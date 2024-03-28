Samsung brengt 'Galaxy AI'-upgrade voor S23 uit in Benelux

Samsung heeft de One UI 6.1-upgrade met Galaxy AI-functies uitgebracht voor Galaxy S23-gebruikers in de Benelux. Veel tweakers melden sinds donderdagochtend dat ze de upgrade binnenkregen.

Vanaf donderdagochtend vroeg zeiden gebruikers op GoT dat ze de upgrade op hun telefoon zagen binnenlopen. De al eerder aangekondigde upgrade brengt veel van de functies die eerder dit jaar uitkwamen voor de Galaxy S24, naar de S23.

Het gaat onder meer om Circle To Search, waarbij gebruikers op het scherm iets kunnen omcirkelen en direct daarop kunnen zoeken via Google. Ook richt Galaxy AI zich op vertalingen van onder meer telefoongesprekken en elementen in video's. Daarnaast kan de software audio-opnames transcriberen en samenvatten, webpagina's samenvatten en objecten op foto's verplaatsen. De S23 is vorig jaar uitgekomen.

Samsung heeft nog niet gezegd of de functies ook naar oudere telefoons komen, ook al zouden die ze kunnen draaien. De fabrikant stelt de functies nu kosteloos beschikbaar, maar Samsung zou gebruikers na 2025 mogelijk willen laten betalen voor Galaxy AI-functies.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-03-2024 10:01 38

28-03-2024 • 10:01

38

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Reacties (38)

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Autisme_tech 28 maart 2024 10:15
Wat ik me afvraag is of het wel echt AI is of gewoon algoritmes? Want bij mijn weten heb je voor echte AI nog steeds een heel datacentrum nodig
Koldur @Autisme_tech28 maart 2024 10:21
Veel wordt remote gedaan, betekent dus dat die AI ook jouw zoekopdrachten zal gebruiken om te leren. Wel iets om rekening mee te houden, geen gevoelige data hiervoor gebruiken.
Er is ook een optie om alles lokaal te houden, maar dan is de functionaliteit aardig beperkt met de reden die jij aanhaalt.
Highland @Koldur28 maart 2024 11:11
Ik heb vooralsnog de instellingen op 'lokaal' gezet. Eerst maar eens in het dagelijks gebruik kijken hoe vaak ik er tegen aan loop dat ik de koppeling met internet nodig heb.

Binnen het bedrijf wordt veel aandacht besteed aan awareness-trainingen, maar vraag me af hoeveel collega's vervolgens dingen via hun telefoon opzoeken waarbij ze dit soort deuren open laten staan.
_Pussycat_ @Autisme_tech29 maart 2024 05:14
Definieer "echt AI"... Bedoel je een machine learning model?
Je kunt sommige modellen ook op een telefoon draaien.
Only 28 maart 2024 11:07
Jammer alleen dat updates ook altijd fijne features weer slopen..
In mijn geval dus de hele manier waarop ik al jaren mijn samsung bedien met verborgen knoppen en veegbewegingen. Na de update viel het me meteen op dat de knoppen weer onderin op het scherm stonden, dus weer teruggezet naar de normale verborgen swipe stand, blijkt daarna dat Samsung de swipes heeft veranderd en ook niet meer terug te zetten zijn..
Mijn hele ervaring dus meteen weer paar jaar terug de tijd in door de update..

Edit:
https://www.sammobile.com...-gesture-with-one-ui-6-1/
Het gesture navigation deel is dus blijkbaar geheel verwijderd sinds de S24..wat een achteruitgang.

[Reactie gewijzigd door Only op 22 juli 2024 13:50]

m0ridin @Only28 maart 2024 11:16
Check mijn post hier:

https://gathering.tweaker...message/78570150#78570150

Met een update van navstar (onderdeel van goodlock) kan dit weer ingeschakeld worden, helaas is die update (nog) niet op de normale manier beschikbaar maar wel handmatig te installeren. Het werkt hier weer helemaal zoals gewenst.

(Ook kun je op die manier de oude batterij stats weer terugkrijgen, met een device care update.)
Only @m0ridin28 maart 2024 11:21
Het is toch triest dat zo'n first party feature weer gesloopt is en opgelost moet worden met een andere app..
m0ridin @Only28 maart 2024 11:40
Heb dat altijd nog liever dan dat het helemaal niet meer kan... Uiteindelijk zijn al die goodlock etc dingen ook van Samsung zelf en bieden iig nog uitgebreide config mogelijkheden en flexibiliteit.
lb2001 @m0ridin29 maart 2024 11:59
Die oude batterij stats zijn wel mooi om weer terug te hebben. Die nieuwe indeling vond ik zelf niks.

En de nieuwe opties om je accu te beschermen in OneUI 6.1 zijn ook niet verkeerd. Ik zet hem op de 'Basis' optie, zodat hij stopt bij 100%, en dan weer op accu laat draaien tot hij op 95% komt. Batterij beschermen is voor mij niet zo'n zorg dat ik hem tot max 80% laat gaan, maar op deze manier merk ik er verder niets van en doe ik toch iets om, op de langere termijn, net wat langer met de accu te kunnen zonder hem te vervangen.
LaTiNo156 @Only28 maart 2024 12:57
Oh wow, als je eenmaal aan de gesture navigation gewend bent....
P_Tingen @Only28 maart 2024 13:45
Ik heb dat denk ik dan nooit aan gezet of zo, want mijn navigatie via gebaren is ongewijzigd tov mijn s10e. Daar deed ik het ook met gebaren en het werkt nu net zo. Hoe werkte dat 'andere' systeem dan?
continue12345 28 maart 2024 10:23
Ik heb de Samsung s23FE maar die komt niet in aanmerking zo te lezen?
Sjaakys @continue1234528 maart 2024 10:28
Dat zou wel de bedoeling zijn, komt waarschijnlijk later ivm gefaseerde uitrol.

https://www.androidauthor...devices-schedule-3404172/

Aanvulling: Ik ben toevallig toestellen uit aan het rollen. Sinds vandaag wordt de 6.1 update voorgeschoteld op onze S32FE toestellen. Gisteren nog niet.

