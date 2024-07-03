Samsung kondigt soc met vijf kernen aan voor vermoedelijke Galaxy Watch7

Samsung heeft de Exynos W1000 aangekondigd, een soc voor smartwatches die vermoedelijk in de Galaxy Watch7 komt te zitten. De op 3nm gemaakte soc heeft vijf processorkernen en moet bijna drie keer zo snel als zijn voorganger zijn bij het openen van apps.

Er is een Arm Cortex A78-kern op 1,6GHz voor de zware taken en er zijn vier Cortex A55-kernen op 1,5GHz voor de lichtere taken, zegt Samsung. Graphics komen van de Arm Mali G68MP2-gpu op de soc. Samsung maakt de soc op zijn 3nm-GAA-procedé en soldeert ook 32GB aan eMMC-opslag op de soc. Hoe groot het geheugen is, is niet duidelijk, maar het gaat om Lpddr5-geheugen. De modem heeft ondersteuning voor 4G via het verouderde LTE Cat 4.

De W1000 volgt de W930 van vorig jaar op, die in de Watch6 zit. Ten opzichte van de W930 is de W1000 gemaakt op een kleiner procedé, zijn er meer processorkernen en is er meer opslag, want de W930 heeft 16GB opslag aan boord. De gpu is wel gelijk.

Samsung Exynos W1000
Samsung Exynos W1000

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 03-07-2024 13:20 20

03-07-2024 • 13:20

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Reacties (20)

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Llopigat
3 juli 2024 13:54
Interessant. Ik heb de Watch 6 en die kan inderdaad wel een stukje sneller. Vaak heb je echt een flinke vertraging erop. Vooral met het openen van de samsung pay functie en dat is vervelend (bijv. met uitchecken OV).
Gadgeteer @Llopigat3 juli 2024 15:14
Samsung pay? dat kan ik niet testen in NL.
Ik gebruik op mijn Watch 6 Classic Google Wallet achter de sneltoets en dat gaat prima. Kan het vlotter? vast en zeker maar het opent in ongeveer 2 seconden, dat is echt wel acceptabel.

Verder openen de apps die ik gebruik ook zonder hinderlijke vertraging. Misschien ligt het deels ook aan de apps of hoeveelheid apps op de watch dat het trager wordt?

Samengevat ben ik gewoon tevreden over de snelheid van mijn horloge.
evers97 @Gadgeteer3 juli 2024 19:53
Voor het OV hoeft dat ook niet, je kunt in Google Pay een bankkaart selecteren die je voor het OV gebruikt. Je hoeft dan alleen je telefoon tegen het poortje te houden en je bent in/uitgecheckt (werkt ook als een speer vergeleken met mijn iPhone).

Voor betalingen gebruik ik inderdaad ook de sneltoets, maar dit gaat dan weer niet zo vlot vergeleken met Apple Pay omdat ik daarna op verifiëren moet klikken waarna ik mijn vinger kan laten scannen. Bij Apple Pay gaat dat geheel automatisch met Face ID.

Beide platformen hebben zo hun min/plus punten
FbdJ @evers974 juli 2024 00:06
Wat grappig dat jij je moet verifiëren in de wallet app. Ik unlock mijn telefoon en kan gelijk zonder maar ook een app te openen pinnen. Komt het doordat ik een Pixel heb? Had voorheen een iPhone en moet zeggen betalen met Pixel gaat veel sneller.

Edit: mijn Pixel 8 Pro heeft level 3 security for face unlock dus vandaar hoef ik me niet nog eens te verifiëren.

[Reactie gewijzigd door FbdJ op 23 juli 2024 12:22]

Game-Tea @FbdJ4 juli 2024 09:17
Ik hoef ook niet opnieuw te verifiëren voor Google Wallet op mijn Galaxy s22 ultra, als deze unlocked is met fingerprint is contactloos betalen gewoon de hele tijd actief. Unlocked telefoon tegen de betaalautomaat houden (zonder eerst de Wallet app te openen)en pling, dat is ook hoe het hoort met Wallet voor zover ik weet.
Llopigat
@Gadgeteer3 juli 2024 16:57
Kan het vlotter? vast en zeker maar het opent in ongeveer 2 seconden, dat is echt wel acceptabel.
Ja bij mij ook zoiets, dat vind ik wel te langzaam, zeker omdat het af en toe om pin vraagt. Zeker als ik in een drukke tram sta en moet uitstappen is het irritant.

Als ik samsung pay op mijn telefoon gebruik dan gaat het veel sneller. Alleen die hou ik liever in mijn tas in het OV vanwege zakkenrollers.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 12:22]

Gadgeteer @Llopigat4 juli 2024 08:59
Ik denk dat daar het voordeel ook zit van Google Pay. Die vraagt me niet om een pin. Ik log na het omdoen eenmaal mijjn horloge in met een pin en zolang ik hem omhoud, hoef ik geen pin meer in te voeren voor bankieren.

