Bloomberg: Apple werkt aan robots voor in huis

Apple werkt in het geheim aan robots voor in huis. Dat stellen anonieme bronnen tegenover Bloomberg. Volgens het Amerikaanse persbureau gaat het om een robot die gebruikers door het huis heen kan volgen.

Ook zou Apple werken aan een tafelachtig apparaat, dat robotics gebruikt om een display te draaien, aldus Bloomberg. Het idee achter dat apparaat is dat het de hoofdbewegingen van een persoon na kan doen, bijvoorbeeld tijdens een gesprek via FaceTime. Daarnaast krijgt het apparaat een feature waarmee op een specifiek persoon in een groep ingezoomd kan worden tijdens een videogesprek.

Volgens Bloomberg waren topmensen bij Apple jaren geleden al geïnteresseerd in deze robot, maar waren ze het niet eens over of de ontwikkeling ervan doorgezet moet worden. Zij vragen zich af of consumenten wel voldoende willen betalen voor een dergelijke robot. Bovendien vormt het gewicht van de robotmotor boven op een smalle standaard een flinke technische uitdaging.

Verder stellen de bronnen dat Apple werkt aan AI-algoritmes waarmee robots door de 'rommelige huizen' van gebruikers kunnen navigeren. Ook zouden er plannen zijn geweest om robots te maken die kunnen helpen bij huishoudelijke taken als de afwas. Dat plan is echter in de ijskast gezet, vanwege 'uitzonderlijk ingewikkelde technische uitdagingen'.

De ontwikkeling van de robots zit nog in een zeer vroeg stadium. Het is dan ook niet duidelijk of de robots ooit daadwerkelijk aan Apple-gebruikers verkocht worden. Ook over een eventuele tijdlijn is niets bekendgemaakt.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-04-2024 08:42
57 • submitter: eprillios

04-04-2024 • 08:42

57

Submitter: eprillios

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Reacties (57)

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PrimusIP 4 april 2024 09:30
Dit soort berichten zijn weer niet toetsbare geruchten. En als het waar is, wat zegt dit? Apple die in R&D ook naar robotica aan het kijken is? Dat had ik ook wel zonder een 'anonieme bron' kunnen bedenken.
Apple is met zoveel dingen bezig. Ze moeten het juist van R&D hebben. En dan uit al die vele ideeën en tests komen er uiteindelijk een paar producten uit die in een vorm wellicht de markt op komen.

En dan heb je mede-tweakers die op zo'n vaag anoniem R&D gerucht reageren alsof dit een officieel Apple persbericht is...
WillySis @PrimusIP4 april 2024 10:19
Het klinkt inderdaad meer als een hersenspinsel waar misschien af en toe eens een paar medewerkers aan mogen werken.
Als tijdslijn mag je gerust Sint Juttemis invullen.
SirMemeAlot @PrimusIP4 april 2024 13:31
Net zoals sinds November 2023 de nieuwe ipad AIR en Pro al zouden uitkomen en er wss een M3 in de Pro zit :+ .

En dan hier ook nog serieus op reageren dat iets mee of tegenvalt.
MitchellB1995 @SirMemeAlot5 april 2024 00:32
En ik wacht al sinds 2017 op AirPower!

- Ja, ik weet dat deze er nooit komt en geannuleerd is door Apple.
machiel @PrimusIP4 april 2024 15:16
Inderdaad een gerucht van niks. Ik hou sowieso niet van het hele geruchten gebaseerde verdienmodel maar dit is niet eens een sappig gerucht met een specifiek idee of product.
tw_gotcha 4 april 2024 09:33
Ik vraag me af of een robot veel meer een functie van eenzaamheid verlichten kan vervullen. Zoals een huisdier. Die huishoudelijke taken kunnen handig zijn voor mensen die dat zelf niet kunnen, maar dat lijkt me een hele specifieke markt.
Robbierut4 @tw_gotcha4 april 2024 10:04
Die huishoudelijke taken kunnen handig zijn voor mensen die dat zelf niet kunnen, maar dat lijkt me een hele specifieke markt.
Niet kunnen of niet willen?

