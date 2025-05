Microsoft brengt Windows 11 versie 23H2 uit voor alle gebruikers

Microsoft brengt de Windows 11 2023 Update, ook wel bekend als versie 23H2, uit voor alle gebruikers van het besturingssysteem. Het bedrijf benadrukt dat het om een relatief kleine update gaat, waarbij de standaard inschakeling van Copilot de grootste verandering is.

In een blogpost noemt Microsoft-topman John Cable 23H2 een 'gerichte, cumulatieve update' met enkele eerder aangekondigde en in sommige gevallen al uitgebrachte functies. Zo bracht het bedrijf eerder de AI-assistent Copilot uit voor versie 22H2, maar met de nieuwere versie van het besturingssysteem wordt deze functie automatisch ingeschakeld. Verder vervangt de 2023 Update de standaard Chat-app door wat het bedrijf de gratis versie van Microsoft Teams noemt. De app wordt standaard op de taakbalk gepind.

De laatste relatief grote verandering die met 23H2 geïntroduceerd wordt, is het apart categoriseren van systeemapps in het Start-menu. Deze apps krijgen een apart label en moeten daarmee gemakkelijker te herkennen zijn. Alle cumulatieve veranderingen van het afgelopen jaar die met deze nieuwe versie worden uitgebracht, zijn op een aparte pagina in te zien.

Hoewel er weinig nieuwe functies uitgebracht worden met deze update, spreekt Microsoft over een reset van de ondersteuningsperiode. Het bedrijf belooft namelijk iedere individuele versie van Windows 11 nog twee jaar na de release te voorzien van beveiligingsupdates. Sinds 10 oktober wordt Windows 11 versie 21H2 bijvoorbeeld niet meer ondersteund. De recentste versie van Windows 11 wordt tot grofweg oktober 2025 van beveiligingsupdates voorzien. Microsoft geeft Windows 11 daarnaast slechts één functie-update per jaar, in tegenstelling tot Windows 10, dat twee keer per jaar een dergelijke update kreeg.