Verder gebruik ik mijn Watch 6 nog niet heel lang. Net als met een nieuwe PC, wanneer je hem een poos in gebruik hebt, lijkt de snelheid toch weer tegen te vallen terwijl hij in het begin zo snel leek ;)
Llopigat
@Gadgeteer4 juli 2024 09:41
Ja Samsung Pay ook niet zolang je hem om houdt, alleen af en toe detecteert hij dat hij van mijn pols is af geweest hoewel dat niet het geval is. Ik denk dat dat met Google niet anders is. Ik gebruik helemaal geen google account op mijn apparaten dus ik kan dat niet proberen, maar ik merk het ook doordat ik zelfs om berichten te bekijken dan weer de pin moet invoeren.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 12:22]

Tripwire999 @Llopigat3 juli 2024 14:13
Samsung Pay is toch niet beschikbaar in Nederland? Anyways zeker interessant, mijn vrouw heeft de Watch 6 en zie ook af en toe flink wat vertraging en stutters

[Reactie gewijzigd door Tripwire999 op 23 juli 2024 12:22]

Llopigat
@Tripwire9993 juli 2024 14:17
Klopt maar ik woon niet in Nederland. Ik woon in Spanje en daar werkt het wel.

Als je het hebt via een Spaanse bank dan werkt het ook gewoon met OVPay in Nederland (en met gewone betalingen natuurlijk).
Mizgala28
@Llopigat3 juli 2024 14:33
Ik verwacht niet dat het echt veel sneller zal worden.

Ik vind de snelheid van mijn Galaxy Watch 6 prima, maar zelfs zo'n oudere Apple Watch SE 1 voelt veel sneller en soepeler aan (tenminste op WatchOS 8 en 9, daarna was ik terug gegaan naar Android)
Van der Berg
3 juli 2024 14:45
Ik vind het leuk om dit te lezen. Ik vind het jammer dat de Watch 7 Ultra, de opvolger op mijn huidige Watch 5 Pro eveneens 590mAh lijkt te krijgen. Als hij nu een 690mAh had gehad zou ik hem hebben overwogen. Ik sla daarom deze Watch 7 Ultra even over.

Nu claimt Samsung door te verkleinen naar 3nm meer accuduur te krijgen op dezelfde accucapaciteit van 590mAh en ik ben daar erg benieuwd naar bij onafhankelijk reviews

Met mijn huidige Watch 5 Pro doe ik er 5 dagen mee op zijn accu. Ik heb wel de volgende uitgezet: GPS, WI-FI, Always On-Display, NFC, Time out-scherm 30 seconden en Hartslag om de 10 minuten bij rust.

Hier voor had ik een Galaxy Watch 4 Classic 46mm en deze had een 361mAh en toen ik naar de Watch 5 Pro overging kreeg ik er 229mAh bij aan accucapaciteit, dat was een grote stap vooruit!

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 23 juli 2024 12:22]

metalmania_666 3 juli 2024 14:12
Ben benieuwd of de accu nu ook wat langer mee gaat. Ik vrees echter van niet of nauwelijks
Mizgala28
@metalmania_6663 juli 2024 14:31
De Ultra vast wel, maar WearOS zelf is gewoon te zwaar om echt lange (bijvoorbeeld 1 week) accu duur uit een smartwatch te halen.
Daan S 3 juli 2024 14:16
De watch ultra krijgt een accu van 590mah die meerdere dagen meegaat
Loller1 3 juli 2024 14:47
Er zou 2GB RAM op gaan zitten waarschijnlijk. Anyways, van 2 Cortex-A55's naar 4 Cortex-A55's en één Cortex-A78 gaan is wel nogal een grote sprong. Ben benieuwd hoeveel verschil het gaat maken. Hopelijk zitten er hardware matig genoeg verbeteringen in zodat - samen met de software verbeteringen die er in One UI Watch 6 zouden zitten - een behoorlijke verbetering wat batterijduur betreft uit gehaald kan worden. Ben zeer benieuwd, mijn Watch3 is aan vervanging toe, zou graag zien wat de Watch7 hiermee kan brengen.
Gadgeteer @Loller13 juli 2024 15:20
Ben zelf van de Watch 3 Classic naar de Watch 6 Classis gegaan. Voor mij was dit al een enorme vebetering. Ik kan nu betalen, mijn Google Home gebruiken (verlichting, verwarming etc). Ook gebruik ik de app voor mijn Cowboy (e-bike). Deze dingen waren niet mogelijk op Tizen.

De snelheidswinst is dan natuurlijk mooi meegenomen hoewel ik de 3 ook niet hinderlijk traag vond.
Linksquest Moderator Spielerij 3 juli 2024 17:26
Waar ik ook erg benieuwd naar ben is de energie verbruik van die Watch, het is zeker leuk dat hij meer power heeft en hierdoor sneller is, maar ik merk zelf ook dat accu ook belangrijk is in een Smartwatch.
satsurfer @Linksquest3 juli 2024 22:52
eens zien hoe hij presteert in vergelijking met de oneplus met 2 CPU's.
geerttttt @Linksquest7 juli 2024 08:31
Eigenlijk precies dit. Ik heb de Watch 4, en nooit denk ik, goh, was hij maar sneller. Wel denk ik dagelijks, goh ging hij maar langer mee.

Meer snelheid kan betekenen dat hij hetzelfde werk doet met minder energieverbruik, maar 80% van de tijd doet mijn horloge niks behalve wat stappen tellen, dat zou prima kunnen met minimaal energie verbruik

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