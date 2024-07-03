D&D-tool Roll20 meldt datalek

Roll20 meldt een datalek waarbij namen, e-mail- en IP-adressen, en de laatste vier cijfers van creditcardnummers zijn gestolen. De aanval gebeurde via een adminaccount. Roll20 is een tool die gebruikers tijdens het spelen van tabletopgames zoals Dungeons & Dragons kunnen gebruiken.

Roll20 zegt dat op 29 juni een adminaccount werd aangevallen, waarna 'alle ongeautoriseerde toegang' door de site werd geblokkeerd. De hackers hadden toegang tot admintools, waardoor zij toegang hadden tot persoonlijke informatie van Roll20-gebruikers. Het platform zegt dat het 'onder meer' om voor- en achternaam, e-mailadres, recentste IP-adres en, indien bekend, de vier laatste cijfers van een creditcardnummer gaat.

Wachtwoorden, adressen en volledige creditcardnummers zijn niet in te zien voor de hackers, stelt Roll20. Het platform zegt op dit moment geen aanwijzingen te hebben dat de gestolen data wordt misbruikt. De site biedt zijn excuses aan voor het voorval en zegt aan een actieplan te werken om de beveiliging van admintools te verbeteren.