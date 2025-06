Honor kondigt 100-smartphone met nieuwe Snapdragon 7 Gen 3-soc in China aan

Honor kondigt in China de Honor 100 en 100 Pro aan, waarbij het instapmodel voorzien is van de onlangs aangekondigde Snapdragon 7 Gen 3-soc. De smartphones kosten omgerekend ten minste 321 en 436 euro. Het is niet duidelijk of er een Europese release komt.

De Honor 100 heeft een 6,7"-oledscherm met een resolutie van 2664x1200 pixels. De Pro-variant heeft een iets groter 6,78"-oledscherm met een resolutie van 2700x1224 pixels. Beide schermen hebben een verversingssnelheid van maximaal 120Hz en ondersteunen het volledige DCI-P3-kleurenspectrum.

Het instapmodel heeft daarnaast een Snapdragon 7 Gen 3-soc, die Qualcomm tussen de Snapdragon 7s Gen 2 en de Snapdragon 7+ Gen 2 positioneert. De processor heeft een kloksnelheid van maximaal 2,63GHz met de prestatiecore. Voor zover bekend is de Honor 100 de eerste smartphone die de betreffende soc krijgt. Voor de Honor 100 Pro kiest het Chinese merk voor de Snapdragon 8 Gen 2 van vorig jaar.

Beide toestellen zijn uitgerust met een 50-megapixelhoofdcamera met een f/1,95-diafragma. Ook is er in beide gevallen een 12-megapixelgroothoeklens beschikbaar van f/2,2. De Pro-variant heeft daarnaast nog een telefotocamera met een 32-megapixelsensor met f/2,4-diafragma. Allebei de toestellen hebben een 50-megapixelselfiecamera, al zijn de daadwerkelijke uitvoeringen van de sensors net iets anders. Beide camera's ondersteunen wel video-opnames in een 4k-resolutie.

De Honor 100 en Honor 100 Pro hebben allebei een 5000mAh-accu en ondersteunen opladen met een vermogen van 100W. De toestellen zijn beschikbaar in uitvoeringen met 12GB geheugen en 256GB opslagruimte en met 16GB ram en 256 of 512GB opslagruimte. De Pro-versie is ook met 1TB opslag beschikbaar.