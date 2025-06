Statcounter: Linux behaalt voor het eerst een marktaandeel van vier procent

Het desktopbesturingssysteem Linux heeft volgens metingen van Statcounter voor het eerst een marktaandeel van vier procent behaald. Vorig jaar haalde Linux al voor het eerst een marktaandeel van drie procent.

In februari bereikte Linux een aandeel van 4,03 procent op de markt van desktopbesturingssystemen, zo telde analysetool Statcounter. Dat is voor zover bekend het hoogste aandeel dat het besturingssysteem ooit heeft gehad. De metingen van Statcounter begonnen in 2009. Ook betekent dit dat het besturingssysteem in acht maanden met een heel procent is gegroeid, aangezien Linux afgelopen juni voor het eerst een marktaandeel van 3 procent wist aan te tikken. Het is niet duidelijk wat het precieze aandeel is van de verschillende distro's.

ChromeOS staat met een aandeel van 2,27 procent onder Linux, terwijl het in juni nog een recordmarktaandeel van 4,13 procent behaalde. MacOS behaalde afgelopen maand een marktaandeel van 15,42 procent, hetgeen het laagste aandeel van dit besturingssysteem is sinds ongeveer een jaar.

Windows is met een marktaandeel van 72 procent nog altijd verreweg het populairste desktopbesturingssysteem. Verder blijkt dat het gebruik van Windows 11 ook iets is gegroeid ten opzichte van de andere Windows-versies. Voor het eerst gebruikt meer dan 28 procent van de Windows-gebruikers de nieuwste versie van het besturingssysteem. Windows 10 wordt met een marktaandeel van meer dan 68 procent nog steeds het meest gebruikt.