Ontwikkelaar krijgt bootable Linux-installatie werkend op Google Drive

Een ontwikkelaar heeft een Arch Linux-installatie opgestart op een laptop zonder ssd, hdd of andere vorm van lokale opslag. De developer installeerde het OS in plaats daarvan op Google Drive met behulp van verschillende tools en bugfixes.

Het bootable Linux-systeem werd op Google Drive geïnstalleerd door Ersei, een student computerwetenschappen aan de Purdue University. Naar eigen zeggen deed de ontwikkelaar dat om een medestudent te overtreffen die Linux installeerde op een nfs, oftewel network file system.

Voor het installatieproces werden twee systemen gebruikt. In de eerste plaats gaat dat om FUSE, waarmee gebruikers een bestandssysteem kunnen maken in de userspace. Dat werd gecombineerd met initramfs, een stap in het Linux-bootproces waarbij een tijdelijk bestandsysteem door de Linux-kernel wordt uitgepakt naar het werkgeheugen, om vervolgens het daadwerkelijke bestandssysteem in te laden.

Voor de Google Drive-installatie moest initramfs ondersteuning bieden voor internetverbindingen en de FUSE-tool. Normaal gesproken kunnen gebruikers initramfs echter niet aanpassen, maar via een tool genaamd Dracut kunnen ze een eigen initramfs ontwerpen om aan de eisen te voldoen. Ersei kreeg de installatie in eerste instantie werkend in een container. De student gebruikte daarvoor een bestaand project, genaamd google-drive-ocamlfuse, om FUSE te draaien op Google Cloud. Ersei moest daarop enkele problemen oplossen rondom niet-werkende symlinks, roottoegang en meer.

Nadat dat alles werkte, werd het systeem overgezet naar een laptop zonder lokale opslag, zodat het cloudopslag-OS op echte hardware getest kon worden. Alles lijkt te werken, hoewel het OS vrij traag functioneert. De ontwikkelaar noemt het project dan ook 'maf', maar stelt dat er ook usecases voor dergelijke Linux-installaties zijn.