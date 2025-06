Chinese fabrikant Honor brengt Magic6 Pro-smartphone uit in Europa

De Chinese smartphonemaker Honor brengt zijn Magic6 Pro-smartphone in Europa uit voor 1300 euro. Het toestel werd 1,5 maand geleden al uitgebracht in China en beschikt over enkele AI-functies, waaronder oogtracking.

De Honor Magic6 Pro is vanaf 6 maart verkrijgbaar in Europa en kost 1300 euro. Het toestel krijgt 12GB intern geheugen en 512GB opslag. Daarnaast is de telefoon voorzien van een Snapdragon 8 Gen 3-soc en een 5600mAh-accu. Snelladen is mogelijk tot 80W en draadloos opladen tot 66W. Het toestel heeft daarnaast een 6,8"-oledscherm met 120Hz-verversingssnelheid. Aan de achterzijde van de Magic6 Pro zitten drie camera's: een 50-megapixelhoofdcamera met variabel diafragma, een ultragroothoekcamera van 50 megapixel en een 180-megapixelperiscoopcamera met 2,5x optische zoom.

Het toestel beschikt over enkele AI-functies. Oogtracking is een van die features, waarbij een gebruiker notificaties kan openen zonder het scherm aan te raken, namelijk door naar een melding te kijken. Een andere tool van de Honor Magic6 Pro is Magic Portal, die automatisch links kan genereren voor evenementen of adressen in een agenda-app of navigatieapp. Ook kan het toestel video's genereren op basis van foto's en prompts.