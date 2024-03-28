Gerucht: Apple-medewerkers die Vision Pro maakten werken nu aan vouwbare iPhone

Apple zou begin 2027 een vouwbare versie van de iPhone willen uitbrengen. Het bedrijf zou medewerkers die bezig waren met de Vision Pro-VR-headset, nu op het project van de vouwbare iPhone hebben gezet.

De stap moet de ontwikkeling van de vouwbare iPhone stimuleren, meldt Digitimes. De vouwbare iPhone zou al zijn uitgesteld, want terwijl hij in eerste instantie eind 2026 op de markt moest komen, meldde Alphabiz onlangs al dat die releasedatum is opgeschoven naar begin 2027. De Vision Pro kwam in februari uit in de VS.

Er gaan al jaren geruchten over een vouwbare iPhone. Zo zouden er al eerste prototypes zijn. Apple heeft er zelf nog niets over gezegd. Het werkt naar verluidt al jaren aan vouwbare iPhones en zou sinds 2018 stilaan bezig zijn met de ontwikkeling. Het techbedrijf zou ook met een leverancier in Azië in gesprek zijn voor onderdelen voor twee iPhone-foldables van verschillende groottes. Concurrenten op de smartphonemarkt hebben vrijwel allemaal al vouwbare smartphones in het assortiment. Marktleider Samsung heeft die sinds 2019.

Terugkijken: videoreview van de Galaxy Z Fold5

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-03-2024 15:53 66

28-03-2024 • 15:53

66

Lees meer

Apple iPhone 15

vanaf € 659,90

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 15 Pro

vanaf € 1.124,95

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

'Apple brengt eerste vouwbare iPhone mogelijk in 2026 uit'
'Apple brengt eerste vouwbare iPhone mogelijk in 2026 uit' Nieuws van 24 juli 2024
Apple iPhone 14

vanaf € 609,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 13

vanaf € 525,90

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Gerucht: Apple start eind 2025 met massaproductie 20,3"-foldable
Gerucht: Apple start eind 2025 met massaproductie 20,3"-foldable Nieuws van 6 mei 2024
Kuo: Apple gaat minder Vision Pro-headsets maken vanwege minder vraag
Kuo: Apple gaat minder Vision Pro-headsets maken vanwege minder vraag Nieuws van 24 april 2024
'Samsung brengt Galaxy AI-functies ook naar toestellen uit 2022'
'Samsung brengt Galaxy AI-functies ook naar toestellen uit 2022' Nieuws van 13 april 2024
Bloomberg: Apple werkt aan robots voor in huis
Bloomberg: Apple werkt aan robots voor in huis Nieuws van 4 april 2024
Apple brengt functie voor samen kijken naar video en games voor Vision Pro uit
Apple brengt functie voor samen kijken naar video en games voor Vision Pro uit Nieuws van 2 april 2024
Ming-Chi Kuo: vouwbare 20"-MacBook verschijnt in 2027
Ming-Chi Kuo: vouwbare 20"-MacBook verschijnt in 2027 Nieuws van 7 maart 2024
Gerucht: Apple heeft eerste prototypes van vouwbare iPhones geproduceerd
Gerucht: Apple heeft eerste prototypes van vouwbare iPhones geproduceerd Nieuws van 8 februari 2024
Renders tonen Motorola razr 2023 met scherm aan de voorkant met drie gaten
Renders tonen Motorola razr 2023 met scherm aan de voorkant met drie gaten Nieuws van 22 februari 2023
Meer producten en artikelen
Smartphones Apple iPhone

Reacties (66)

-Moderatie-faq
66
53
23
0
0
23
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Llopigat
28 maart 2024 16:02
Niet aan de Vision Pro 2? Dat verbaast me wel. Neem aan dat die toch inmiddels ook al wel in ontwikkeling is.
cariolive23 @Llopigat28 maart 2024 16:43
Voor doorontwikkelen heb je vaak minder mensen nodig en mogelijk ook andere kwalificaties. Er wordt vast wel gewerkt aan de VP2, ze gaan de VP echt niet anno 2024 al uitfaseren.
Earth_Apple @Llopigat29 maart 2024 09:47
Zal me niet verbazen dat de Vision Pro 2 inmiddels alweer bijna uitontwikkeld is, daar willen ze waarschijnlijk goed op doorpakken nu er nog een hype is.
LOTG 28 maart 2024 16:14
Lijkt mij erg vreemd, waarom zouden die mensen niet meer aan een Vision systeem werken? Er zou sowieso nog een goedkopere versie komen en er is nog genoeg te doen voor een V2.

