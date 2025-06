Smartphonemaker Honor bereidt beursgang voor

De Chinese smartphonemaker Honor bereidt een beursgang voor. Het merk, voorheen van Huawei, is nu in handen van de overheid van de Chinese stad Shenzhen.

Honor is begonnen met de voorbereidingen, meldt Bloomberg. Zo verandert het de samenstelling van het bestuur om te voldoen aan regels voor diversiteit die gelden voor beursgenoteerde bedrijven in China. Honor was tot 2020 een dochtermerk van Huawei, maar kwam toen in handen van een consortium onder leiding van de Shenzhense overheid. Daardoor kon het 5G-chips van Qualcomm inkopen en diensten van Google gebruiken. Honor is marktleider op de Chinese smartphonemarkt.