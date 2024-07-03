Samsung kondigt soc met vijf kernen aan voor vermoedelijke Galaxy Watch7

Samsung heeft de Exynos W1000 aangekondigd, een soc voor smartwatches die vermoedelijk in de Galaxy Watch7 komt te zitten. De op 3nm gemaakte soc heeft vijf processorkernen en moet bijna drie keer zo snel als zijn voorganger zijn bij het openen van apps.

Er is een Arm Cortex A78-kern op 1,6GHz voor de zware taken en er zijn vier Cortex A55-kernen op 1,5GHz voor de lichtere taken, zegt Samsung. Graphics komen van de Arm Mali G68MP2-gpu op de soc. Samsung maakt de soc op zijn 3nm-GAA-procedé en soldeert ook 32GB aan eMMC-opslag op de soc. Hoe groot het geheugen is, is niet duidelijk, maar het gaat om Lpddr5-geheugen. De modem heeft ondersteuning voor 4G via het verouderde LTE Cat 4.

De W1000 volgt de W930 van vorig jaar op, die in de Watch6 zit. Ten opzichte van de W930 is de W1000 gemaakt op een kleiner procedé, zijn er meer processorkernen en is er meer opslag, want de W930 heeft 16GB opslag aan boord. De gpu is wel gelijk.