Vroeger deed iedereen de was, de afwas en het stofzuigen zelf. Nu is de wasmachine praktisch een eerste levensbehoefte, heeft bijna iedereen een afwasmachine en de robotstofzuiger is steeds normaler, het liefst nog inclusief dweil functie.

Denk dat genoeg mensen grof geld betalen voor een robot die kan afstoffen en schoonmaken, zodat ze na het werk thuis komen in een schoon huis.
david-v
@Robbierut44 april 2024 10:36
Denk dat genoeg mensen grof geld betalen voor een robot die kan afstoffen en schoonmaken, zodat ze na het werk thuis komen in een schoon huis.
Het is een simpele rekensommetje, wat kost een schoonmaker per week? iets van €40? Dat is al ruim €2000 per jaar. Als je een robot in huis hebt die 70% van de taken van een schoonmaker kan overnemen (afstoffen/stofzuigen/dweilen?) Ik denk dat je inclusief afschrijving en elektra kosten toch wel in de buurt van max €6000 uitkomt voor een robot om niet duurder uit te zijn.
tw_gotcha @david-v4 april 2024 12:41
Ik denk dat een robot met onboard ai en accu etc, die zo subtiel werk kan doen in de buurt van een middenklasser komt. Die gaat vast een jaar of 10 mee,dus kost misschien wel evenveel (puur speculatie natuurlijk). Ik huur liever iemand in.
david-v
@tw_gotcha4 april 2024 13:02
Ik moet de eerste robot zien die een opentrap kan stofzuigen. zelfs probleemloos een (spiraal)opentrap oplopen zie ik al als een uitdaging voor een robot.

Ik zou er best wel wat voor over hebben, maar ik vrees dat ik al met pensioen ben voordat het zover is (en betaalbaar).
treative @david-v4 april 2024 16:42
Dan kan je lekker genieten van een schone trap tijdens je pensioen.
tw_gotcha @david-v4 april 2024 16:46
precies, lijkt me wel gaaf, maar daarom denk ik eerder als een robot met een goed large laguage model als middel tegen eenzaamheid, ipv een android die kan stofzuigen.
tw_gotcha @Robbierut44 april 2024 12:38
Als je gehandicapt bent of heel oud en dementerend bedoel ik. Overigens deed niet iedereen de was, alleen de vrouwelijke helft van de bevolking.Dat zal nu nauwelijks anders zijn behave als je alleen woont.
Als je grof geld betaalt voor een robot voor het huihouden,kun je beter iemand inhuren voor die klussen. Dan kun je van tijd tot tijd afspreken of er iets extras moet gebeuren. Dat kost mij in ieder geval een paar duizend per jaar en werkt naar volle tevredenheid voor beide partijen.
david-v
@tw_gotcha4 april 2024 10:25
Ik vraag me af of een robot veel meer een functie van eenzaamheid verlichten kan vervullen
Ik denk dat de huidige LLM AIs daar heel goed in zouden passen. Genoeg mensen die zo eenzaam zijn dat een praatje, al is het met een AI, wellicht enige hulp kan bieden. En dan niet geschreven maar gesproken uiteraard. Het lost het probleem van eenzaamheid niet op, maar misschien verlichten zoals je zelf zegt.
isomis 4 april 2024 08:55
Wat een nieuwsbericht. Wij van wc-eend zijn bezig met een robot-eend, maar ook weer niet. Er zijn wel mensen geinteresseerd, maar ook weer niet. Kortom, we weten eigenlijk zelf ook niet waarmee wij bezig zijn.
Frame164 4 april 2024 08:57
Geheim... Anoniem. Best wel makkelijk om een business site als Bloomberg te runnen. Als er geen nieuws is maak je het. En als het dan niet waar blijk te zijn is gaan mensen weer klagen over Apple omdat die "weer" niet leveren wat was aangekondigd, want tegen die tijd is al vergeten dat het oorspronkelijke nieuwsbericht op drijfzand is gebaseerd.
psdata 4 april 2024 10:23
Zou men zo'n model voor ogen hebben :)
https://fulinrobots.nl/product/bellabot/
Zag ze afgelopen jaar bij verschillende pizza restaurant (oostenrijk en Italy) live aan het werk.
deden hun werk gestaag zonder mopperen :)
en voor kleine kinderen een aardig Eye-catcher
En dan ook nog "Nederlands" fabrikaat.

