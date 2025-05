Samsung toont Galaxy Watch6-serie, inclusief Classic-model met roterende bezel

Samsung introduceert zijn Watch6-serie van smartwatches. Het bedrijf komt met een 'gewone' Galaxy Watch6, die beschikt over een groter scherm dan die Watch5. De Watch6 Classic krijgt op zijn beurt weer een roteerbare bezel, die gebruikt kan worden om de interface te bedienen.

Samsung introduceert dit jaar een Galaxy Watch6, die beschikbaar komt met een 40mm- of 44mm-diameter. De Watch6 Classic komt beschikbaar in 43mm- en 47mm-varianten. Beide smartwatches bieden volgens Samsung grotere schermen dan voorheen, mede omdat de schermranden dunner zijn geworden. Volgens Samsung zijn de randen rondom het scherm van de reguliere Galaxy Watch6 30 procent dunner dan voorheen. De roteerbare bezel van de Classic-variant is 15 procent dunner. Daarmee zou het scherm in totaal 20 procent groter zijn dan voorheen voor beide modellen. Volgens Samsung zijn de schermen daarnaast helderder en hebben ze een hogere resolutie.

Met de herintroductie van een Classic-smartwatch, krijgt de Watch6-serie ook weer een model met een roterende bezel. Deze draaibare ring zit om het ronde scherm van de smartwatch heen en kan gebruikt worden om de interface te bedienen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld aan de ring draaien om door de lijst met apps te scrollen. Eerdere smartwatches van Samsung hadden ook een fysieke, roteerbare ring rond het scherm. De Watch4 Classic was echter het laatste model met een roterende bezel; de Watch4 en de Watch5-serie hadden geen fysieke ring.

De Samsung Galaxy Watch6-serie

Verder krijgen de horloges een grotere accu dan de vorige generatie. De kleine varianten van beide modellen krijgen 300mAh-accu's, waar dat voorheen 284mAh-accu's waren. De grotere modellen krijgen 425mAh- in plaats van 410mAh-accu's . Samsung zegt dat de horloges zuiniger zijn dan voorheen en dat de smartwatches acht uur gebruikt kunnen worden na acht minuten snelladen. De horloges krijgen daarnaast een nieuwe Exynos W930-soc, 2GB geheugen en 16GB opslagruimte.

Wear OS 4 en Samsungs One UI 5-skin brengen ook enkele upgrades met zich mee. De software kan gepersonaliseerde hartslagzones instellen voor individuele gebruikers en laat meer details zien wanneer de slaaptrackingfunctie wordt gebruikt. De slaapmodus gebruikt daarnaast onzichtbare infraroodsensoren in plaats van groene leds voor het meten van hartslag. In de fitnessfunctie kunnen gebruikers nu ook eigen workouts instellen. Gebruikers kunnen ook hun menstruatiecyclus volgen.

Samsung komt voor deze Watch6-generatie verder met nieuwe digitale wijzerplaten. Het bedrijf introduceert ook nieuwe 'one-click'-horlogebanden en horlogebanden die van stof zijn gemaakt.

De Samsung Galaxy Watch6 en Watch6 Classic komen beide op 11 augustus uit. De Watch6-serie is dan beschikbaar vanaf 319 euro voor een model met alleen bluetooth. Een variant met 4G kost 369 euro. Een bluetoothmodel van de Watch6 Classic kost 419 euro, terwijl een LTE-versie 469 euro kost.