Honor kondigt dunste vouwbare smartphone tot nu toe aan

Het Chinese smartphonemerk Honor heeft de dunste vouwbare smartphone tot nu toe aangekondigd. De Magic V2 is 4,7mm dik in uitgevouwen stand en 9,9mm in gesloten stand. Dat is iets dikker dan een reguliere smartphone.

De smartphone weegt bovendien 231g, ongeveer evenveel als een reguliere grote smartphone. De Magic V2 is 15,6cm hoog en 7,4cm breed in gevouwen stand. Daarmee heeft hij de grootte van een reguliere smartphone. De behuizing heeft geen ip-rating voor stof- of waterdichtheid.

Het scherm aan de buitenkant is een 6,43"-oledscherm met 2376x1060 pixels. Dat is een verhouding van ongeveer 20,2:9, iets langer dan de meeste smartphones. Aan de binnenkant zit een bijna vierkant 7,92"-oledscherm met 2344x2156 pixels. Beide schermen hebben een 120Hz-verversingssnelheid en ondersteuning voor input via een stylus.

De Magic V2 heeft een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc, bijgestaan door 16GB werkgeheugen. Er komen varianten met 256GB, 512GB en 1TB opslag. De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor. De camera met ultragroothoeklens heeft ook een 50-megapixelsensor en er is een 20-megapixelcamera met 2,5x zoom ten opzichte van de primaire camera. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en is op te laden met 66W. De telefoon komt vooralsnog alleen uit in China. De goedkoopste versie kost 8999 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 1125 euro. De duurste versie kost omgerekend 1500 euro. De voorganger, Magic Vs, kwam na enige tijd wel uit in Europa. Het is onduidelijk of dat met deze telefoon ook gaat gebeuren.