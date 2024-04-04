Bloomberg: Apple werkt aan robots voor in huis

Apple werkt in het geheim aan robots voor in huis. Dat stellen anonieme bronnen tegenover Bloomberg. Volgens het Amerikaanse persbureau gaat het om een robot die gebruikers door het huis heen kan volgen.

Ook zou Apple werken aan een tafelachtig apparaat, dat robotics gebruikt om een display te draaien, aldus Bloomberg. Het idee achter dat apparaat is dat het de hoofdbewegingen van een persoon na kan doen, bijvoorbeeld tijdens een gesprek via FaceTime. Daarnaast krijgt het apparaat een feature waarmee op een specifiek persoon in een groep ingezoomd kan worden tijdens een videogesprek.

Volgens Bloomberg waren topmensen bij Apple jaren geleden al geïnteresseerd in deze robot, maar waren ze het niet eens over of de ontwikkeling ervan doorgezet moet worden. Zij vragen zich af of consumenten wel voldoende willen betalen voor een dergelijke robot. Bovendien vormt het gewicht van de robotmotor boven op een smalle standaard een flinke technische uitdaging.

Verder stellen de bronnen dat Apple werkt aan AI-algoritmes waarmee robots door de 'rommelige huizen' van gebruikers kunnen navigeren. Ook zouden er plannen zijn geweest om robots te maken die kunnen helpen bij huishoudelijke taken als de afwas. Dat plan is echter in de ijskast gezet, vanwege 'uitzonderlijk ingewikkelde technische uitdagingen'.

De ontwikkeling van de robots zit nog in een zeer vroeg stadium. Het is dan ook niet duidelijk of de robots ooit daadwerkelijk aan Apple-gebruikers verkocht worden. Ook over een eventuele tijdlijn is niets bekendgemaakt.