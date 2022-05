Samsung kondigt drie Galaxy Tab S8-tablets met 120Hz-displays aan

Samsung heeft drie Galaxy Tab S8-tablets aangekondigd. Het bedrijf brengt de S8, S8+ en S8 Ultra uit die 749, 949 en 1149 euro kosten. De tablets hebben schermen van 11 tot 14,6" en een verversingssnelheid van 120Hz.

Samsung kondigde de tablets aan op een eigen Unpacked-evenement. Het is de eerste keer dat het bedrijf een Ultra-model van zijn high-endtabletmodel introduceert. De S8, S8+ en S8 Ultra hebben schermen van 11", 12,4" en 14,6". De resoluties daarvan lopen uiteen; de twee kleinere tablets beschikken over 2560x1600 en 2800x1752 pixels, terwijl de Ultra 2960x1848 pixels heeft. De S8+ en de Ultra hebben allebei een oled-scherm, maar de kleine S8 moet het doen met een lcd. Alledrie de schermen hebben een maximale verversingssnelheid van 120Hz.

De tablets maken alledrie gebruik van een niet nader genoemde octacore-processor. Waar de S8 en S8+ maximaal 8 of 12GB aan geheugen en 128 of 256GB aan opslag meten, heeft de S8 Ultra ook een optie voor 16GB/512GB aan geheugen en opslag. Die opslag is op alle modellen uit te breiden met een micro-SD-kaart. Verschil zit er ook in de accugrootte. Die is voor de S8, S8+ en S8 Ultra respectievelijk 8000, 10.090 en 11.200mAh. De tablets kunnen snelladen met maximaal 45W met Samsungs eigen Super Fast Charging 2.0-standaard.

De tablets hebben verder ondersteuning voor 5G, Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2. Het geluid van de tablets komt van vier stereospeakers van AKG die Dolby Atmos ondersteunen, maar er is geen 3,5mm-poort op het apparaat aanwezig. De tablets moeten het alledrie doen met een enkele USB-C 3.2-poort.

Samsung zegt dat de tablets gegarandeerde ondersteuning krijgen voor 'vier generaties Android-upgrades'. Ook krijgen de tablets vijf jaar aan beveiligingsupdates. Alle apparaten worden met Android 12 geleverd.

De tablets worden standaard geleverd met een S Pen-stylus. Optioneel zijn de Book Cover Keyboards er los bij verkrijgbaar voor 139 of 159 euro. De basismodellen van de tablets zelf kosten 749, 949 en 1149 euro. Dat is voor de goedkoopste configuraties. De tablets zijn vanaf 25 februari te koop, maar gaan vanaf woensdag al in de voorverkoop.