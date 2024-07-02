Baldur's Gate 3 was inspiratie voor wijziging enkele Dungeons & Dragons-regels

Wizards of the Coast heeft meerdere regels voor Dungeons & Dragons aangepast vanwege problemen met vergelijkbare spelmechanieken in de videogame Baldur's Gate III. Het 2024 Player's Handbook met aangepaste regels en nieuwe content voor D&D komt in september uit.

DND player handbook
Bron: Wizards of the Coast

In de toelichting van het nieuwe spelershandboek voor D&D zegt Lead Rules Designer Jeremy Crawford dat hij tijdens het spelen van Baldur's Gate III op het idee kwam om bepaalde spells aan te passen. Hij noemt enkele voorbeelden van spells, waaronder Produce Flame en Cloud of Daggers, die niet alleen in het fysieke rollenbordspel maar ook in de videogameadaptatie daarvan 'wat de actie-economie betreft moeizaam om te casten' zijn.

Naar eigen zeggen wilde Crawford zowel in de videogame als in het rollenspel bijvoorbeeld Cloud of Daggers na het casten kunnen bewegen. Tot dusver kan dat niet, maar met de vernieuwde regels is dat vanaf september officieel wel mogelijk.

Baldur's Gate III werd gemaakt door de Belgische ontwikkelaar Larian Studios. Het spel is gebaseerd op de spelregels van de vijfde editie van Dungeons & Dragons. De eigenaar van de IP, Wizards of the Coast, heeft het rollenspel aan Larian Studios gelicenseerd.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 16:26 18

02-07-2024 • 16:26

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Baldur's Gate III

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4.5 van 5 sterren

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Reacties (18)

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dyrc 2 juli 2024 16:30
dat is mooi meta gamen, de core rules aanpassen zodat je videospel lekkerder speelt :)
Chefd @dyrc2 juli 2024 16:41
Best wel apart, vaak worden bepaalde aanpassingen gedaan zodat een videogame beter speelt dan een 1 op 1 adaptatie van een bord-/rollen-/kaartspel, omdat sommige dingen gewoon niet praktisch zijn van het een naar het ander.

Een beetje hetzelfde als dat een serie/film-adaptatie bijna nooit hetzelfde is als een boek, omdat je geen gedachtes kunt lezen of het lastig te verfilmen is.

Wel grappig dat het dan eens van een videogame overgenomen.
StefanDingenout @Chefd2 juli 2024 17:02
Niet zo heel vreemd hoor. Wizards of The Coast probeert al jaren DnD meer als een videogame te laten aanvoelen, en ze proberen nog steeds spelers naar hun online DnD omgeving te lokken waar je met een groepje DnD online kunt spelen alsof het tabletop is. Maar als je een verandering door kunt voeren die zowel voor het bordspel, als online, als in een videogame fijner uitpakt zou je gek zijn om het niet te doen. De vraag is alleen of dit nu een structureel dingetje wordt met AOE spells, of dat het voor die ene spell is.
chime @StefanDingenout3 juli 2024 09:42
Ik zou denken enkel voor deze spell (en gelijkaardigen).

Want je hebt het hier over een wolk van dolken die je laat rondzweven.
Het vereist concentratie om te blijven werken.

Dus dan is het een kleine zijsprong om te gaan denken dat met iets meer concentratie je die wolk kunt verplaatsen.

[Reactie gewijzigd door chime op 22 juli 2024 21:15]

StefanDingenout @chime3 juli 2024 17:02
Ja, maar mijn punt is, als dat een kleine zijsprong is dan is dat dus ook zo voor alle andere AOE concentration spells. Tenzij je een smoes kunt verzinnen waarom ze niet te verplaatsen zouden zijn. Aan de andere kant kunnen ze ook gewoon zeggen "magie is vreemd, iedere spell heeft z'n eigen dingetje" en het daarbij laten.
MneoreJ @dyrc2 juli 2024 16:36
Tja, als je het zelf doet heet het modden (voor de game) en homebrew (voor de tabletop), maar als de "Lead Rules Designer" het doet geldt het gelijk voor iedereen. :P

Wel fijn dat de persoon die de regels doet voor de tabletop ook daadwerkelijk de CRPG speelt. Dat is toch vrij ongebruikelijk. Dat de game zowaar de regels voor de tabletop verandert is nog ongebruikelijker, meestal wordt de computerversie toch als een imitatie van het "echte" spel gezien. Daaruit kun je wel opmaken hoe enorm de impact van BG 3 is.
StefanDingenout @dyrc2 juli 2024 16:59
Nee, het is omdat het hem zo duidelijk opviel tijdens Baldurs Gate dat die spell niet zo lekker werkt. Iets wat nogal vanzelfsprekend is eigenlijk. Maar het is dus duidelijk niet VOOR Baldurs Gate, het viel hem daar toevallig op.

Met het bordspel loop je tegen hetzelfde probleem aan; je cast een spell die gedurende langere tijd damage kan doen, maar vijanden kunnen gewoon weglopen. Dan zou je hem moeten recasten op de nieuwe locatie, terwijl de spel eigenlijk nog lang niet afgelopen was en je dat iedere keer een spell slot cost. Of je moet je tegenstander vasthouden op een bepaalde plek, maar als dat dan allebei concentration spells zijn heb je dan twee spellcasters nodig om van die ene spell redelijk bruikbaar te maken. Dus heeft hij de spell aangepast. De vraag is meer of hij elke andere AOE spell die op z'n plek blijft gaat aanpassen, of dat hij een speciale redenatie voor deze specifieke spells heeft.

