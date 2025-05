Statcounter: Linux had voor het eerst meer dan drie procent desktopmarktaandeel

Linux had in juni een marktaandeel van iets meer dan drie procent volgens de metingen van Statcounter. Het is voor het eerst dat het besturingssysteem in die analysetool zo'n hoge adoptiegraad haalt en het is het hoogste aandeel dat Linux ooit haalde.

Statcounter telde in juni van dit jaar een marktaandeel van 3,08 procent voor Linux-gebruik op desktops. Dat is het hoogste marktaandeel sinds in ieder geval begin 2009, toen Statcounter begon met het verzamelen van statistieken. Toen had Linux nog een marktaandeel van 0,64 procent. Precies vijf jaar geleden, in juni 2018, had Linux een aandeel van 1,64 procent. Het aandeel was begin 2023 opgelopen tot 2,42 procent.

In de cijfers van Statcounter wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende distro's. Daarmee is ook moeilijk te zeggen of het gaat om distro's voor alleen desktops of ook voor server-pc's.

Ook Chrome OS behaalde een recordmarktaandeel. Dat OS werd vorige maand gemeten op 4,13 procent. Dat is het hoogste aandeel ooit en ook voor het eerst dat Chrome OS boven de vier procent uit komt in de Statcounter-statistieken.

In de cijfers is vooral te zien dat Windows nog steeds domineert als besturingssysteem. Dat had in juni een marktaandeel van 68,23 procent. MacOS maakt wel een opmars; dat had in juni 21,32 procent marktaandeel, tegenover 14,61 procent begin dit jaar. FreeBSD en 'onbekende besturingssystemen' vormden samen 3,24 marktaandeel, maar FreeBSD staat op slechts 0,01 procent van de gemeten desktops.