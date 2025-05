Generatieve AI in Google-zoekmachine komt in 120 landen uit, maar niet in EU

Google brengt de grote AI-upgrade voor zijn zoekmachine, Search Generative Experience, uit in 120 landen. Het blijft vooralsnog een test voor mensen die daarvoor kiezen. Tussen die landen zitten geen landen uit de Europese Unie.

De zoekfunctie komt dus vooralsnog ook niet uit in Nederland of België. Google zegt niet waarom het zijn SGE niet uitbrengt in Europa, maar vermoedelijk heeft dat te maken met Europese wetgeving rond verwerking van data. Het is onbekend of en wanneer de AI-upgrade voor de zoekmachine zal uitkomen in de EU. SGE is onderdeel van Search Labs, waarmee gebruikers nieuwe functies kunnen proberen en Google feedback kan verzamelen. Dat is opt-in.

De verhouding tussen generatieve AI en EU-regelgeving is nog altijd onduidelijk. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens vroeg ook al opheldering aan OpenAI over de verwerking van persoonsgegevens in ChatGPT. ChatGPT is dit voorjaar kort onbeschikbaar geweest in Italië vanwege privacyzorgen. Bard kwam in Nederland pas maanden uit na de Amerikaanse release en later dan Google had gewild.

De SGE heeft bovendien een paar upgrades. Zo is het makkelijker om vervolgvragen te stellen aan de zoekmachine als gebruikers meer details willen over een antwoord. Bovendien gaat de vertaalfunctie vragen als een woord meerdere betekenissen heeft welke betekenis de gebruiker bedoelt. Dat gaat vooralsnog alleen werken van Engels naar Spaans in de VS, maar moet naar meer talen komen.

Met SGE krijgt de zoekmachine een grote snippet met generatieve AI onder gesponsorde resultaten of bovenaan. Daarnaast komt er een manier om te chatten met de zoekmachine voor vervolgvragen op basis van het resultaat. Ook is de snippet groter te maken om meer informatie te zien. De test van SGE duurt tot december. Wat daarna gebeurt, heeft Google nog niet gezegd. Vermoedelijk volgt er dan een release voor het grote publiek.