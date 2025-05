Gerucht: Microsoft wil AI-assistent Copilot in Windows 10 zetten

Microsoft zou werken aan het backporten van zijn Copilot-functie met generatieve AI naar Windows 10. Dat werkt tot nu toe alleen in Windows 11, maar er zijn nog een miljard apparaten met Windows 10 in omloop.

Door Copilot ook daarin te zetten wil Microsoft meer gebruikers krijgen voor zijn dienst voor generatieve AI, meldt Windows Central. Windows 10 krijgt nog ongeveer twee jaar aan ondersteuning en in die tijd zou Microsoft het oudere besturingssysteem nog van een paar nieuwe functies willen voorzien. Copilot is daar één van.

De taakbalk van Windows 10 krijgt na een upgrade een knop voor Copilot. Die aanklikken zou dezelfde zijbalk geven als in Windows 11 met daarin Copilot. Copilot staat standaard aan in Windows 11 23H2 die onlangs voor alle gebruikers uitkwam. Windows 11 heeft rond 400 miljoen gebruikers, ongeveer een miljard apparaten zitten op Windows 10. Dat besturingssysteem kwam in 2015 uit.