Nu is werknemers een erg breed woord, en het kan om verschillende functies gaan maar het proeft op deze manier dat er minder effort in de Vision gestoken gaat worden (lager pitje?). Misschien eerst kijken of ze er nog een succes van kunnen maken?
Verdant @LOTG28 maart 2024 21:21
Ik neem aan dat Apple echt wel doorgaat met het ontwikkelen van de Vision Pro, maar als de basis goed is heb je wellicht niet meer zo'n groot team nodig. Dan kun je met een kleiner team doorontwikkelen op basis van het huidige model.

Vergelijk het met een huis. Bij de initiële bouw heb je een legertje aan specialisten nodig voor allerlei verschillende dingen, van het storten tot de fundering tot het plaatsen van de keuken. Maar als je dan na een jaar of 10 een nieuwe keuken wil, heb je alleen een paar monteurs en eventueel een loodgieter nodig. Met een Vision Pro 2 die sterk voortborduurt op de huidige Vision Pro zal dat niet anders zijn.
ironic6925 28 maart 2024 17:14
Gerucht hier, gerucht daar...tsja. Het regent tegenwoordig geruchten over waar Apple al dan wel of niet mee bezig zou zijn. Niet in de laatste plaats de wereld ingelopen door de "betrouwbare bron" Gurman. In dit geval is de bron dan Digitimes "die het ook eerder al bij het rechte eind hebben gehad".
De meeste geruchten vind ik eerlijk gezegd nogal voor de hand liggen. Uiteraard zal Apple bezig zijn met iets opvouwbaars. Of dat gaat uitkomen en vooral hoe dat is nog maar de vraag. En of dat personeel is dat zich met de Vision heeft bezig gehouden zou me dan weer een rotzorg zijn. In ieder geval hoop ik dat het net als bij Samsung een iPhone of iPad naast de reguliere lijn is en niet als vervanging van want ik ben echt (nog) geen fan van vouwbare schermen. Ik heb een collega met een Samsung Flip en die moet om de zoveel maanden een nieuwe screenprotector laten installeren omdat die loslaat op de vouw. En de crease wordt steeds beter maar ik zou me er nog steeds aan storen.
Strebor 28 maart 2024 15:58
Heel benieuwd of een scharnier, die lastig stofvrij en waterdicht te maken is, door de strenge keuring van Apple heen weet te komen zodat consumenten het ooit kunnen kopen. Ik denk het niet.
Vicje @Strebor28 maart 2024 16:04
Herinnert u zich nog het butterfly toetsenbord?!
Strebor @Vicje28 maart 2024 17:03
Jazeker. En Apple waarschijnlijk ook. Net als Antennagate.

De iPhone is veruit hun grootste cash cow. Die is nu zo goed als water- en stofdicht. Dat zullen ze zo willen houden, lijkt mij. Die eigenschappen zou ik absoluut niet willen inleveren voor een vouwbare iPhone.

