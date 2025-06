Eerste testversie Windows 10 met Copilot komt uit, vereist horizontale taakbalk

Microsoft heeft de eerste testversie van zijn AI-assistent Copilot voor Windows 10 uitgebracht. De testversie vereist dat gebruikers de taakbalk boven of onder aan het scherm hebben zitten. Gebruikers met verticale taakbalken kunnen Copilot niet gebruiken.

Het gaat om Windows 10 build 19045.3757, meldt Microsoft. Copilot is alleen beschikbaar in de Home- en Pro-versies van Windows 10 22H2. Enterprise-versies krijgen de AI-asssistent vooralsnog niet. Die ondersteuning komt wel in een later stadium.

Copilot onder Windows 10 ziet er hetzelfde uit als onder Windows 11 en komt naar boven in een balk aan de rechterzijkant van het scherm. Die blokkeert apps en desktopinhoud niet, zegt het bedrijf. De assistent is nog niet klaar voor een stabiele release en kent dus nog bugs. Bovendien zijn er beperkingen naast dat gebruikers de taakbalk boven of onder moeten hebben zitten. Zo werkt het niet in set-ups met meerdere monitoren en Microsoft waarschuwt dat browser Edge kan crashen door Copilot. Copilot was tot nu toe alleen beschikbaar in Windows 11.