Niet zodat het videospel lekkerder speelt, het videospel gebruikt de oude regels nog. NIEUWE videospellen kunnen er wel gebruik van maken (of wellicht dat Larian een update doet), maar daar gaat het niet om. Het gaat er om dat de spell sowieso onhandig was of het nu een bordspel of een videospel is.
MrSnowflake @dyrc3 juli 2024 09:43
Sit is toch gewoon waarom ze ook playtests doen. Niemand heeftbiets aan een stroeve game. Ik vind het vooral vreemd dat hij er nu pas achterkomt.
Cowabungaa 2 juli 2024 21:20
Als ze de long en short rest rules van BG3 overpakken dan zou ik dat alleen amaar toejuichen. Niet meer hoeven aanklooien met hit dice... Graag!
ArmEagle @Cowabungaa2 juli 2024 22:31
Oh. Aardig idee. Maar je moet dan wel in je D&D avontuur camp supplies verzamelen.
Supplies tellen we in de groep waarin ik speel eigenlijk niet echt.
In een RPG computerspel doe ik zoiets automatisch veel meer. En het heeft nu nog veel meer een doel.
Cowabungaa @ArmEagle3 juli 2024 00:18
Je kan zeggen dat bijv 1 ration per character in principe voldoende is. Maar het gaat mij sowieso meer om de 2 short rests per dag voor 50% van je HP regel, dat scheelt echt gedoe. Zelfs in BG3 waren die camp supplies praktisch onbelangrijk. Een beetje kistjes e.d. open doen en binnen de kortste keren heb je voldoende supplies om een heel leger te bevoorraden. En wanneer je dan uiteindelijk in Baldur's Gate komt dan heb je ze praktisch gezien niet eens meer nodig. Maar in de tabletop niet meer te hoeven klooien met hit dice is errrug prettig.

Ik doe het nu al als house rule eigenlijk, inclusief een Extended Rest (minimaal 24u in een volledig veilige omgeving spenderen) om wounds van het Pathfinder 2e systeem (elke keer als je down gaat en weer bewust geraakt is er één death saving throw vast gefaald) en ziektes te genezen. Maakt zeker wildernis verkennen een pak meer spannend zonder veel extra paperassen en nieuwe mechanics te hoeven toevoegen. Maar goed, zeker voor beginnende GMs en spelers is zo'n regel wel praktisch om gewoon in het regelboek te zetten. Die houserulen wat minder gemakkelijk.

[Reactie gewijzigd door Cowabungaa op 22 juli 2024 21:15]

NathanJ @Cowabungaa3 juli 2024 10:22
Kan je je house rule toelichten? Dit zou top zijn voor ons DnD verhaal!
Cowabungaa @NathanJ3 juli 2024 13:01
De houserule is gewoon het short rest systeem van BG3 gebruiken ipv de normale short rest. M.a.w; 2x per dag een short rest die 50% van je max HP terug geeft en je short rest abilities reset gelijk gebruikelijk.

Soms combineer ik dat dan met dat wound systeem, elke keer dat je down gaat heb je een death saving throw minder, van Pathfinder 2e en een extra soort rest, die Extended Rest. Waarvoor ze dus minimaal 24u in een veilige plek gelijk een dorp of stad moeten zijn. Dan kunnen ze wounds en ziektes genezen.
Verwijderd 2 juli 2024 20:12
Als je Cloud of Daggers kan bewegen, waarom zou je dan uberhaupt nog Flaming Sphere casten? Dan is Cloud of Daggers efficienter en Flaming Sphere obsolete.
Khrome @Verwijderd2 juli 2024 21:02
Ander soort damage en toepassingen buiten enkel damage?
nandervv 2 juli 2024 16:38
Typisch D&D, denken dat de digitale game een goede proxy is voor problemen met de tabletop-versie...

Maar ja, dat ze bij Hasbro / WotC de weg kwijt zijn is geen nieuws... Gelukkig hebben we zat systemen die niet door ze gemaakt worden. Ik zelf ben heel erg hyped voor Wildsea: https://thewildsea.co.uk/.
Blokker_1999 @nandervv2 juli 2024 18:45
Weet je wat 1 van de beste aspecten is van een tabletop game?

House rules
nandervv @Blokker_19993 juli 2024 07:16
Het is inderdaad zo day je rond de tafel veel meer flexibiliteit hebt. Regels hoeven sowieso niet scherp te zijn, want de party+game master kunnen er gezakelijk uit komen. In een tabletop RPG kan je veel beter spells zoals suggestion, charm etc gebruiken dan in een computer RPG (omdat de GM veel flexibeler met de omgeving kan omgaan dan een computer dat kan).

Fundamenteel zijn computerspellen en tabletop rpgs totaal andere genres met totaal andere sterke en zwakke punten. Vandaar dat ik verbaasd ben dat ze zo expliciet naar het computerspel kijken, omdat een computerspel hele andere eisen heeft van acties en spells dan een tabletop dat heeft.
Immers, meer admin is niet erg voor een computerspel, en vervelend voor een tabletop.

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