Wellicht voor de iPads, waarbij waterdichtheid iets minder speelt, is er toekomst voor een vouwbaar model. Maar dan komen we uit op het andere punt van vouwbare schermen: Hoe kwetsbaar het stukje scherm is bij de vouw. Ik heb nog geen vouwbaar scherm gezien dat niet na een tijd duidelijk aangetast is door het vouwen. Nee dank je. Daar pas ik ook voor.
hiostu @Strebor28 maart 2024 16:08
Als ik de videos van Louis Rossmann moet geloven dan is die keuring bij Apple niet zo heel streng. Genoeg basale problemen in het verleden geweest met hun producten. Scharnieren in MacBooks, toetsenbord problemen, manier van solderen, "unibody" elementen die loslieten, antenna gate.
nms2003 @Khalid.28 maart 2024 20:12
Als je dan iets roept wat totaal onzinnig bleek wees dan in ieder geval accuraat; “bendgate” was ten tijde van de iPhone 6, niet de 7 en ook niet de 6S. Zelf sinds dag 1 een iPhone 6 gehad en er nooit last van gehad. Pas na 3,5 jaar verving ik mijn 6 en dat was meer om een betere camera dan om de rest van de telefoon.
john milton @nms200330 maart 2024 00:47
Mijne is zelfs bijna 5 jaar meegegaan. Geen centje pijn op dat vlak.
carpebios 28 maart 2024 16:02
Dit gerucht komt iedere x periode terug. Waarom zouden die niet aan een upgrade werken voor de huidige Vision Pro?
garriej @carpebios28 maart 2024 16:06
Omdat een nieuw product ontwikkelen meer mankracht kost dan een product doorontwikkelen.
redzebrax @garriej28 maart 2024 20:15
Dat hangt er toch een beetje vanaf, Vision Pro is nu ook niet direct doorontwikkeld, er vallen nog heel wat hordes te nemen, het lijkt eerder dat Apple zijn prioriteiten nu elders zet, moest het gerucht enige waarheid bevatten, geruchten zijn wat ze zijn soms ook om aandelen in een (verkeerde) richting te sturen.

[Reactie gewijzigd door redzebrax op 23 juli 2024 06:46]

Coolstart @carpebios28 maart 2024 22:24
Er bestaat zo’n fenomeen als ‘dream team’. Een geselecteerde en getalenteerde groep van mensen uit de 1000 die iets nieuw uit de grond kunnen stampen maar gedemotiveerd worden ze enkel nog maar kleine wijzigingen kunnen maken zoals een nieuwe soc.

Ze zijn vaak goed betaald, zeldzaam, zeer energiek, getalenteerd, soms weggepikt bij andere bedrijven en je wil ze op de next best thing zetten ipv dat ze door saaiheid afgesnoept worden door concurrenten.

Wil je ze houden, zet ze op iets anders. Laat nieuw geweld de vision pro 2 uitwerken.
carpebios @Coolstart28 maart 2024 22:26
Ik denk dat zo'n Folded telefoon niet echt een nieuwe uitdaging is, daar zijn er al vele van, en laten we wel wezen, zo veel valt daar niet aan te winnen, hij moet vouwbaar zijn... dat is het dan. Wel benieuwd naar de markt voor zo'n telefoon. Natuurlijk roepen degene die hem willen dat het een toevoeging zou zijn, maar ik ben benieuwd naar de cijfers, hoeveel % van de iPhone zou zo'n vouwbare dan zijn. In mijn bubbel zou n iemand hem hoeven.
Atmosfeer @carpebios29 maart 2024 01:11
Misschien is ie wel uitrolbaar...
Jan Onderwater 28 maart 2024 15:55
Volgens mij gaat dit gerucht al wat meer dan een paar jaar rond.
L2GX 28 maart 2024 16:56
Daarom breekt dat glas dus!
sircampalot 28 maart 2024 22:07
Die vouwbare iphones zijn er toch al heel lang? :+
RetepV 29 maart 2024 11:52
Ik zie er nog geen voordeel van.

Pas als ze een vouwphone maken die opgevouwen net zo dik is als opengeklapt, zal ik een "wow!" uiten. :P
antonyv 2 april 2024 13:49
Mijn persoonlijke mening:
Ik snap niet dat Apple echt bezig is met een vouwbare iPhone.
Eerst schrappen ze de SE om die vervolgens weer te gaan produceren, drie jaar of zo later.
En nu willen ze een vouwbare iPhone maken?
Ik vraag me werkelijk of dat lukt naar Apple kwaliteits-eisen, en ten tweede of daar echt wel vraag naar is.
Ik ken werkelijk NIEMAND in mijn buurt die een vouwbare mobiel heeft. Geen enkele collega, geen enkel familie-lid of vriend. Dus ja, of eht ligt aan mijn omgeving of het is gewoon niet gewild, en dat laatste denk ik.
Ik wil gewoon echt niet zo'n vouwbare telefoon, ik zou echt niet weten waarom en ik kan me niet voorstellen dat dat een verkoopsucces wordt. Maar we gaan het zien.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.