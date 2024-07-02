Honor kondigt volgende week dunste vouwbare smartphone tot nu toe aan

Het Chinese smartphonemerk Honor kondigt volgende week zijn dunste vouwbare smartphone tot nu toe aan. De Magic V2 van vorig jaar is de dunste vouwbare smartphone op de markt met 9,9mm.

Het evenement staat gepland over tien dagen, op vrijdag 12 juli, meldt Honor. Daar kondigt het bedrijf de Magic V3 en V3s aan. Die laatste is vermoedelijk een goedkopere versie van die telefoon. Ook komt daar een Magic Pad 2-tablet en MagicBook Art 14-laptop. De Magic V3 is volgens Honor dunner dan de V2 van 9,9mm. Veel vouwbare smartphones zijn tussen 11 en 16mm dik.

Honor Magic V3-evenement
Honor Magic V3-evenement

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-07-2024 20:45 54

02-07-2024 • 20:45

54

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Honor Magic V2

vanaf € 747,-

4.5 van 5 sterren
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Reacties (54)

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panterarosso 2 juli 2024 20:55
dunner misschien meer batterij lijkt me belangrijker
kondamin @panterarosso2 juli 2024 21:27
Geen camera eiland meer en telefoon gewoon dik met 6-7000mah
bbr @kondamin2 juli 2024 21:33
Mag van mij wel boven de 10.000 hoor - maar ik denk dat je dan issues krijgt bij het vliegtuig enzo.
xlvg @bbr2 juli 2024 21:41
Volgensmij mogen in vliegtuigen tot 24.000 mAh mee.
Donstil
@xlvg2 juli 2024 22:18
Volgensmij mogen in vliegtuigen tot 24.000 mAh mee.
In de cabine doorgaans tot 100 Wh en bij sommige luchtvaartmaatschappijen meer op aanvraag.
jimh307 @Donstil2 juli 2024 23:50
Nog wel, maar zoals alle ontwikkelingen in accu technologie zal deze horde ooit genomen worden.
Dom @Donstil3 juli 2024 18:11
100wh bij 3.7V nominaal is 27.000 mah dus opzich kan je nog wel een eind groeien van de kleine ~4000mah batterijen (=14.8Wh) die er nu in zitten.

nu zou 27Ah wel te heftig zijn, maar 8 tot 10 Ah lijkt me best haalbaar.

[Reactie gewijzigd door Dom op 22 juli 2024 14:27]

Aerophobia1 @bbr3 juli 2024 09:34
Dan zeul je een tablet mee qua gewicht, met de huidige LiPo techniek, want intern is de hardware van een tablet een printje van 3 x 5 cm, de rest is gevuld met accu paketten.
panterarosso @kondamin3 juli 2024 07:34
Klinkt als een verbetering. Ik zou een flip ook interessant vinden maar dan moet je niet zoveel inleveren als nu
Brainy1978 @kondamin3 juli 2024 11:46
Dat eiland heb ik ook nooit begrepen. Gewoon vlak maken die achterkant en de extra mm ruimte die dan ontstaat voor de accu gebruiken. Denk dat vele daar blij van worden.
Dom @Brainy19783 juli 2024 18:13
dat weet ik wel zeker, maar blijkbaar denken de fabrikanten daar anders over want dun = luxe
m_a_rnix @Brainy19785 juli 2024 10:37
Dik = zwaar.
Dark Angel 58 @kondamin3 juli 2024 09:47
en met een vol rugzak met accu van 100.000mah ? :')

Accu is gewoon ouderwets en onhandig systeem... neem minuscule nucleair batterij die 100 jaar energie heeft :P
DAT MOET ECHT GEZEUR OVER ACCU VOORGOED OPLGELOST WORDEN!

Maar ik heb het liever... 100% draadloze en ook contactloze energie overdracht.
Magsafe en Qi (huidige versie) zijn niet eens 100% contactloze en draadloos systeem, ik keur ze volledig af.
Ken je tv serie revolution dat hele wereld zonder stroom zit. Wetenschappers hadden miniscule energie nano atomen per ongeluk uitgezet en hele wereld was in een post post-apocalyptic dystopia wereld veranderd. Mijn bedoeling is... wat als de wetenschappers nano atomen die energie geven en in de lucht verspreiden... zodat alle apparaten continue aan kunnen blijven zonder op te laden... en je hebt waarschijnlijk geen grote accu meer nodig :P
Ikbenjelly @panterarosso2 juli 2024 22:37
Als je beseft dat die honor magic v2 dunner lichter en grotere batterij heeft dan galaxy folds en bijna 2x zo snel kan opladen dan hoef je geen dikke zwaardere batterij....17 min naar 50%......en 49min vol.... Galaxy fold 3/4/5 (4400mah)ruim 30min 50% en bijna 90min pas vol...met een kleinere accu... Vivo xfold3pro met een 5700mah accu is zelfs in 30min vol.....en de snellader krijg je gewoon bijgeleverd en mocht de temperatuur te hoog worden dan past de telefoon gewoon het laadvermogen aan om oververhitting te voorkomen...
frontkick319 2 juli 2024 22:37
Vandaag las ik in de reacties van een Tweakers post (over "Een op vier nieuwe auto’s in België is elektrisch"), waar mensen niet zo positief waren over Chinese elektrische auto's. En dat was niet over de auto zelf, maar de manier hoe China opereert. Maar als ik op het gebied van telefoons kijk, zijn mensen vaak wel positief over Chinese telefoons. Merken als Oppo, Xiaomi, One Plus en Honor zijn populair volgens mij.

