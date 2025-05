Samsung: Galaxy AI-functies van S24-serie zijn 'ten minste' tot eind 2025 gratis

Samsung wil gebruikers mogelijk na 2025 laten betalen voor Galaxy AI-functies. Dat blijkt uit een voetnoot op de productpagina's van de Galaxy S24-telefoons. Het is nog onduidelijk hoe die betaalmuur eruit moet komen te zien.

Bij de opsomming van Samsung Galaxy AI-functies van de S24-serie, stelt Samsung in een voetnoot op zijn website dat deze functies 'ten minste tot eind 2025 gratis zijn op ondersteunde Samsung Galaxy-apparaten'. Het bedrijf heeft nog niet eerder genoemd dat dergelijke functies mogelijk achter een betaalmuur komen te staan. Meer informatie wordt niet gegeven. Het is dus niet duidelijk of het hier gaat om een abonnement of een eenmalige aankoop. Ook een eventuele prijs wordt niet genoemd. Tweakers heeft vragen uitstaan bij Samsung.

Onder Galaxy AI vallen onder meer verschillende camerafuncties, waaronder AI Zoom, Super HDR-previews en de fotobewerkingstool Generative Edit. Met laatstgenoemde is het onder andere mogelijk om objecten op foto's weg te halen en de lege delen op te vullen met generatieve AI. Naast camerafuncties is er bijvoorbeeld ook Live Translate aanwezig, waarmee telefoongesprekken ter plekke worden vertaald. Laatstgenoemde functie werkt native op de telefoon, terwijl de meeste andere Galaxy AI-functies draaien in de cloud.