Gerucht: Apple-medewerkers die Vision Pro maakten werken nu aan vouwbare iPhone

Apple zou begin 2027 een vouwbare versie van de iPhone willen uitbrengen. Het bedrijf zou medewerkers die bezig waren met de Vision Pro-VR-headset, nu op het project van de vouwbare iPhone hebben gezet.

De stap moet de ontwikkeling van de vouwbare iPhone stimuleren, meldt Digitimes. De vouwbare iPhone zou al zijn uitgesteld, want terwijl hij in eerste instantie eind 2026 op de markt moest komen, meldde Alphabiz onlangs al dat die releasedatum is opgeschoven naar begin 2027. De Vision Pro kwam in februari uit in de VS.

Er gaan al jaren geruchten over een vouwbare iPhone. Zo zouden er al eerste prototypes zijn. Apple heeft er zelf nog niets over gezegd. Het werkt naar verluidt al jaren aan vouwbare iPhones en zou sinds 2018 stilaan bezig zijn met de ontwikkeling. Het techbedrijf zou ook met een leverancier in Azië in gesprek zijn voor onderdelen voor twee iPhone-foldables van verschillende groottes. Concurrenten op de smartphonemarkt hebben vrijwel allemaal al vouwbare smartphones in het assortiment. Marktleider Samsung heeft die sinds 2019.

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