntobewild @StackMySwitchUp29 maart 2024 12:45
Ik ben ook wel voor een beter/uitgebreider OV. Maar dat is wel erg duur.
Moet ergens van betaald worden. Je hebt het over kosten van auto's maar dat is toch niet iets wat de overheid betaalt? Dan moet je eerst bijv. door de overheid gemaakte auto's op de markt brengen (dan stem ik voor de Aptera).
Wat we wel kunnen doen is die 37,5 miljard in fossiele subsidies afschaffen en daar een deel van gebruiken voor het OV.
Ik heb trouwens gelezen dat een trein per passagier meer energie gebruikt dan een auto (per persoon, gemiddeld).
StackMySwitchUp @kimborntobewild29 maart 2024 15:33
Ja er zullen wat budgetten verschoven moeten worden, zo ook de stimulans voor EV (haha.. FML, ik rijd EV en begin het steeds minder leuk te vinden met al het gezeik rondom laadpalen en zonnepanelen/saldering)
En wat je kwijt bent aan infra voor auto's zal naar OV moeten. Ik reken daar ook de kosten van een auto voor de consument zelf bij op, want als het OV zo goed is dat je geen auto meer nodig hebt, dan valt er zomaar 200-500 euro per maand aan kosten weg

Even snel skimmend door een documentje van het RIVM zie ik dat het verbruik van een persoonskilometer in een trein in 2010 tussen de 0.6 (interciry) en 1 (stoptrein) MegaJoule/km ligt, en dat is met de treinbezetting van 2010, anno 2024 proppen ze veel meer sardientjes in zo'n blikkie.
1 MJ = 0.277 KWh
Mijn EV doet 0.18KWh/km gemiddeld
Benzineauto die 10l/100km rijdt doet 0.886 KWh/km
snaped1968 @StackMySwitchUp30 maart 2024 08:21
Duurste aan de OV is het personeel wat er werkt. Je kunt geen zinnige vergelijking maken als je niet alle kosten meeneemt. Dat betekent ook dat je de kosten van bruggen, wegen en viaducten moet meenemen, evenals de rails, seinpalen en bovenleidingen van het OV.
Lijkt mij bijna niet te doen.... dus ieder vergelijk is onzinnig en niet volledig.
CivLord @FairPCsPlease29 maart 2024 08:26
Je spreekt zezelf tegen.
Wanneer je voor het OV kiest, dan kies je voor vergelijkbare technologie als een auto, alleen anders toegepast en zonder jou als bestuurder.
Llopigat
@Finraziel29 maart 2024 00:46
Ik doe ook heel veel met copilot als test, maar ik moet zeggen dat ik de automatische samenvattingen het minst goed vind van alles dat copilot biedt.

Dit komt met name door de transcriptie die echt gewoon een afvalbak is, wellicht doordat we veel mensen hebben die niet Engels als moedertaal hebben. Maar vandaag sprak ik met een echte Brit en daar bakte de transcriptie ook geen hol van.

Dat gaat dan in Copilot en daar komt dan een vergaarbak onzin uit waar je u tegen zegt. Bovendien wijst hij in de actielijst altijd de acties toe aan degene die er over sprak, en niet over degene die het zou moeten doen.