Ik vroeg me voornamelijk af, vanwaar dit verschil? Is er geen probleem met Chinese telefoons? Even voor de duidelijkheid, dit is geen sarcasme. Ik vraag me oprecht af waar het verschil hem in zit.
Gundam088 @frontkick3192 juli 2024 23:42
Ik probeer het uit te leggen maar corrigeer m'n verhaal mits het niet klopt.
Volgens mij ligt het gevoeligheid bij auto's vanwege steun uit Chinees overheid. Vanwege diverse staat subsidie kunnen auto's goedkoper geproduceerd worden. Wellicht hierdoor voelen de meeste hypocrieten direct steun aan China als je 'n auto koopt. Voor zover ik weet opereren (meeste) chinese smartphone merken op eigen kracht zonder staat steun. Alleen Huawei is nog een gevoelige merk. En Honor was onderdeel van Huawei maar enkele jaren geleden op eigen kracht verder vanwege de VS sancties op Huawei.
frontkick319 @Gundam0883 juli 2024 10:22
Dankjewel voor deze uitleg! Zo had ik er niet naar gekeken, als ik het zo lees dan kan ik de "lijn" wel begrijpen.
Advanced03 @frontkick3192 juli 2024 23:18
Ik ben het ook niet eens met hoe China opereert, maar het valt mij wel op hoe bizar de reacties zijn. Denk dat het toch wel een beetje sinofobie is.

[Reactie gewijzigd door Advanced03 op 22 juli 2024 14:27]

Highlands @Advanced033 juli 2024 00:10
Vanwaar die conclusie? Objectief gezien gaat het om een machtig land dat andere belangen heeft dan wij? En dat steeds meer laat gelden. Dan is het op zich opmerkelijk dat wij ons afhankelijk maken van zo’n land? Als ik daarover kritisch ben, heb ik toch geen fobie?
Bezulba @Highlands3 juli 2024 10:01
Het is vaak eenzijdig kritisch. Het is blijkbaar geen enkel probleem als de Duitse overheid (of Amerikaanse) hun eigen autofabrikanten ondersteunt cq anderen het leven zuur maakt.
Advanced03 @Highlands3 juli 2024 01:50
Het is een beetje hypocriet, alsof bijvoorbeeld Amerikaanse technologie wel beter is terwijl er bewezen is dat die wel op je spioneert.
Highlands @Advanced033 juli 2024 08:44
Op het moment dat Amerika ook mensen in kampen stopt, slavernij toepast en op alle fronten vals speelt, zouden we inderdaad ook maatregelen tegen Amerika moeten nemen .
idi112 @Highlands3 juli 2024 13:24
Volgens mij heb je het over de Amerikaanse gevangenis industrie.

Niet exact hetzelfde maar ik wil er wel op wijzen dat Amerika steeds meer in de buurt komt.
Highlands @Ikbenjelly3 juli 2024 08:46
Ik weet niet precies wat je wil zeggen, maar China is absoluut geen bondgenoot van ons. Ik snap daarom ook niet dat wij onszelf afhankelijk maken van dit land , net zoals we dat deden met Rusland en gas.

