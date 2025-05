Samsung introduceert drie nieuwe Galaxy Tab S9-tablets, allemaal met oledscherm

Samsung heeft de Tab S9-tabletserie aangekondigd, bestaande uit de Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra. Voor het eerst hebben al deze modellen een oledscherm. Bij vorige generaties was dit gereserveerd voor de grootste modellen. De tablets verschijnen op 11 augustus.

De Tab S9-serie van Samsung bestaat, net als de vorige generatie, uit drie modellen. De Tab S9 is het instapmodel met een 11"-scherm, de Tab S9 Plus krijgt een 12,4"-paneel en de Tab S9 Ultra krijgt een 14,6"-display. De varianten krijgen alle drie een amoledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Bij de voorgaande Tab S8-serie beschikte het instapmodel nog over een lcd. De Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra hadden al wel een amoledscherm.

De Tab S9 krijgt deze generatie een primaire 13-megapixelcamera aan de achterkant en een selfiecamera van 8 megapixel aan de voorkant. De Tab S9 Plus voegt daar een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens aan toe. Dat geldt ook voor de Tab S9 Ultra, die daarbovenop nog een tweede selfiecamera met een kleinere beeldhoek krijgt. Samsung zegt verder dat de speakers van de drie tablets groter zijn dan voorheen en beter moeten klinken. De tablets hebben dit jaar ook voor het eerst een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid. De S Pen-stylus krijgt dezelfde rating.

De tablets krijgen ook alle drie een Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm. De Tab S9 wordt daarbij standaard geleverd met 8GB geheugen en 128GB opslagruimte, hoewel er ook een variant met 12GB geheugen en 256GB opslagruimte beschikbaar komt. De Tab S9 Plus krijgt die configuratie standaard, maar kan ook geleverd worden met 512GB opslagruimte. De Tab S9 Ultra krijgt dezelfde basisconfiguratie van 12GB geheugen en 256GB opslagruimte, maar wordt ook geleverd met 12GB/512GB en 16GB/1TB.

Samsung brengt zijn Tab S9-serie op 11 augustus uit, samen met de Flip5- en Fold5-smartphones en de Galaxy Watch6-serie. De Tab S9 krijgt een adviesprijs van 899 euro, waar de Tab S8 nog 749 euro kostte. De Tab S9 Plus komt beschikbaar vanaf 1199 euro en de Tab S9 Ultra krijgt een adviesprijs vanaf 1339 euro.