In andere dingen zoals samenvatten, tekst schrijven, powerpoint formules maken is het al een stuk beter maar de teams integratie heeft nog een hoop werk nodig.
Finraziel
@Llopigat29 maart 2024 07:08
Wellicht dat het dan toevallig een keer goed ging hier, want de transcriptie van teams is hier normaal ook meer lachwekkend dan bruikbaar. Ik hoopte dat het betekende dat copilot niet die standaard transcriptie gebruikte maar dat die ook verbeterd was.
NotWise @Autisme_tech28 maart 2024 16:19
Ik doe van allerlei dingen met AI op dit moment, lokaal op de PC. Maar ik zit ook niet te wachten op Copilot die mijn hele machine gaat inventariseren. Bovendien zou ik niet weten wat ik er mee moet.
WigaDan @NotWise28 maart 2024 17:02
Copilot moet eerder weten wat het met de gebruiker moet zodat de gebruiker nog minder zelf hoeft na te denken. Je eigen ongevraagde virtuele assisent denk ik zo.
kimborntobewild @WigaDan29 maart 2024 06:01
Copilot moet eerder weten wat het met de gebruiker moet zodat de gebruiker nog minder zelf hoeft na te denken. Je eigen ongevraagde virtuele assisent denk ik zo.
De nieuwe versie van Clippit.
Altijd zo'n beetje het eerste wat ik uitschakelde na het installeren van Office, naast de uiterst irritante (en vertragende) rode boogjes onder typfouten.
GameNympho @WigaDan28 maart 2024 20:54
Laat ik nu liever nadenken.
Zodra er een oplossing voor komt om het van het systeem te verwijderen , is dat het eerste wat ik verwijder.
O wacht, laten we het Copilot vragen :P
BHD294 @Autisme_tech28 maart 2024 16:59
Idd zit er ook totaal niet op te wachten.
Voor mij hoeft al dat AI gebeuren niet.
Wil eerst eens rustig kijken wat de uitwerking en hoe het qua veiligheid is.
Dan kijk ik wel eens weer verder.
uiltje @Autisme_tech29 maart 2024 22:41
Het werkt beter met. Laat me een voorbeeld geven: laatst aan ChatGPT 4 gevraagd of het ding een VCARD en een ICALENDAR download zou willen maken van een mail bericht. Een paar seconden later had ik keurig twee download linkjes. Als je dat soort functionaliteit rechtstreeks in je mail client hebt, dan graag. En let op he, dat werkt ook als de mail signature in e.g. een plaatje zit.
Llopigat
28 maart 2024 16:11
Het voor CoPilot gebruikte GPT-4-Turbo model van OpenAI is volgens ook helemaal niet openbaar gemaakt. Als het naar PC's gedownload wordt, lekt het natuurlijk binnen een dag uit }) Zou wel tof zijn. Dan kan het wellicht ook aangepast worden en ongecensureerd gemaakt worden, en daar zou het een stuk waardevoller mee worden.

De mensen op huggingface zijn erg goed in het oncensureren van bestaande modellen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 21:08]

leuk_he 28 maart 2024 16:33
Ik had eigenlijk begrepen dat je vooral veel geheugen moet hebben om vooraf getrainde modellen te draaien.

Maar als preprocessing al lokaal gedaan kan worden, graag. Als je de capaciteit van alle pc die staan te idlen op het buro van de manager daarbij kunt gebruiken: nog mooier. Als MS dit wil gebruiken om NPU te schuiven... kan ook.