[Reactie gewijzigd door psdata op 24 juli 2024 21:13]

Verwijderd 4 april 2024 09:08
Ik zie hem al aankomen - Killed by Apple

Niet om Apple te bashen hoor, mijn vrouw en ik zijn al jaren gek van Apple producten :)
Thekilldevilhil @Verwijderd4 april 2024 09:39
Wat een rare site. De site lijkt op het eerste gezicht te suggereren dat het gaat op producten die niet goed gnoeg waren en daarom stop gezet zijn, een beetje het "killed by Google" alternatief. Als ik zo snel scan zie ik in 2023 "My Photo Stream" als laatste gestopte service, met de een na laatste "Aperture" in 2015...? De killed by Google laat voornamelijk zien dat Google een beetje een ADHD bedrijf is zonder gerichte focus en toekomst plan.

Bijna alle producten die worden genoemd vallen onder de catagorie EOL hardware. Op basis daarvan snap ik ook niet helemaal wat je met je comment wilt zeggen..? Dat Apple deze robot uitbrengt, 10 jaar van update gaat voorzien en daarna de hardware EOL verklaard?

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 24 juli 2024 21:13]

SgtElPotato @Thekilldevilhil4 april 2024 10:35
Die site laat alleen maar zien wanneer Apple is gestopt met het verkopen van producten (en het stoppen van enkele software services). De ondersteuning loopt gewoon nog door voor vele producten. Beetje rare site inderdaad..
JDx 4 april 2024 08:45
Die je fysiek volgt? Dus zoals dat robotje van de game Stray? :D
loekf2 @JDx4 april 2024 08:59
Als Apple humor heeft wordt het een robot zoals Wheatley in Portal.
Oon @loekf24 april 2024 09:07
Die kan zichzelf alleen niet voortbewegen, en het verschil tussen een robot en een slimme luidspreker/display is juist dat een robot ook beweegt
MagicByte @loekf24 april 2024 09:57
Of zoals Sheldon... een rond rijdende robot met een iPad erop geplakt als gezicht :D
Dark Angel 58 @MagicByte4 april 2024 11:33
Of zoals Sheldon... een rond rijdende robot met een iPad erop geplakt als gezicht :D
Dan faal je enorm... hoe ga je omhoog klimmen zoals een trap :P
En nee we hebben geen lift :')

Geef mij maar een humanoid Cylon (AI met bewustzijn), zoals Caprica Six :P

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 24 juli 2024 21:13]

Royale de Luxe @Dark Angel 584 april 2024 13:48
Technisch gezien is zij geen Cylon maar een Engel... . Dat is ook een van de redenen dat ze enkel zichtbaar is voor Baltar. Maar ik snap je voorliefde voor zo een leuk pakket!
M0otje 4 april 2024 08:46
Met deze berichten mis ik de tijd waarin Steve Jobs regeerde.
lenwar
@M0otje4 april 2024 08:48
Dus als het toch niet goed werkt: “You’re looking at it wrong!!” ;)
Donstil
@M0otje4 april 2024 09:25
Met deze berichten mis ik de tijd waarin Steve Jobs regeerde.
Steve zei in interviews dat hij net zo trots was op de producten die uitkomen als de producten die niet uitkomen.

De auto en mogelijk dit robotje lijken in de tweede categorie te vallen.
1Mark @M0otje4 april 2024 10:58
Tja, de technologie staat toch wel voor een kantelpunt naar meer complexe vorm van 'personal computing' dan een iMac, iPod of iPhone...

Ik denk dat Steve ook al een tijdje aan het praten zou zijn over AI en robotics
Vexxon 4 april 2024 08:54
Als je ziet dat de Vision Pro al 3500$ kost dan durf ik niet eens te gokken hoeveel ze hiervoor gaan vragen.
MR_VIPER 4 april 2024 08:58
Voor de mensen die ook wel eens kinderfilms kijken. Op Netflix staat 'the Mitchels vs the Machines'.
The Mitchels vs The Machines

Toen ik het bericht las moest ik meteen hieraan denken.

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