Samsung brengt Galaxy AI-functies ook naar toestellen uit 2023

Samsung komt met een software-update waardoor sommige smartphones van het merk uit 2023 ook over Galaxy AI-functies zullen beschikken. De update wordt eind maart uitgerold en zal beschikbaar zijn voor Galaxy S23-, Z Fold 5-, Z Flip 5-smartphones en Galaxy Tab S9-tablets.

De Galaxy AI-functies zullen volgens Samsung in One Ui 6.1 vervat zitten. Het gaat dan om onder andere Browsing Assist, Note Assist, Transcript Assist en enkele AI-toepassingen op het gebied van beeldbewerking. De Zuid-Koreaanse fabrikant wil Galaxy AI in 2024 op meer dan 100 miljoen Galaxy-apparaten installeren. Sommige AI-functies zullen naar verluidt enkel op Galaxy S24-toestellen functioneren, al is het nog niet duidelijk om welke specifieke AI-functies het dan gaat.

Samsung heeft Galaxy AI begin 2024 geïntroduceerd. Het bedrijf bracht toen nieuwe Galaxy S24-smartphones op de markt. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou gebruikers na 2025 mogelijk willen laten betalen voor Galaxy AI-functies. Het is nog onduidelijk hoe die betaalmuur er uit zal zien. Tweakers schreef een review van de Galaxy S24-smartphones waarin de 'Galaxy AI'-functies ook worden besproken. Begin dit jaar raakte bekend dat Samsung geen plannen heeft om Galaxy AI naar S22-telefoons te brengen, ondanks de vermoedens dat de mobiele socs van deze smartphones dat wel zouden aankunnen.