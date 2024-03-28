Samsung brengt 'Galaxy AI'-upgrade voor S23 uit in Benelux

Samsung heeft de One UI 6.1-upgrade met Galaxy AI-functies uitgebracht voor Galaxy S23-gebruikers in de Benelux. Veel tweakers melden sinds donderdagochtend dat ze de upgrade binnenkregen.

Vanaf donderdagochtend vroeg zeiden gebruikers op GoT dat ze de upgrade op hun telefoon zagen binnenlopen. De al eerder aangekondigde upgrade brengt veel van de functies die eerder dit jaar uitkwamen voor de Galaxy S24, naar de S23.

Het gaat onder meer om Circle To Search, waarbij gebruikers op het scherm iets kunnen omcirkelen en direct daarop kunnen zoeken via Google. Ook richt Galaxy AI zich op vertalingen van onder meer telefoongesprekken en elementen in video's. Daarnaast kan de software audio-opnames transcriberen en samenvatten, webpagina's samenvatten en objecten op foto's verplaatsen. De S23 is vorig jaar uitgekomen.

Samsung heeft nog niet gezegd of de functies ook naar oudere telefoons komen, ook al zouden die ze kunnen draaien. De fabrikant stelt de functies nu kosteloos beschikbaar, maar Samsung zou gebruikers na 2025 mogelijk willen laten betalen voor Galaxy AI-functies.