Het privacy facet is uiteraard belangrijk, je wilt niet dat je code per ongeluk lekt naar de concurrent die hetzelfde aanhet doen is. Stel je voor dat copilot je tijdelijke hardcoded TweakersApiKey=.. automatisch aanvult :X W
Waar ik nu werk is chatgpt ook geblockt ivm met gebrek aan IP bescherming als je naar de gratis modellen gaat.
kimborntobewild @leuk_he29 maart 2024 06:07
Het privacy facet is uiteraard belangrijk
Zeg maar essentieel, i.p.v. belangrijk.
CivLord @leuk_he29 maart 2024 08:31
De grootte van de vooraf getrainde modellen is vooral afhankelijk van de taken die de AI moet gaan verrichten.
Een redelijk algemeen model als ChatGPT heeft een omvangrijk model om alle mogelijke uitput te kunnen genereren. Copilot is meer een verzameling van kleine AI's die allemaal een specifieke taak hebben. Per taak is dan ook maar een (relatief) klein model nodig, dat minder geheugen nodig heeft.
uiltje @leuk_he29 maart 2024 22:44
Even dom als mijn werk dus. ChatGPT Enterprise kost natuurlijk geld, maar bevat wel die bescherming. Natuurlijk wel een US bedrijf, dus voor persoonsgegevens nog steeds gevaarlijk. Bij grotere bedrijven kan je natuurlijk zelf een systeem opzetten dat de getrainde modellen te draaien.
Rhaegar1 28 maart 2024 20:25
Ieder nieuws bericht over AI bevestigd mijn mening weer dat Tweakers tegenwoordig vooral bevolkt wordt door mensen die 20 jaar geleden Tweaker waren. Wat een rare redenaties zeg. Dit is toch gewoon een goed idee. Zeker voor Tweakers is dit ideaal. Deze actie van microsoft stimuleert en geeft and Intel, Qualcomm etc. Een bepaalde hardware performance om op te mikken. Dat geeft ontwikkelaars van open source AI modellen weer een duidelijk doel om naar te ontwikkelen voor lokale modellen. Het feit dat mensen ook lokaal de hardware hebben om opeens source AI te draaien voorkomt weer dat Microsoft ern 365 abo aan iedereen kan slijten zonder alternatief.
kimborntobewild @Rhaegar129 maart 2024 06:12
Het feit dat mensen ook lokaal de hardware hebben om opeens source AI te draaien voorkomt weer dat Microsoft ern 365 abo aan iedereen kan slijten zonder alternatief.
Ik verwacht dat je zo'n 365 abo nodig hebt om het te kunnen draaien. Of anders binnenkort.
Rhaegar1 @kimborntobewild29 maart 2024 12:44
Je begrijpt mijn punt niet. Als de hardware om AI redelijk efficiënt lokaal te draaien wijd verspreid is, wat Microsoft hiermee stimuleert, dan is het gevolg dat open source initiatieven van kleinere partijen die volledig lokaal draaien een veel meer valide alternatief zijn. Omdat zij ook profiteren van de lokale hardware. Dat geeft Tweakers dus de mogelijkheid om een Microsoft abo Dus gewoon te negeren en lekker zelf met AI te prutsen.

Zonder Microsoft die lokaal pushed is de kans groot dat consumenten hardware veel minder capabel en bel minder snel goed bruikbaar zou zijn

[Reactie gewijzigd door Rhaegar1 op 22 juli 2024 21:08]

TIMBERWOLFS 28 maart 2024 22:56
ik vind copilot nog steeds onzin en zal hier in de vuilnis komen .
ik wil w 11 zonder onzin waar ik toch nooit wat mee doe
kimborntobewild @TIMBERWOLFS29 maart 2024 06:14
ik vind copilot nog steeds onzin en zal hier in de vuilnis komen .
ik wil w 11 zonder onzin waar ik toch nooit wat mee doe
Ik wil helemaal geen Win11. Bij Win10-Education kon je telemetry in het register nog op 4 zetten. Een Win11-Education kan ik niet kopen.
uiltje @TIMBERWOLFS29 maart 2024 22:48
Als je een OS zoekt zonder onzin ben je bij Windows 11 sowieso aan het verkeerde adres als je het mij vraagt. Ik ben echt geen hater en draai Windows 11 op mijn laptop, maar het kostte me veel te veel tijd om de meeste rommel er weer uit te halen en dan is er nog steeds te veel over.
Roel1966 28 maart 2024 23:20
Ik erger mij steeds meer aan die AI flauwekul zoals vooral ook in Microsoft 365 en vooral dan Word wanneer je gewoon aan het typen bent. Soms worden woorden geeneens afgemaakt en moet je de spatiebalk indrukken wil je het complete woord zien. Of dat soms complete regels even verdwijnen door al dat voorspellende gedoe, word er een beetje knetter van.
Llopigat
@Roel196629 maart 2024 00:47
Dat is geen AI, dat is gewoon een woordenlijst net zoals op je mobieltje. Dat zet ik ook altijd meteen uit net zoals de spellingscontrole en grammatica.

De Copilot AI in MS office moet je flink voor betalen (30 euro per maand).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 21:08]

Roel1966 @Llopigat29 maart 2024 19:57
Dat is geen AI, dat is gewoon een woordenlijst net zoals op je mobieltje.
Nee het is niet de spellingchecker want die zet ik ook altijd al standaard uit want dat is ook zo rampzalig ja. Maar als ik in taakbeheer kijk dan staat daar een of andee AI host die ik eens uitgeschakeld heb. Daarna is dat probleem weg dus toch duidelijk iets van AI.

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