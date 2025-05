Google voegt AI toe aan mobiele versie zoekmachine, maar niet in EU

Google heeft aangekondigd dat het voor het eerst generatieve AI standaard gaat inbouwen in zijn zoekmachine. De functie komt als eerste uit in de VS en het lijkt erop dat een release in de Benelux nog wel even op zich kan laten wachten.

Google gebruikt generatieve AI niet bij elke zoekopdracht, zo zei senior director productmanagement Lou Wang van Google tijdens een demonstratie in antwoord op vragen van Tweakers. "Het doel is niet om de bestaande functie van snippets te vervangen. Die snippets geven antwoord op simpele vragen. Generatieve AI is bedoeld om antwoorden te verzamelen uit vele verschillende bronnen en verschillende soorten inhoud, zoals artikelen, video's en foto's. Het uiteindelijke doel is om kennis te extraheren en de generatieve AI dat te laten samenvatten."

De demonstratie liet zien hoe generatieve AI op basis van een zoekopdracht met de foto van een plant en de zoekopdracht 'hoe geef ik dit water?' instructies kan geven over hoe de plant moet worden verzorgd. De functie werkt alleen vanuit Google Lens op Android. Welk taalmodel de functie gebruikt, wilde Google niet zeggen. Het is in elk geval niet Googles Gemini-model, zo zei Wang. "We zijn daar wel mee aan het experimenteren en we zien daar veelbelovende resultaten, maar de functie gebruikt Gemini vooralsnog niet."

Ook zijn er nog beperkingen: de generatieve AI werkt vooralsnog alleen in het Engels in de Verenigde Staten. Wel is hij daar beschikbaar voor alle gebruikers. Tot nu toe was generatieve AI alleen beschikbaar als Labs-functie. Die Labs-functie is er in 120 landen, maar niet in de EU.

Nu lijkt de functie ook niet snel naar de EU te komen. Wang zei dat Google 'in sommige regio's meer tijd nodig heeft om de functie in lijn te brengen met geldende regelgeving'. De release van chatbot Bard vorig jaar was in de EU enkele maanden later dan in vrijwel alle andere landen wereldwijd.

Behalve generatieve AI komt Google ook met 'circle to search'. Daarbij kunnen gebruikers lang op de Home-knop of de balk voor gebarennavigatie drukken. Daarbij roepen gebruikers Google op, waarna het mogelijk is iets te omcirkelen op het scherm. Dat kan tekst of een object zijn. Vervolgens wordt dat onderdeel van een zoekopdracht, die behalve de uitgeknipte afbeelding ook tekst kan bevatten. Circle To Search komt wel wereldwijd uit, maar werkt vooralsnog alleen op Pixel 8-telefoons van Google en op de woensdag gepresenteerde Galaxy S24-telefoons van Samsung.

Generatieve AI in zoekmachines

Het idee om generatieve AI te gebruiken in zoekmachines staat al langer centraal. Een van de eerste diensten waar Microsoft zijn generatieve AI in gebruikte, is Bing, met de expliciete reden om Google het vuur aan de schenen te leggen.

Microsoft-directeur Satya Nadella zei daarover dit: "Google is de gorilla van 800 pond in dit verhaal. Ik hoop dat met onze innovatie zij naar buiten willen komen en willen laten zien dat ze kunnen dansen. En ik wil dat mensen weten dat wij ze hebben geforceerd om te dansen, en ik denk dat dat een mooie dag zal zijn." Microsoft kwam begin februari om die reden met Bing Chat, zijn ChatGPT-variant op basis van GPT-4.

Het punt is wel: Bing Chat leefde in één interface met de reguliere zoekmachine en maakte vanaf het begin gebruik van die zoekmachine, maar verrijkte de zoekmachine niet. Net als Bard van Google is het een aparte chatbot.

Google wilde dat anders doen, zo bleek tijdens I/O vorig jaar. Het bouwde een snippet van een AI-antwoord in de zoekmachine in, boven organische en gesponsorde resultaten. Daar staan normaal ook wel snippets op basis van de zoekopdracht, maar die zijn niet gebaseerd op teksten van een taalmodel; dat zijn algoritmisch gegenereerde snippets, op basis van bijvoorbeeld een Wikipedia-lemma of informatie van een site.

Die generatieve AI was tot nu toe niet bruikbaar in de EU. De functie kwam in 120 landen uit in november, maar Europa zat daar niet tussen. Inmiddels kwam Bard, na een paar maanden vertraging, wel uit in de EU. Die paar maanden vertraging zit erin dat de EU strenge eisen stelt op het gebied van privacy van gebruikers en waar Google de data vandaan haalt en heen stuurt.

Wat tot nu toe ook opviel, is de beperkte interesse in de functie. Google is de meestgebruikte zoekmachine ter wereld en generatieve AI is de hotste trend in technologie, maar die combinatie is niet bepaald iets dat tot de verbeelding lijkt te spreken. Veel aandacht in het buitenland kwam er niet voor en ook op Tweakers trekt het relatief weinig aandacht. De berichten die we erover geschreven hebben, hebben op zijn hoogst een gemiddeld aantal lezers getrokken, maar als we schrijven over bijvoorbeeld Netflix of Ziggo, krijgen die berichten vijf tot tien keer zoveel lezers.