Iedereen mag zijn eigen keuzes maken, maar ik probeer Chinese producten zoals een auto te vermijden
Ikbenjelly @Highlands3 juli 2024 09:54
Ieder zn ding....maar goedkoop gas uit Rusland had niemand een probleem mee....totdat Amerika zonodig Oekraïne wilde "inpikken" en Rusland geen Amerikaanse legerbasis wil in de voortuin....met China Taiwan zelfde liedje...er zijn nog maar weinig plekken waar geen Amerikaanse legerbasis staat....de zogenaamde "absoluut geen bondgenoten"
Highlands @Ikbenjelly5 juli 2024 00:54
Hee Sherry Baudet. En ja ik had wel moeite met Gazprom voor die tijd en ook actief in het referendum tegen toetreding Oekraïne, maar nee jouw complot deel ik niet.
Highlands @frontkick3193 juli 2024 00:07
Prima vraag, snap ik ook niet
DJanmaat @frontkick3193 juli 2024 00:21
Chinezen zijn op technologisch gebied veel verder.
iqcgubon @frontkick3193 juli 2024 08:10
Hetzelfde lees je op het forum. Als je wat elektronica nodig hebt zal je bijna altijd doorverwezen worden naar AliExpress... Want je kan nog zo hard staan roepen en gillen als je wil, maar als blijkt dat je ergens 70-90% minder betaalt dan op een ander, dan ga je gewoon naar daar.
Helium-3 @frontkick3193 juli 2024 08:36
Ik snap het ook niet... Alle telefoons hier worden zo'n beetje bij Foxconn gemaakt en daar hoor je niemand over, maar bij elke autoreview van in China geproduceerde autos wordt dat als nadeel genoemd. Ik begreep nooit waarom, juist op schaal produceren maakt goedkoper. En tegelijkertijd nog zo'n gek iets, als Nederland subsidie geeft op elektrische auto's zou het niet oké zijn want dan zouden die autos massaal geëxporteerd worden (is overigens niet waar) maar als China beschuldigd wordt van mijn EV subsidiëren (ik denk: da's mooi, duurzaam rijden en de communistische partij betaald!) dan is dat ineens ook weer niet goed.... Ik snap dat soort gevoelssentimenten niet zo goed, maar ik zal wel weer een typische Gen Z zijn dan :p
sfc1971 @frontkick3193 juli 2024 09:55
Verschillende personen?
Gundam088 2 juli 2024 21:27
Leuk nieuws maar komt die naar Europa dan? Zat voor de grap te wachten naar een betaalbare foldable de Honor Magic Vs2 maar nog steeds geen global versie te bekennen, ik kan nu wachten op de V3 dan, mits die komt. De V2 wel inmiddels verkrijgbaar voor 1299.....ik wacht nog ff.
HellboyFromHell @Gundam0883 juli 2024 13:24
Op Belsimpel is hij te bestellen, eventueel met abonnementen

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 22 juli 2024 14:27]

Llopigat
2 juli 2024 21:03
Wow, ik heb de Magic V2 in handen gehad op de MWC beurs in Barcelona en ik moet zeggen, die was echt enorm indrukwekkend. Veel indrukwekkender dan die fold van Samsung.

Ik ben benieuwd naar deze V3. Al is het wel zo dat ze altijd pas een half jaar later naar Europa komen.
davey s. @Llopigat2 juli 2024 21:06
Heb deze Magic V2 dus. Echt een heel licht en dunne telefoon. Batterij houd bijna 2 dagen vol. Echt petje af hoe ze zn dunne batterij kunnen maken.
Llopigat
@davey s.2 juli 2024 21:10
Ja ik dacht eerst eigenlijk dat het meer gepoch was dan werkelijkheid maar ik las in de reviews ook al goede ervaringen. Ik vind het ook verbazend, zeker omdat er in die dunne telefoon ook nog eens twee digitizers zitten voor een pen. Echt heel compleet allemaal.

Het blijft alleen zo'n bak geld. Als het onder de 1000 kwam zou ik het zo kopen. Momenteel koop ik telefoons van rond de 600 euro (nu een S23)
adjep07 2 juli 2024 21:12
Willen ze nou echt een telefoon ontwerpen die wellicht wat erg gemakkelijk per ongeluk verbuigt op ongewenste plekken?
Ikbenjelly @adjep072 juli 2024 22:49
Het is geen Motorola razr of apple ....
WhySoSerious? 2 juli 2024 21:31
Hopelijk nu eerder naar Europa.
KaiseRRuby
2 juli 2024 22:25
Jammer genoeg geen draadloos laden. De Xiaomi Mi Mix Fold 3 tikt voor mij alle boxen momenteel qua vouwbare telefoon maar die heeft geen global versie.
IamPeacock 2 juli 2024 22:31
Is er een reden waarom Samsung dit niet voor elkaar krijgt? Je zou verwachten dat een mega bedrijf als hen dit ook moet kunnen.
We.are.cake @IamPeacock2 juli 2024 22:58
Dat komt door schaal. Honor verkocht ongeveer 1 miljoen van de Magic V2 sinds launch 1 jaar geleden.
Samsung verkoopt het tienvoudige aan foldables.

Hetzelfde verhaal met Apple. Wanneer je op zo'n grote schaal producten verkoopt, is het gewoon kosten technisch niet mogelijk om zoveel van dit soort componenten in te kopen. Dat komt omdat ze een hele lage production yield hebben.
Advanced03 2 juli 2024 23:17
Jammer dat de software altijd achter blijft. Ik vind dit prachtige apparaten veel beter dan de inspiratieloze folds van Samsung.
rickvdvulkaan 3 juli 2024 00:43
Klinkt mooi maar klinkt ook ontzettend breekbaar
Ootje70 @rickvdvulkaan3 juli 2024 07:42
Dat zou je denken maar de nieuwe iPad Pro is ook veel dunner maar blijkt sterker dan de dikkere modellen. Misschien omdat ze er extra aandacht aan besteden?

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