Baldur's Gate 3 was inspiratie voor wijziging enkele Dungeons & Dragons-regels

Wizards of the Coast heeft meerdere regels voor Dungeons & Dragons aangepast vanwege problemen met vergelijkbare spelmechanieken in de videogame Baldur's Gate III. Het 2024 Player's Handbook met aangepaste regels en nieuwe content voor D&D komt in september uit.

Bron: Wizards of the Coast

In de toelichting van het nieuwe spelershandboek voor D&D zegt Lead Rules Designer Jeremy Crawford dat hij tijdens het spelen van Baldur's Gate III op het idee kwam om bepaalde spells aan te passen. Hij noemt enkele voorbeelden van spells, waaronder Produce Flame en Cloud of Daggers, die niet alleen in het fysieke rollenbordspel maar ook in de videogameadaptatie daarvan 'wat de actie-economie betreft moeizaam om te casten' zijn.

Naar eigen zeggen wilde Crawford zowel in de videogame als in het rollenspel bijvoorbeeld Cloud of Daggers na het casten kunnen bewegen. Tot dusver kan dat niet, maar met de vernieuwde regels is dat vanaf september officieel wel mogelijk.

Baldur's Gate III werd gemaakt door de Belgische ontwikkelaar Larian Studios. Het spel is gebaseerd op de spelregels van de vijfde editie van Dungeons & Dragons. De eigenaar van de IP, Wizards of the Coast, heeft het rollenspel aan Larian Studios gelicenseerd.