[Reactie gewijzigd door Sjaakys op 22 juli 2024 13:50]

IkWilbert @continue1234528 maart 2024 10:45
Die krijgt de update ook, is nu ook al aan het uitrollen
https://www.sammobile.com...i-6-1-update-rolling-out/
codegro 28 maart 2024 10:43
Hier de 6.1 ook geinstalleerd. Even snel de vertaal functie op het samsung toetsenbord bekeken omdat ik vrij veel met spaanstalige mensen communiceer. De vertaal functie voegt m.i. weinig toe. Gboard+Google translate werkt veel beter en werkt bovendien ook met nederlands. Ik was toch al niet zo'n fan van het samsung toetsenbord, dus hier weer terug naar Gboard.

Ik had gehoopt op live translate in whatsapp, dus directe vertaling van inkomende berichten....maar helaas.
CyberJohn @codegro28 maart 2024 12:14
Je kan in het toetsenbord van Samsung de vertaal engine op Google zetten, dan pakt deze ook NLs.

Live translate van Whatsapp werkt hier ook, deze aangezet onder de instellingen. Er verschijnt dam een vertaalbalkje rechtsbovenin, waarmee alle whappjes vertaald worden.
codegro @CyberJohn28 maart 2024 12:55
Waar doe je dat? In WhatsApp?

Het gaat mij met name om binnenkomende berichten dat die direct vertaald worden

[Reactie gewijzigd door codegro op 22 juli 2024 13:50]

CyberJohn @codegro28 maart 2024 13:54
De 3 sterretjes linksboven het toetsenbord en dan Chartvertaling.

Hiervoor moet je wel de taalpakketten downloaden. Nederlands zit hierbij, maar denk dat Engels al helpt?
wildhagen 28 maart 2024 10:06
Klopt, mijn S23 Ultra gaf gisterenavond ook een pop-up dat die 6.1 update met AI er is. Installatie verliep soepel en snel, zoals eigenlijk elke update wel. Binnen 2 minuten staat het erop.

Ik moet zeggen dat dat Circle to Search wel makkelijk werkt eigenlijk, had verwacht dat het omslachtiger zou zijn. De rest van den nieuwe functionaliteit heb ik nog niet getest, en ook nog niets van gemerkt qua nieuwe opties oid.
aaradorn 28 maart 2024 10:08
Vraagje, wat is nu dan de reden om te upgraden naar de S24? Behalve de marginale hardware upgrades natuurlijk.

Ik snap dat de S23 niet ALLE AI features krijgt maar die hierboven worden opgenoemd, live vertalen van telefoon calls en omcirkelen van items in fotos lijken mij toch wel de meest gebruikte/ gewenste features van de S24's.
wildhagen @aaradorn28 maart 2024 10:12
Vraagje, wat is nu dan de reden om te upgraden naar de S24? Behalve de marginale hardware upgrades natuurlijk.
De performance van o.a. de AI functies schijnt op de S24 wel een stuk sneller te zijn.

En daarnaast heb je langer support. De S24 heeft immers 7 jaar support, terwijl dat bij de S23 nog op 5 jaar zit.
joordez @wildhagen28 maart 2024 10:35
de 5 jaar support van de s23 waar er nu nog 4 van over zijn, sowieso is een 1 jaar upgrade altijd erg mager, niks nieuws aan toch?
XelaRetak @aaradorn28 maart 2024 10:19
Er is weinig reden om te upgraden van de S23 naar de S24 serie. Dat komt ook uit alle reviews naar voren. Dat wil niet zeggen dat de S24 geen goede telefoon is - maar wel dat de S23 al heel erg goed was, en de verbeteringen marginaal zijn.

Kom je van een S22 of eerder, dan is het een heel ander verhaal.

[Reactie gewijzigd door XelaRetak op 22 juli 2024 13:50]

matthewk @aaradorn28 maart 2024 10:20
hardware upgrades is met een korrel zout te nemen. De inferieure chip van exynos was al een argument om niet over te stappen.
Door die chipset, ben je VEEL beter af als je enkel belt, videos kijkt en surft met je S23 want je batterijduur is zo'n 30% langer.

[Reactie gewijzigd door matthewk op 22 juli 2024 13:50]

watercoolertje
@aaradorn28 maart 2024 10:24
Ik heb de S23 juist overgeslagen (S22+ naar S24+ gegaan), ik ga geen (extra) jaar wachten om hem dan alsnog te kopen, daarvoor wacht ik niet een jaar :P

Alle bonussen en preorder kortingen die je kreeg bij de S24+ maakte hem op dat moment ook goedkoper dan de S23+.
Llopigat
28 maart 2024 10:04
Nice, in Spanje ook zie ik. Meteen ff installeren *O*
Zer0 28 maart 2024 10:46
Even gecontroleerd, en de 6.1 update is ook beschikbaar voor mijn Flip 5
socialhugo 28 maart 2024 11:21
-

[Reactie gewijzigd door socialhugo op 22 juli 2024 13:50]

MeTheOne2008 28 maart 2024 11:31
Wanneer komt die UI 6.1 update nu eens voor de s22 ultra en dan ook met name om eens eindelijk die screen burn in bug er uit te halen !!!

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