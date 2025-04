De dunste foldable van dit moment

De duurste soort foldables, van die toestellen die uitklappen tot een klein formaat tablet, kunnen een trucje dat geen normale smartphone beheerst. Tegelijkertijd zijn ze vaak niet zo goed in het tegenovergestelde: doen alsof het 'normale' telefoons zijn. De populairste smartphone in deze categorie, de Samsung Galaxy Z Fold6, heeft dichtgeklapt bijvoorbeeld nog steeds een wat rare, smalle en dikke vormgeving. Dat voelt en oogt heel anders dan een gebruikelijke high-end telefoon.

Terwijl de hier dominante Galaxy Fold-lijn gestaag voortkabbelt, is de concurrentie op foldablegebied in China veel heviger. Daar beconcurreren meer merken elkaar en is er dus een duidelijke prikkel om snel te innoveren. Het voorlopige hoogtepunt van die ontwikkeling, althans op papier, is de Honor Magic V3, de allerdunste vouwtelefoon die tot dusver werd uitgebracht: dichtgeklapt nauwelijks dikker dan een normale high-end smartphone: 9,3mm. Als hij op tafel ligt, zou je in het voorbijgaan kunnen denken dat het een regulier model is. Daarin slagen zelfs andere foldables niet zo goed, zoals de Google Pixel 9 Pro Fold of OnePlus Open.

Honor begon in 2013 als budgetmerk van Huawei, maar nadat de Verenigde Staten een handelsverbod instelden tegen de Chinese fabrikant, werd Honor in 2020 verkocht aan een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen. Momenteel wordt gewerkt aan een beursgang, waarvoor Honor veel steun zou krijgen van de Chinese overheid, iets dat de fabrikant zelf ontkent. Omdat het niet meer onder Huawei valt, kan Honor zaken doen met Amerikaanse bedrijven, wat betekent dat Honor-toestellen, in tegenstelling tot die van Huawei, out of the box toegang hebben tot de hier belangrijke Google-applicaties en diensten zoals de Play Store.

Honor is in andere Europese landen zoals Duitsland al langer actief, maar komt in zijn huidige vorm pas net kijken in de Benelux. De Magic V3 is hier te koop via enkele webshops, waaronder Phonemarket, die we bedanken voor het uitlenen van het toestel voor deze review. De webshop ontvangt de toestellen van de Nederlandse distributeur. Met 1799 euro kost het toestel iets minder dan de Google Pixel 9 Pro Fold, maar hij is veel duurder dan de Samsung Galaxy Z Fold6.