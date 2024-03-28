Alliantie van webontwikkelaars roept EU op om in-appbrowsers te verbieden

De Open Web Advocacy, een alliantie van webontwikkelaars, heeft de Europese Commissie opgeroepen om in-appbrowsers te verbieden. Apps moeten de door gebruikers gemaakte keuze voor een standaardbrowser respecteren, vinden zij.

Sommige apps openen links in een in-appbrowser die ze zelf hebben gemaakt en daarin injecteren ze JavaScript om data bij te houden, meldt de OWA. Onder meer van TikTok is dat al een paar jaar bekend, net als van Instagram en Facebook. Het is onbekend welke apps allemaal JavaScript injecteren in een in-appbrowser.

Apps moeten de keuze voor een standaardbrowser van gebruikers respecteren, vindt de organisatie van webontwikkelaars. Door links te openen in een in-appbrowser, gaan apps in tegen de DMA-regels om die keuze bij gebruikers te leggen, vinden ze. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op het verzoek.

Er zijn oplossingen voorhanden. Zo heeft Android een functie die Custom Browser Tabs heet en die links in de app opent, maar dat kan met de browserengine van de standaardbrowser die de gebruiker gekozen heeft. Appontwikkelaars kunnen er nu nog voor kiezen om daarvoor een eigen browser te gebruiken, maar de EU zou Google ertoe kunnen dwingen om die keuze weg te halen. Dat maakt ook het injecteren van JavaScript onmogelijk. Onder de DMA heeft onder meer Apple Safari in iOS verwijderbaar gemaakt en het besturingssysteem een keuzescherm gegeven.